La oposición de Torrelavega denuncia "falta de transparencia" de PRC-PSOE sobre el matadero y pide la dimisión de Urraca

La oposición del Ayuntamiento de Torrelavega (PP, ACpT, Torrelavega Sí y Cs) ha denunciado la "falta de transparencia" del equipo de Gobierno (PRC-PSOE) sobre el matadero municipal tras conocer que se ejecutarán nuevas obras antes reabrir esta instalación, algo que, a su juicio, demuestra que las obras de las últimas semanas "no han valido absolutamente para nada" y se ha "tirado" tiempo y dinero.

Por ello, solicita que se "depuren responsabilidades" y reclama la dimisión del socialista José Luis Urruca, como concejal responsable de esta instalación, al que considera un "incompetente".

Así han reaccionado representantes de todos los grupos de la oposición tras conocer que el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) suscribió ayer, jueves, un acuerdo con responsables del matadero y representantes de los trabajadores del mismo para acometer nuevas obras antes de reabrir la instalación.

El matadero de Torrelavega dejó de recepcionar animales el pasado 20 de octubre, en principio durante una semana, para acometer unas obras "provisionales" para adecuarse a lo que exigía la Inspección de Trabajo que había ordenado la paralización de la actividad hasta que se realizaran los trabajos para acabar con el "riesgo" que, a su juicio, existía para los empleados las actuales condiciones de acceso del ganado. Los plazos para la reapertura se han ido prolongando y a día de hoy el matadero está cerrado.

En una rueda de prensa convocada ayer por la noche para este viernes, los concejales de la oposición han expresado su "satisfacción" por la ejecución de unas obras que consideran que eran necesarias y que debieran haberse ejecutado "desde el primer momento", una demanda a la que, según han señalado, hasta ahora PRC y PSOE habían hecho "oídos sordos".

Pese a felicitarse de que, aunque con "retraso", las obras se vayan a ejecutar, la oposición ha advertido que estas nuevas actuaciones pueden suponer que el matadero permanezca más tiempo cerrado, incluso durante "mucho tiempo", con las pérdidas económicas que ello supone, la "pérdida de confianza" por parte de los usuarios de la instalación y el perjuicio para los trabajadores.

Pero principalmente, todos los partidos de la oposición han coincidido en criticar, y considerar "muy grave", la forma de actuar por parte del bipartito local.

Así, los concejales de la oposición han denunciado que el equipo de Gobierno esté celebrando reuniones y tomando acuerdos sobre el matadero "de forma paralela" y "oscura" y sin informar de "absolutamente nada" a los grupos de la oposición pese al "interés" que ha mostrado en este asunto.

Así, se han quejado de que el alcalde de Torrelavega, el regionalista Javier López Estrada, "no responde" a las preguntas de la oposición sobre este tema y ha retrasado, a su juicio, hasta el lunes, 9 de noviembre, la celebración de la Junta de Portavoces a la que se había comprometido.

"No vamos a permitir que se nos oculte información, se nos engañe a nosotros y a la gente que pueda verse afectada", ha avisado el concejal de ACpT, Alejandro Pérez.

Además, los grupos de la oposición han subrayado que llevan semanas denunciando que las obras provisionales que se estaban ejecutado no servían "para nada" y no solucionan los requerimientos de la Inspección de Trabajo, algo que, según han señalado, se ha visto "refrendado" por el acuerdo suscrito, entre otros, por el alcalde, Javier López Estrada, el concejal responsable del matadero, José Luis Urraca, el director de la instalación y un representante de los trabajadores.

A juicio de Pérez, estas obras han supuesto "un dinero tirado" y plazos que "no se están cumpliendo y no se van a cumplir en mucho tiempo" pues, según han insistido, las nuevas actuaciones previstas "van a llevar un tiempo importante".

PIDEN EL CESE DE URRACA POR "INCOMPETENTE"

El concejal de Cs, Julio Ricciardiello, ha opinado que el concejal responsable del matadero "ha sido un auténtico incompetente". "Este señor, por vergüenza torera tendría que abandonar su área. El señor alcalde ha tenido que coger el toro por los cuerdos del matadero y ha demostrado bien claro que todas las obras no han servido para nada y ha sido un dinero tirado a la basura".

Por ello, considera que se deben "depurar responsabilidades", dar explicaciones tanto a la oposición como a los ciudadanos y cesar al concejal que "no está capacitado para llevar su área".

Ricciardiello ha señalado que "lo único que está intentando la oposición es que el matadero se abra lo antes posible" y en las "mejores condiciones" para los trabajadores y que los clientes "estén contentos" del servicio.

La portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, ha opinado que el "sorpresivo documento" firmado por el equipo de Gobierno con los responsables del matadero "no ha venido más que a ratificar" lo que planteaba la oposición que, según ha dicho, "era aplicar el sentido común" y adoptar con "medidas necesarias y urgentes" tras el requerimiento hecho por la Inspección de Trabajo tras la denunciada planteada por los trabajadores.

Ha indicado que las obras previstas en el acuerdo suscrito ahora por el equipo de Gobierno "debieran haberse acometido desde primer momento" y eran actuaciones "necesarias" y que estaban "pendientes".

Gómez Morante ha criticado también la "falta de transparencia, información y escucha" del equipo de Gobierno en un asunto "grave" como el de las obras del matadero, que suponen cerrar un centro de trabajo, con lo que ello supone para los trabajadores y para unos usuarios que están "perdiendo la confianza" en esta instalación porque "no saben qué va a ocurrir con ella".

A su juicio, el equipo de Gobierno de regionalistas y socialistas está demostrando que "no guarda sintonía" entre sus integrantes, no marcan "prioridades" y "no saben qué hacer con los centros de trabajo que tienen entre manos".

Gómez Morante ha opinado que el alcalde debe "tomar posición" y explicar qué se va hacer con las obras hechas y cómo se van a desarrollar los acontecimientos.

Desde el PP se ha advertido de que empieza la campaña de Navidad y cree que para el matadero ésta esta abocada "a la ruina", algo que, según ha dicho, no desea la oposición.

Por ello, desde la oposición se reclama al equipo de Gobierno agilidad para la tramitación y ejecución de las obras.

La oposición también ha reclamado que se den soluciones a la situación laboral que padece la plantilla del matadero.

También ha aludido a que la situación del matadero de Torrelavega está haciendo que los usuarios se dirijan a otras instalaciones de este tipo, como las de Camargo o Guarnizo, que, según han indicado, también tienen problemas de personal con plantillas, mermadas en algunos casos por la incidencia del COVID.

En este sentido, la oposición ha advertido de que, si la situación sigue así, ello podría generar desabastecimiento de carne para los consumidores.