Industria urge soluciones al "preocupante" problema de abastecimiento y ante el "desorbitado" coste energético

El consejero admite que en su departamento están "tremendamente preocupados" por la "acumulación de problemas" en varios sectores

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Industria de Cantabria, Javier López Marcano, ha reconocido que en su departamento están "tremendamente preocupados" por la crisis de abastecimiento que afecta a varios sectores y por el "desorbitado y astronómico" incremento del precio de la energía, que repercute también en el encarecimiento de materiales.

"Nos preocupa tremendamente la acumulación de problemas", ha admitido el también titular de Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, para quien "estamos viviendo una situación muy preocupante que requiere soluciones urgentes y rapidísimas".

Marcano ha respondido así este miércoles a preguntas de los periodistas sobre la falta de suministros y el desabastecimiento, especialmente de cara a Navidad, y ha apuntado que varios sectores dependientes de su Consejería se ven afectados por las crisis de semiconductores y de abastos, en una época que tiene "sus singularidades", ha señalado en alusión a la pandemia.

"Y por si eso fuera poco", ha continuado el responsable de Industria, "nos vemos afectados por el desorbitado y astronómico incremento de los precios de la energía, que nos afecta a todos, pero también al cobre, al maíz, a la madera, etcétera", ha enumerado.

En este punto, Marcano ha considerado que aunque es "cierto" la máxima de que 'toda crisis genera oportunidades' -como dicen los "híperoptimistas" cuando "tiran de argumentario"-, eso "no es un consuelo, porque la realidad es muy tozuda y puede llegar a ser dramática".

Al hilo, ha puesto el ejemplo de una marca de ginebra, "de las preferidas por los consumidores", que "no sirve" por el problema de abastecimiento. Y aunque los fabricantes cántabros de esta bebida estén "contentos" porque están "dando salida a todo su estocaje", se trata de casos "singulares", que no "normativos", y "no nos hacen salir de esta situación. Nos alegran, pero no son la solución".

Marcano ha hecho estas declaraciones en un rueda de prensa en la que ha presentado la Campaña Comercio Circular y en la que ha estado acompañado por el presidente de Cámara Cantabria, Modesto Piñeiro, que ha compartido las palabras del consejero y se ha mostrado igualmente preocupado por el hecho de que la oferta no esté dando "abasto" a la "importante" demanda al reactivarse la economía tras el parón por el Covid.

SER RAZONABLE Y HACER UN CONSUMO RESPONSABLE

Y ese "exceso" de demanda está afectando al transporte, y debido a que muchos de los productos se importan de países asiáticos se ha producido una "congestión" de tráfico marítimo que se ha incrementado "considerablemente", ha relatado el portavoz de la entidad cameral.

A esto se suman los "comentarios" de que "va a haber escasez", lo que genera un consumo "desmedido" que desemboca en el llamado 'efecto látigo': "Se hace una acumulación muy grande de productos que luego van a sobrar", ha avisado Piñeiro, que ha puesto el ejemplo de lo sucedido con el papel higiénico al inicio de la pandemia: "De repente, todo el mundo se puso a fabricar papel higiénico. Y ahí se ha quedado, porque luego ya no se compró".

Por eso, ha llamado a ser "un poco responsable" y "razonable", ya que aunque la situación es "complicada", los consumidores no han de "agravarla haciendo compras compulsivas, pensando en que la situación va a ser dramática".

Así, a su juicio, no deben "comprar más de lo que se necesita, sino justo lo que se necesita", aunque "en algunos productos puede haber escasez", ha admitido para finalizar.