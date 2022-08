El ingreso mínimo vital llega a 4.200 hogares en Cantabria con una cuantía económica por encima de la media

Dos años después de su entrada en vigor, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a 4.200 hogares en Cantabria, según los últimos datos obtenidos desde elDiario.es tras consultar a la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La comunidad autónoma no es una de las que más beneficiarios tiene de la ayuda, con solo un 1,7% de hogares sobre el total que reciben la prestación frente al 4% que se alcanza en territorios como Cádiz o Granada. Sin embargo, sí que se sitúa por delante de otras provincias como Soria (0,9%) o Burgos (1,1%).

El número de beneficiarios es mayor en las provincias del sur de España, aunque las cuantías más elevadas se concentran en el norte. La media nacional es de 528,5 euros por hogar, una cifra que se supera, al menos, en siete provincias, con Navarra a la cabeza (690 euros) seguida de Madrid (621) y Asturias (606). Cantabria se sitúa como la sexta autonomía con una prestación más elevada alcanzando los 595 euros.







Estas cifras reflejan el dinero que necesitan los hogares para alcanzar el ingreso mínimo que establece el IMV según el tipo de hogar y que se abona a los beneficiarios. Es decir, si una familia de un adulto y un hijo debería tener una renta garantizada de 900 euros al mes, pero ingresa 300, esta prestación sería de 600 euros.

Aunque a nivel nacional se destaca que el IMV ha tenido una especial incidencia por familia con hijos y las monoparentales (un adulto, generalmente una mujer, con hijos a cargo) que reciben más recursos, en Cantabria está tendencia no solo no se aplica, sino que se invierte. Como se puede ver en el siguiente gráfico, de los hogares que reciben la prestación, el 0,8% no tienen menores a cargo mientras que los hogares monoparentales representan el 0,4% del total.

Por otro lado, al relacionarlo con los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida sí que se observa que en líneas generales en aquellas regiones con peores datos de pobreza severa hay más hogares beneficiarios del IMV. A nivel nacional cubre a uno de cada cinco hogares en pobreza severa, aproximadamente un 20%. Cantabria se encuentra de nuevo por encima de la media con algo más del 28% de los hogares en pobreza severa cubiertos.







El primer análisis sobre el ingreso mínimo vital, realizado por La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con datos hasta diciembre de 2021, señalaba el margen de mejora que tiene la medida. A nivel nacional solo ha alcanzado al 40% de sus potenciales beneficiarios y señala, sobre todo, un gran porcentaje de hogares que no solicitan el acceso a la prestación porque desconocen que tienen acceso.

Andalucía, Asturias y Cantabria son las comunidades que menor porcentaje de 'non take-up' (como denomina a este fenómeno) acumulan, aun así, representa a más del 50% de los hogares. La media nacional se sitúa en el 57%, aunque en lugares como Catalunya, Baleares o Galicia rozan el 60%.