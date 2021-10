La Junta de Gobierno deberá aprobar mañana la resolución del contrato de basuras para evitar problemas de plazos

Ceruti encuadra la supresión de las zonas de terrazas por la vuelta a la normalidad sanitaria

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno local de Santander deberá convocarse mañana de forma extraordinaria para aprobar la resolución definitiva del contrato del servicio de basuras como culminación del expediente.

Así lo ha informado hoy, a preguntas de la prensa, el portavoz del equipo de Gobierno y de Ciudadanos, Javier Ceruti, que ha explicado que, tras recibir el dictamen del Consejo de Estado favorable a la resolución del contrato, el Servicio Jurídico del Ayuntamiento propuso que la Junta de Gobierno se convocara mañana para evitar "cualquier problema de plazo", pues éste concluye el 14 de octubre y el 12 es festivo.

"Supondremos que la tendremos", ha dicho Ceruti, que ha indicado que aún no ha sido convocada la Junta pero espera que Alcaldía, a propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente, lo haga "de manera inmediata" para seguir el calendario trazado por los servicios técnicos municipales "con intención de evitar cualquier problema de plazos".

Por otra parte, para que el servicio continúe, está prevista una tramitación de emergencia, si bien Ciudadanos, socio del PP en el Gobierno local, no ha recibido información de Alcaldía "de cómo van los trámites". "Deben estar trabajando en ello; es lo que marcó el calendario indicado por los servicios técnicos", ha comentado Ceruti, que ha explicado que no cabe la prórroga de la prestación del servicio por quien ha sido expulsado del mismo por sus incumplimientos, es decir, la actual adjudicataria Ascan Servicios Urbanos (ASU) Geaser.

Los técnicos han propuesto la adjudicación con criterios de emergencia hasta la licitación del nuevo contrato del servicio.

Respecto al nuevo pliego, que Cs ya advirtió hace un mes que su redacción "urgía", el edil ha recordado que se informó a su grupo que ya "estaban en ello", si bien los servicios que gestiona Ciudadanos, como Innovación, no han recibido aún los pliegos, "aunque parece que están avanzados; esperemos que así sea", ha confiado.

TERRAZAS

Por otra parte, a preguntas de la prensa sobre la supresión de las cuatro zonas de terrazas habilitadas en Santander a raíz de la limitación de aforos en el interior de los locales por el Covid, Ceruti lo ha contextualizado en la vuelta a la normalidad sanitaria, como también otras medidas como el uso de las barras.

"Es normal que volvamos a una cierta normalidad", ha señalado el concejal, quien no obstante, ha dicho que "si la cosa se volviera a complicar", Ciudadanos es partidario de establecer "un protocolo objetivo de determinación de las zonas" que no excluyera Peña Herbosa, la de mayor presencia hostelera de Santander, que no ha sido incluida en la habilitación de terrazas "incomprensiblemente", en su opinión.

Porque, ha subrayado, "todos los problemas que tenía son los mismos que tenía cualquiera de las otras calles a las que se ha autorizado", y que son Zorrilla, Río de la Pila, Daoiz y Velarde y Carmen-Sol.

"Pero vamos hacia la normalidad y es razonable que a final de mes termine la situación de excepcionalidad", ha sostenido.