"No puedes ser feminista si crees que la prostitución, la trata o la explotación sexual pueden ser una salida para una mujer"

Ya han pasado unas semanas desde que se hiciese con el Goya a Mejor Corto Documental por 'Biografía del cadáver de una mujer', pero Mabel Lozano (Toledo, 1967) continúa inmersa en la vorágine que supone ser reconocida con uno de los premios más importantes del país. Pese a eso, saca tiempo para atender a elDiario.es a través de una llamada en la que se entrega a cada pregunta y es capaz de demostrar el porqué del éxito de sus trabajos, que no es otro que la absoluta implicación que demuestra con las mujeres víctimas de prostitución y trata. Esta directora manchega, que ha sido apoyada por el Ayuntamiento de Santander para sacar adelante este documental sobre Yamiled Giraldo, una prostituta que denunció a su proxeneta y fue asesinada, cambió su trayectoria profesional como presentadora, modelo y actriz para ponerse detrás de las cámaras en 2005, y en la actualidad se ha convertido en una experta en trata de mujeres y en una feminista convencida de dónde están los límites de la libertad frente a los derechos humanos.

¿Cómo fue para usted tomar conciencia de que la trata existía?

Fue en el 2004 con Irina, una chica rusa víctima de trata que conocí a través de la Asociación Proyecto Esperanza. Ella me contó en primera persona como había sido captada por su novio y vendida a un club de carretera, y yo no podía dar crédito a lo que me estaba contando. Me puse detrás de la cámara en 2005 para hacer mi primer largometraje documental, aunque la gente empezó a verlo en 2007. Cuando empecé, hace 16 años, nadie quería saber que esto existía, con lo cual imagínate la carrerilla que llevo. Ahora, cuando empieza la gente a flipar con lo de la trata, soy consciente de que llevo 16 años pasando de un actor a otro y poniendo el foco de mi cámara en el negocio, los proxenetas, las mujeres…

Leyendo sus últimas entrevistas, me he dado cuenta de que la califican como experta en trata…

Lo soy, y lo soy mundialmente. Me han contratado desde el Gobierno de Colombia y me contratan gobiernos para formar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Llevo muchos años y hago mucho trabajo de campo porque trabajo mucho en los países de origen de las víctimas, en Colombia, Paraguay, Perú… Y también es muy importante trabajar allí porque lo que ocurre en los países de extracción de las mujeres es después lo que vemos aquí.

¿El hecho de que reciba un Goya es sinónimo de que algo está cambiando en la sociedad?

Desde luego, sin duda. En 2015 estuve nominada a los Goya por ‘Chicas nuevas 24 horas’, un documental que hablaba de trata, pero encima rodado en cinco países. Era potentísimo. El otro día una amiga me decía que quizá no estaban preparados para darse cuenta de la importancia del mensaje que yo estaba intentando darles... Y creo que tiene razón porque han tenido que pasar seis años más para que esto se vea. Aunque también hay que tener en cuenta que el Goya no te lo dan por ser la mejor activista del año, están premiando un trabajo cinematográfico y también es verdad que como directora y creadora he ido aprendiendo más y subiendo ese escalón. Es decir, creo que es un trabajo de relevancia audiovisual y con un contenido de denuncia que ahora sí se ve importante, y creo que en 2015 eso aún no se veía.

Imagino que muchas veces le hayan dicho que la prostitución es muy diferente a la trata. ¿Qué suele contestar?

Todos los días. Son dos fenómenos que van de la mano. La trata sexual solo tiene una finalidad y es la prostitución, porque si fuesen mujeres para explotar en el servicio doméstico, en el campo o en una pastelería sería trata laboral. Pero si es trata sexual, ¿cuál es la finalidad? La prostitución. No hay otra. Mira el mercado prostitucional en nuestro país: ¿Hay mujeres holandesas, francesas, españolas o alemanas? Pues no. Hay mujeres migrantes, ¿y migrantes de qué países? De Nigeria, Rumanía, Paraguay… ¿Y qué tienen en común esos países? Pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, falta de leyes afectivo-sexuales sanas… Está clarísimo que el sistema prostitucional necesita de la pobreza, de la precariedad y de la trata. Lo vemos en la calle, las 'Pretty Woman' no existen. Casi siempre la gente que dice eso está muy trasnochada, lo que no conoce son estos fenómenos en profundidad, porque cuando los conoces te das cuenta de que no pueden ir por separado porque la prostitución necesita de la trata. No hay abogadas, ingenieras ni arquitectas. Son pobres, sin herramientas y con hijos menores a su cargo, por lo que hablamos de trata y vulnerabilidad.

Pero una parte de las feministas alegan que la prostitución también incluye a las mujeres que deciden qué hacer con su cuerpo...

No. Ese es un error. No vale eso. No vale ser feminista y decir que crees en la libertad de las personas. Quien dice eso normalmente no es una prostituta. Eso es mentira. No puedes ser feminista si crees que la prostitución, la trata o la explotación sexual pueden ser una salida para una mujer. No puedes ser feminista porque yo no lo quiero para mi hija, y lo que yo no quiero para mi hija o para mí, no lo quiero para la tuya o para ti. Es mentira. He escuchado a una profesora ilustradísima hablar de la libertad del ser humano, y con esa misma libertad ella había elegido ser vicerrectora de una universidad, no puta. El feminismo no está dividido, las mujeres que de verdad somos feministas no queremos eso para nadie porque sabemos que la salida es para las demás, para las pobres, para las que no tienen igualdad, y a mí no me vale. Aquí no hacen con su cuerpo lo que quieren, sino lo que no les queda otra. No han tenido opciones, no hay alternativas. No es que puedan ser prostitutas o periodistas, o prostitutas o directoras de cine, es que no han tenido alternativas. Creo que ese discurso trasnochado tiene mucho más que ver con el lobby proxeneta, con la desinformación, con los que no quieren que las feministas vayamos a una, y con que este es un negocio impresionante con muchos intereses detrás. No me creo que una mujer que crea en la igualdad real entre hombres y mujeres pueda pensar que la igualdad tiene algo que ver con la prostitución. La prostitución es una de las formas y manifestaciones de mayor desigualdad entre hombres y mujeres.

