Los hosteleros se sienten "el chivo expiatorio" de la "incapacidad" de la Administración

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Ángel Cuevas, ha denunciado hoy que la hostelería es "el chivo expiatorio de la incapacidad de la Administración para controlar las fiestas privadas, los botellones y hasta la propia pandemia".

Cuevas se ha pronunciado así en una rueda de prensa que ha ofrecido hoy, "un día muy triste", junto con la directora de la asociación, Bárbara Gutiérrez, para valorar las últimas restricciones en el sector anunciadas ayer y que serán efectivas a partir de las 00.00 horas del sábado.

El presidente de los hosteleros ha asegurado que están "hasta las narices del constante ataque injustificado a nuestro sector, con contradicciones mayúsculas incluidas", como el anuncio realizado ayer del cierre del interior de locales que "aún ni siquiera se ha publicado".

"Muchos hosteleros ya han cerrado. ¿Y sus productos? ¿quién se va a hacer cargo de ellos?. Señores, no nos cierran no, pero no nos dejan trabajar", ha lamentado Cuevas.

Y ha advertido que se plantean la imposibilidad de que el sector pueda hacer frente a las obligaciones fiscales, "algo que tendrá que ser comprendido por la Administración".

Cuevas ha cuestionado las ayudas. "Si no existen", ha dicho, calificando de "mala broma" los 500 euros de importe. "En Cantabria hay 6.500 negocios de hostelería y de ellos unos 2.000 pierden más de 500 euros todos los días. Por favor, no nos tomen el pelo", ha manifestado.

Los hosteleros reclaman que cada cierre y cada restricción se acompañen de una ayuda "real", una aportación directa para todos los establecimientos de hostelería que compensen, como mínimo, el 50% de las pérdidas producidas durante este año.

Porque, ha subrayado Cuevas, "hay dinero; dinero que viene de Europa como por ejemplo los fondos Sure", y los locales son "muy caros". "Un local de 60 metros cuadrados necesita 3.500 euros mínimo de ayudas al mes", ha explicado, reclamando ayudas proporcionales y precisando que serían "única y exclusivamente para cubrir los gastos, olvidándonos de ningún tipo beneficio empresarial".

El sector ha elaborado un plan de rescate que hará llegar al Gobierno regional.

Por otra parte, Cuevas ha negado que la hostelería sea "el foco de contagios", pues según datos del Ministerio de Sanidad, solo supone entre el 0,9% y el 3,5%. ¿Por qué no cierran el transporte público, las fábricas, los bancos?. Sanidad nos imputa unos casos que no sabe a quién colocárselos. Es así de claro", ha sostenido.

Además, por cuarta vez, los hosteleros van a interponer un recurso sobre la base de que "la improvisada y errática actuación de la Administración anunciando duras y desproporcionadas medidas a nuestro sector puede llegar a ser hasta inconstitucional".

En relación a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), Cuevas ha ironizado con que "hace falta el despacho de Garrigues para interpretarlo". En este sentido, ha advertido que es "imposible" mantener el empleo y mientras tanto "cantidad de asesorías privadas se ponen en contacto con nosotros porque no entienden las normas. No hay Dios que lo entienda".

Tras recordar la manifestación convocada el día 11 a las 11.00 en el centro de Santander con la que la hostelería pretende "hacerse oír", Cuevas ha pedido a los ayuntamientos que digan "claramente qué van a hacer con nosotros en 2020 y en 2021".

"Necesitamos que en el plazo de 15 días nos digan exactamente con qué contamos ¿o van a empezar ustedes a mover los dedos como siempre?. Estamos convencidos que la gran mayoría no va a hacer los deberes", ha opinado el presidente de la asociación de hostelería, que ha subrayado que el sector no necesita aplazamientos ni rebajas de impuestos sino el "corte total" de éstos.