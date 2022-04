Más de 8.000 vecinos de un barrio de Torrelavega se quedarán sin oficinas bancarias tras el último anuncio de cierre

Los vecinos del barrio de La Inmobiliaria, en Torrelavega, se quedarán sin oficinas bancarias tras las intenciones de Liberbank-Unicaja de cerrar la situada en la confluencia de las calles Ceferino Calderón y José María Pereda. Esta es la última sucursal bancaria con la que contaba este barrio, de más de 8.000 vecinos, en el que hubo varias más de otras entidades financieras que también cerraron anteriormente.

El PSOE de Torrelavega ha mostrado su “absoluto rechazo” tras el anuncio del “inminente” cierre de la oficina de Liberbank, ante el que la formación asegura que comprende la “preocupación” de los vecinos.

El secretario general del partido en Torrelavega, José Luis Urraca, ha pedido a la entidad “que tenga en cuenta que los ciudadanos de La Inmobiliaria han sido clientes fijos durante muchos años, primero a Caja Cantabria y luego a Liberbank-Unicaja”, y que haga “un esfuerzo” por mantener abierta la sucursal.

“Los socialistas mostramos nuestro total apoyo a los residentes del barrio de la Inmobiliaria y especialmente a las personas mayores, que serán los más perjudicados al ser a los que más costará desplazarse hasta el centro de la ciudad para ser atendidos en una entidad bancaria, pagar un recibo o incluso disponer de su propio dinero”, ha señalado en un comunicado.

Además, Urraca ha avanzado que el PSOE de Torrelavega se sumará a todos los actos de protesta que los vecinos convoquen para que no se cierre esta oficina. Y ante esta situación de “indefensión” de los vecinos de La Inmobiliaria, los socialistas instan al Gobierno de Cantabria a que medie ante la entidad bancaria para que no se produzca el cierre y que “en todo caso se garantice no dejar sin servicio financiero a los vecinos de este populoso barrio, con un alto porcentaje de personas que superan los 65 años”.