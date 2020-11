La consejera de Economía llama a la oposición a "apoyar sin fisuras" los Presupuestos y se abre a negociar

La consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez (PSOE), ha hecho un llamamiento a la oposición a "apoyar sin fisuras" las cuentas del Gobierno PRC-PSOE para 2021 y ha invitado a los grupos que la conforman (PP, Cs y Vox) a plantear propuestas "rigurosas" y "realizables", algo que, según ha dicho, no cumple la planteada por ahora por el PP.

Así lo ha dicho durante su comparecencia de este martes en comisión parlamentaria para exponer el proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria para 2021, unas cuentas que, a su juicio, son la "mejor hoja de ruta" para sacar a Cantabria de la crisis pues garantiza la "supervivencia" del Estado de Bienestar y "relanza la economía" para que Cantabria salga "reforzada" de la crisis y "sin dejar a nadie atrás". Mientras la oposición ha advertido de que en estos Presupuestos hay partidas, como las de sanidad, que están "infradotadas" y han mostrado su preocupación por el incremento de lo que se destina a deuda.

Críticas a la propuesta del PP

La consejera ve "margen para acercar posturas" con la oposición, a la que ha pedido propuestas, pero que sean "realizables". Sánchez ha afirmado que la propuesta planteada por el PP es "imprecisa", "socialmente injusta" en algunas de sus propuestas e "incorrecta en los cálculos" ya que, según ha dicho, el gasto de las medidas que plantea no es de 300 millones sino que se situaría en 489 millones, por lo que, según ha defendido, no es "financieramente sostenible".

La consejera ha afirmado que aceptar esta propuesta del PP dejaría a Cantabria en una situación financiera "muy comprometida" de cara al futuro ya que supondría elevar la deuda de la comunidad hasta los 4.066 millones. Sánchez se ha mostrado "preocupada" por el incremento de la deuda con el que se cerrará este año, pasando, según sus estimaciones, del 22,3% del PIB en 2019 al 26,4% a cierre de este, una subida que ha achacado al impacto del COVID-19. Sin embargo, prevé que en 2021 Cantabria recupere la senda de descenso de su deuda, rebajándola al 26,1%, tres décimas porcentuales respecto al cierre de 2020.

Además, ha señalado que el periodo medio de pago a proveedores, que según Sánchez está actualmente "controlado", se "dispararía", alejándose del límite legal de 30 días establecido. En septiembre, este periodo medio se situó en los 16 días; en octubre se situará en los 18 y, a mitad de noviembre, se eleva a los 20, cifras por debajo del límite legal, que el Gobierno de Cantabria "espera" cumplir al cierre de este año.

Sánchez ha advertido que, aunque se han suspendido las reglas de gasto, hay que ser "responsables" y ha acusado al PP de no haber presentado para estos Presupuesto "ni una sola propuesta seria". En cambio, sí ha valorado de forma más positiva la propuesta planteada por Cs, que ha calificado de "razonable, concreta y técnicamente bien planteada".

Llamamiento a la "unidad"

En su exposición, la consejera ha pedido a los grupos "unidad de acción" en un momento de "incertidumbre" como el actual y trabajar juntos para buscar "el mejor y más realizable presupuesto posible para Cantabria". "Los ciudadanos reclaman unidad y trabajo conjunto para salir de la peor crisis en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", ha dicho Sánchez, que ha opinado que cuando trabajan juntos los resultados son "siempre positivos".

Pese a mostrarse abierta a negociar con la oposición, Sánchez considera que el proyecto de PGC para 2021 diseñado por el bipartito es la "mejor hoja de ruta" para iniciar la recuperación económica de Cantabria y "garantizar el mejor futuro" a los ciudadanos y al tejido productivo. La consejera ha subrayado que se trata de un presupuesto "crucial" que permitirá a Cantabria salir "reforzada" de la crisis del COVID, de una forma "justa", "sin dejar a nadie atrás" y adaptándose a los "nuevos tiempos".

Así, ha reivindicado, por una parte, que el Presupuesto presentado por el Gobierno es "histórico" en sus cifras --crece un 6,6% respecto al de 2020 y se eleva hasta los 3.076 millones--; garantiza la supervivencia del Estado de Bienestar" y "relanza" la economía, fomentando el cambio de modelo productivo.

Valoración de la oposición

Por su parte, una valoración menos positiva ha hecho la oposición de estas cuentas, sobre todo el PP y Vox. Así, la secretaria autonómica del PP y diputada, María José González Revuelt, ha afirmado que los Presupuestos de PRC-PSOE son "más de lo mismo" que ejercicios anteriores, con medidas que "no han funcionado ni en los buenos momentos", y que "ignora por completo" la realidad actual, "como si el COVID se hubiera esfumado" y "renuncia a la recuperación".

El PP considera que estos presupuestos, a diferencia de lo que defiende el Gobierno, "no son expansivos ni históricos" y tampoco garantizan los servicios públicos ya que algunos de ellos, como la sanidad, no tienen "dotación suficiente". Además, ha acusado a la consejera de "negarse a negociar" con el PP, un partido que, según González Revuelta, "ha demostrado en estos meses que está dispuesto a hacer todo por Cantabria". A su juicio, los contactos de Sánchez con el PP han sido un "paripé con el que no ha engañado a nadie".

Por su parte, el portavoz de Cs, Félix Álvarez, ha reconocido que las cuentas presentadas por PRC-PSOE "no son los presupuestos de Cs" y ha reconocido que hay "cosas que no le gustan" de estas cuentas, como que algunas partidas, como la de sanidad, están, a su juicio, "infradotadas". También ha afirmado que "no le gusta" el incremento de altos cargos que prevén estas cuentas --se pasa de los 67 en 2019 a 96, según ha dicho--, lo que suponen "2 millones más" al año.

Álvarez ha advertido que solo la suma de salarios y los 475 millones que se dedica al pago de la deuda supone el 50 por ciento del presupuesto. Además, considera que hay "otras formas" de "optimizar" el dinero público que permitirían mejorar los servicios públicos con los mismos recursos.

Y el portavoz 'naranja' también ha expresado también su preocupación por el incremento de la deuda, aunque cree que en esta ocasión se justifica su incremento. También su homólogo de Vox, Cristóbal Palacio, ha aludido al incremento de la partida destinada a deuda y se ha preguntado cómo esto contribuye a "construir una Cantabria mejor".

Respuesta de la consejera

Tras esta valoración de los portavoces de la oposición en esta comisión, la consejera ha reconocido que también a ella le preocupa el incremento de la deuda. Ha justificado el incremento a este capítulo respecto al de 2020 por la necesidad de financiar la deuda de 2020 --que crece hasta ese 26,4% del PIB-- y la de 2021.

También ha negado que partidas como la de sanidad o dependencia estén infradotadas y ha asegurado que son "suficientes". Además, ha señalado que el Ejecutivo regional aportará o elevará las partidas previstas en lo que sea necesario para hacer frente a las necesidades en estos ámbitos. Sánchez espera que el "gasto COVID" en 2021 sea inferior al de este año, aunque ha insistido en que se "aportará todo el presupuesto que haga falta".

También ha resaltado que, en materia de dependencia, la partida para las estancias en los centros concertados se eleva hasta casi 85 milloines, 4,9 más que en 2020, y ha insistido, además, que es "ampliable". Además, ha reivindicado que se trata de un presupuesto "inversor", en el que crece las partidas destinadas para obra pública como las ayudas a la inversión.