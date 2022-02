Marcano desdice a CCOO y asegura que no hay “una sola irregularidad” en Cantur

El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano (PRC), ha afirmado que "no hay ni una sola irregularidad", ni "fraude de ley" en las contrataciones en Cantur y tampoco "comisarios políticos" en esta sociedad pública.

De esta forma ha desmentido este lunes Marcano durante la comparecencia en el Pleno del Parlamento, a solicitud de Vox, las irregularidades denunciadas el pasado 19 de enero por CC.OO, cuando afirmó que se habían creado "de manera ilegal" más de 40 puestos de trabajo en Cantur que, a su juicio, "vulneran el convenio colectivo, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Régimen Jurídico de Cantabria" que establece los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Señalaba CCOO, entre otros aspectos, que se hacen en Cantur convocatorias públicas "de cara a la galería" con bases que "se hacen y se manipulan sin ningún acuerdo con el comité de empresa, vulnerando toda la normativa y el convenio colectivo y que van dirigidas a contratar a personas directamente, relacionadas muy directamente con el partido al que pertenecen". También alertó de subidas salarios "discreccionales" a determinadas personas.

Marcano, que es presidente del Consejo de Administración de Cantur, ha negado esta denuncia pública del sindicato y ha desmentido, o calificado de "imprecisión" o "falsedad", alguna de sus afirmaciones, negando, por ejemplo, que se hayan creado 40 puestos de trabajo.

Según ha dicho, en el último año solo se han creado dos nuevos y el resto a los que se refiere el sindicato son trabajadores de Alto Campoo que cuando se acaba la temporada invernal pasan a prestar servicios en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno u otras instalaciones de Cantur.

Además, ha garantizado que "absolutamente todos" los procesos de selección del personal en Cantur se han llevado a cabo "con la máxima transparencia" y cumpliendo los requisitos de "igualdad, mérito y capacidad". Y ha señalado que aunque Cantur no tiene obligación de negociar las bases de cada proceso "lo hace". "Todas las bases, absolutamente todas han sido objeto de negociación", ha afirmado.

También, sobre las acusaciones de contratar a afines, Marcano ha señalado que entre 2019 y 2021, ambos años inclusive, se realizaron en Cantur 1.301 contrataciones y "de todos los nombres solo conocía a 8". "Escaso bagaje viniendo de una persona que preside una red de contratación mafiosa con comisarios políticos", ha ironizado en relación a algunas de las acusaciones recibidas.

En este sentido, Marcano ha asegurado que "jamás de los jamases" ha preguntado a nadie "cuál es su pelaje ideológico o adscripción política" y no ha tenido "ni más leve tentación" de prescindir de alguien que cobra un "sueldo de subsistencia" porque no pertenece a su partido, un comportamiento del que se ha declarado "orgulloso".

También ha negado las acusaciones de guardar en los cajones auditorias de Cantur. "No ha llegado ninguna", ha dicho Marcano, que ha afirmado que sería "el primero" en tomar medidas para adoptar las recomendaciones de ésta.

Por otra parte, ha indicado que en la contratación de obras de Cantur, "jamás" ha dado indicaciones sobre a qué empresa pedir presupuesto o contratar. "No me ocupo de eso, no me interesa. Bastante tengo con lo mío", ha indicado.

Respecto a la denuncia pública, Marcano ha subrayado que ésta no es de todo el comité de empresa, en el que hay seis sindicatos, y ni siquiera --ha dicho-- de toda CC.OO, solo de dos de sus integrantes. La denuncia pública fue hecha por el coordinador del Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, Carmelo Renedo, y el delegado de CCOO en Cantur, Guillermo Villegas.

La oposición

El portavoz parlamentario de Vox, Cristóbal Palacio, ha señalado que lo que Cantur "ejemplifica" en Cantabria es "la corrupción de baja intensidad", "un número casi ilimitado de pequeñas corruptelas, de favoritismos, de ayudas a amigos".

Se trata, según Palacio, de "una forma de entender la política en la que se utiliza la discrecionalidad de la actuación administrativa para favorecer a unos pocos en perjuicio de la inmensa mayoría".

Por su parte, el portavoz de Cs, Félix Álvarez, ha desmentido de forma irónica las acusaciones de CC.OO de que en Cantur no se respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad. "Ustedes practican la igualdad, siempre que sea entre los suyos. Respetan el mérito, siempre que sea dentro del PRC, y valoran la capacidad mientras sea la de obedecer", ha sentenciado.

Sin embargo, Álvarez no solo ha censurado la forma de actuar del PRC en Cantur, sino de todos los partidos que la han gestionado. "Entran los de un lado, salen los del otro...".

Además, para Cs, este proceder no es exclusivo solo en Cantur sino que se extiende a otras empresas públicas usadas como "agencias de colocación". "Son como plantas invasoras, que colonizan las instituciones", ha dicho Álvarez. "Bendita invasión para la tierra cántabra", le ha respondido el regionalista.

El diputado del PP y exdirector general de Cantur, Roberto Media, ha subrayado la gravedad de las acusaciones de CC.OO y cree que precisan explicaciones y aclaraciones "urgentes". "No podemos dejarlo pasar", ha señalado el 'popular', que cree que si lo que dice el sindicato son "mentiras" o "medias verdades" hay que establecer cuáles y también si hay alguna verdad hay que "corregirlas".

Los grupos han cuestionado a Marcano por una reciente sentencia que, tras una denuncia planteada por el sindicato SIEP ha anulado la convocatoria convocada por Cantur para regularizar cinco puestos de trabajo --3 de camareros y 2 de cuidadores-- por el proceso que se utilizó para ello. Esta sentencia ha sido recurrida por Cantur en lo que se refiere a los fundamentos jurídicos.

Por su parte, desde el PRC y el PSOE han considerado "suficientes" las explicaciones de Marcano y han ironizado sobre el hecho de que Vox en esta cuestión sí conceda credibilidad y considere "palabra de Dios" las afirmaciones de CC.OO.

Beneficios en Cantur

Durante la comparecencia, el consejero ha aprovechado para subrayar que, según las cuentas provisionales de 2021, Cantur tuvo unos beneficios de 1,6 millones. "De perdidas, nada", ha dicho.

También ha confiado en que la reforma laboral aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados sirva para mejorar las condiciones laborales en Cantur, que tiene 480 empleados, acabar con la precariedad, la temporalidad y la estacionalidad en Cantur.