¿Y qué hay del empoderamiento?

No me vale escudarse ahí. Si vives en el centro de Perú y tienes 19 años y 3 hijos quizá sea muy empoderante vender tu riñón porque es tuyo, ¿pero dónde quedan los derechos humanos? Si se pudiese, tal vez el 50% de la población mundial no tendría un riñón porque, ¿para qué los quieren los pobres mientras los ricos se mueren en una diálisis? Pues esto es lo mismo, pero como es con los cuerpos de las mujeres está normalizado y legitimado… Es una cosa de vomitar y de no creérselo. Hay que cambiar ese discurso porque las feministas no estamos divididas. Si una feminista cree esto, no es feminista, tendrá que ponerse otro nombre, pero feminista no es. Creo que parte del discurso de que las feministas estamos divididas es parte del sistema patriarcal que se resiste a perder este último bastión de poder.

¿Y qué hay del argumento patriarcal de que si se prohíbe la prostitución habrá más violaciones?

Creemos muy poco en los hombres. Soy madre, y no me creo que mi hijo porque prohíban la prostitución vaya a salir a violar. Creo en los seres humanos, y no termino de entender quién puede utilizar este discurso porque… ¿cómo estamos educando entonces a nuestros hijos para que pensemos que son capaces de salir a violar? Ahí hay una corresponsabilidad entre los educadores y, como te decía, yo tengo un hijo de 19 años y estoy educándole en igualdad, por lo que si se prohíbe la prostitución no le afectaría para nada. Entonces, ¿a quién le afecta? Pues al que vaya a salir a violar haya o no haya prostitución.

Tanto la vicepresidenta Carmen Calvo como la ministra Irene Montero celebraron su Goya. ¿Cree que tener a mujeres abolicionistas en el Gobierno acelerará el proceso?

Sí, claro. Hay un compromiso, me he reunido con ambas y sí que lo creo. Pero más que decirlo hay que hacerlo, estoy un poco cansada de las palabras y del "vamos a hacer". Lo que tienen que hacer es, precisamente, hacerlo porque no vale ya otra cosa. Eso es muy de los políticos. Tienen que poner esa ley encima de la mesa para que se proteja a las mujeres y se las dote de herramientas.

Si se prohíbe la prostitución seguirá habiendo, pero más escondida y sin trata, y la gente acabará entendiendo que no se puede comprar un ser humano

Y no considera que los puteros, a pesar de la prohibición ¿siempre tendrán a una mujer con necesidades económicas de la que aprovecharse?

Pero no hay trata. Y se puede ver en Europa con la regulación de la prostitución, estamos viendo la cutrez y el horror que es Ámsterdam, no tiene nada de glamuroso, más bien al contrario porque estamos viendo que hay mucha más trata. Lo que también estamos viendo es que en los países donde está abolida la prostitución hay mucha menos trata, sigue habiendo algo de prostitución, sí, pero con muchísima menos trata porque al final lo que quitas es de que se explote a las mujeres. Y después tú vas educando con esas legislaciones a los hombres, y se educa como se nos educó para que no fumásemos en los interiores, y nos costó, pero ahora nos hemos acostumbrado. Es una cuestión de educar a nuestros hijos en relaciones sexuales sanas, que no tiene nada que ver con la moralidad ni con el amor. Una relación sexual sana significa que tú quieras y yo quiera, desde la empatía y desde el deseo compartido. Desde el respeto y no lo que estamos viendo con las manadas… Por lo que habrá prostitución pero más escondida y sin trata, y la gente acabará entendiendo que no se puede comprar un ser humano, y que no se puede banalizar la compra y venta de los seres humanos.

¿Crees que hemos tocado techo con el porno? Parece que hoy en día no puede ser más fácil de conseguir y no puede estar más normalizado…

El porno nunca ha sido ni tan agresivo ni tan accesible, y para eso necesitamos educación para crear un pensamiento crítico. De hecho, el porno se blanquea aún más como cine y entretenimiento para adultos… Pero todo es educación.

Hablando de educación, se ha mostrado abiertamente partidaria de la Ley Celaá por la importancia de aplicar en los centros educación sexual. ¿Cree que 'Biografía del cadáver de una mujer' podría ser uno de esos documentales que se terminen poniendo en las aulas?

Seguro. Ya me lo están pidiendo. Con mi otro documental recorrí toda Cantabria y, como yo no hago pornografía del sufrimiento, se puede ver en todas partes. Lo que hay que hacer es crear ese pensamiento crítico a través de testimonios reales contados en primera persona, porque por desgracia siempre que hablamos de estos temas hablamos en tercera persona, y decimos que "a ellas las violan, a ellas las prostituyen, a ellas las roban todos los derechos…". Y es muy bueno que desde las aulas puedan escuchar directamente su voz sin intermediarios.