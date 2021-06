La Junta de Personal Docente urge a acelerar la vacunación del personal docente y no docente de los centros

La Junta de Personal Docente de Cantabria ha urgido este martes 8 de junio a acelerar la vacunación del personal docente y no docente de los centros educativos. En un comunicado, la Junta ha denunciado públicamente el "malestar" que existe entre el personal docente y no docente de los centros educativos ante el "retraso injustificado" del proceso de vacunación y ha exigido que se acelere.

El órgano sindical de los docentes no universitarios ha calificado de "inaceptable" este retraso en la vacunación, que "aumenta la sensación de desamparo y angustia de los trabajadores de los centros educativos y revela la poca consideración por la labor docente", en su opinión.

Según ha denunciado, iniciado ya el mes de junio, todavía hay numerosos trabajadores a los que no se les ha administrado la segunda pauta vacunal y otros a los que aún no les ha sido inoculada ninguna dosis. "Todo esto está generando una enorme incertidumbre y angustia entre los trabajadores que ven como su carácter de esenciales no está siendo tenido en cuenta ni por la Consejería de Sanidad ni por la de Educación, la cual también debería velar por sus trabajadores y exigir su vacunación inmediata", ha lamentado.

Además, la inminente convocatoria de oposiciones docentes que va a congregar a un "volumen importante de personas" hace "más urgente aun si cabe" la reactivación prioritaria de la vacunación de este colectivo, ha subrayado.

La Junta ha apelado a ambas consejerías para que, dado el carácter esencial de los trabajadores de los centros educativos, se acelere y priorice su vacunación de forma inmediata puesto que "nos tememos que, de no hacerlo, pueda llegar el final de curso y muchos tengan que volver a sus comunidades autónomas de origen sin haber completado su vacunación, lo cual resultaría inaceptable". Finalmente ha enfatizado que este retraso puede tener "una influencia negativa" de cara al inicio del curso próximo.