Lombó destaca la importancia de que no haya casos secundarios en los colegios

SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación, Marina Lombó, ha destacado la importancia de que no haya casos secundarios de Covid en los colegios de Cantabria en un momento de especial incidencia de la pandemia en la sociedad y, como reflejo, en los centros educativos.

A preguntas de la prensa sobre los últimos datos facilitados por Educación que indican que en Cantabria hay 44 aulas de Educación Infantil y Primaria en cuarentena de un total de 2.654, Lombó ha señalado que estas cifras son el "justo el reflejo de la sociedad" y ha dicho que son similares al pico que se alcanzó en octubre.

"Las aulas en sí son lugares muy seguros" pero son el reflejo de la sociedad, ha reiterado, afirmando que cuando se conocen los datos de las aulas por la mañana, "sabemos la incidencia que hay en la calle" de Covid-19.

Con todo, ha destacado que para la Consejería es "muy importante" saber que no hay secundarios en las aulas.

En cuanto a la contratación de profesores que ha sido necesaria para afrontar el curso en condiciones de seguridad, Lombó ha indicado que ya se han realizado más de un millar de sustituciones con el fin de garantizar la enseñanza.

"Nosotros teníamos claro desde un primer momento reducir aulas allá donde se podía, buscar espacios nuevos donde se podía, pero sobre todo, que donde hubiera grupos de convivencia estable, la sustitución tenía que ser con carácter inmediato", ha señalado.

La consejera ha destacado que esta sustitución ha sido "esencial" para la continuidad de la vida docente. "Si queremos hacer grupos de convivencia estable en Infantil y Primaria y no sustituimos al docente que no puede ir al aula, no hubiera funcionado el sistema", ha explicado, subrayado que "es una inversión tremenda pero la mejor que podemos hacer".

Al hilo, ha recordado que la Consejería de Educación sustituyó el martes a los 15 docentes del instituto Valentín Turienzo de Colindres que se encuentran en cuarentena desde el lunes por contacto con casos de coronavirus.

La consejera ha hecho estas declaraciones antes de presidir, junto al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el acto institucional por el Día del Docente 2021.