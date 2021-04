La Junta de Personal critica los "retrasos" y "falta de información" sobre la vacunación del profesorado

Pide al Gobierno que aclare qué va a hacer tras haberse paralizado hace tres semanas la vacuna de AstraZeneca

SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)

La Junta de Personal Docente de Cantabria ha criticado los "retrasos" y "falta de información" sobre la vacunación contra el coronavirus a los profesores.

En un comunicado, la Junta, por mayoría de sus miembros, ha expresado de forma pública su "malestar" y la "preocupación" en la que, según ha señalado, se encuentra inmerso el profesorado y en general todo el personal que trabaja en los centros educativos "por la manera cómo las autoridades están gestionando el proceso de vacunación".

Ha criticado la "falta de información", y la consiguiente "incertidumbre" que, según apunta, se generado desde que el pasado 8 de abril se suspendieron las vacunaciones con AstraZeneca a este colectivo.

A la Junta le resulta "inaceptable" que tanto la autoridad educativa como la sanitaria lleven tres semanas sin dar "ninguna explicación" o que la única información que se reciba sea a través de los medios de comunicación.

La Junta quiere hacer hincapié en el hecho de que tanto al profesorado como al resto de personas trabajadoras que están en los centros educativos se les aseguró que eran personal esencial y como tales exige que se les siga tratando. "Queremos que se cumpla el compromiso de una inmediata vacunación", ha reclamado.

"Este silencio de las autoridades es inaceptable, aumenta la angustia de todas las personas que trabajan en centros educativos, origina sensación de desamparo, alimenta las especulaciones y, en última instancia, demuestra muy poco respeto y consideración por la profesión docente", ha censurado.

Además, ha apuntado que, teniendo en cuenta el "recrudecimiento" en los últimos días de los casos de Covid en colegios e institutos, la Junta de Personal quiere que Educación convoque a la Junta a una reunión para abordar estas cuestiones.

Ha pedido también que a dicha reunión asista un responsable de Salud Pública, ya que, a su juicio, "tanto la Consejería de Educación como la de Sanidad, que obviamente forman parte de un mismo Gobierno y son las que tienen que coordinarse para efectuar cuanto antes y de manera correcta la vacunación de todo el personal que trabaja en los centros educativos de Cantabria".

PIDE INFORMACIÓN AL GOBIERNO

Concretamente, quiere que las consejerías de Educación y Sanidad, y al Gobierno autonómico en su conjunto, aporten información oficial y detallada sobre el número y porcentaje de personas, trabajadoras de los centros educativos que han recibido la primera dosis de la vacuna, así como de los que todavía no la han recibido.

También quiere saber qué se va a hacer, y cuándo, con todas aquellas personas que todavía no han recibido ninguna dosis, bien porque todavía no han sido citadas, porque no pudieron ser vacunadas en su día por razones de salud o porque no lo quisieron en ese momento.

En relación a quienes ya han recibido la primera dosis, la Junta quiere que desde el Ejecutivo se aclare cuándo se va a continuar y a partir de qué fechas van a completar la pauta de vacunación y de qué manera o con qué vacuna.

Además, ha advertido que se debe de tener en cuenta que en los días finales de curso comenzarán las pruebas de las oposiciones en las que participarán muchos docentes, ya sea como aspirantes o como miembros de los tribunales.