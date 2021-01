Marcano vuelve al Gobierno "entregado" a Cantabria para recuperar la "buena salud" del turismo y materializar La Pasiega

Daniel Alvear será director general de Industria y Eva Bartolomé pasará a serlo de Comercio, dejando Turismo a Marta Barca

SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)

El regionalista Javier López Marcano ha tomado este martes posesión de su cargo como consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, un "privilegio" que, según ha dicho, asume "entregado" a Cantabria y a los cántabros y en el que aspira a hacer realidad un proyecto de "excepcional interés" como el futuro polígono de La Pasiega (Piélagos) y de "recuperar" la "buena salud" del turismo regional.

Para afrontar estos y otros retos, Marcano ha hecho algunos relevos y cambios al frente de las direcciones generales de su competencia, como es el caso de la regionalista Eva Bartolomé, que pasa de estar al frente de la de Turismo para encargarse de la de Comercio, sustituyendo así a Odette Álvarez.

También cesa como director general de Industria Raúl Pelayo, que será sustituido por Daniel Alvear. Mientras, el hueco dejado al frente de la Dirección General de Turismo por Bartolomé estará ocupado por Marta Barca.

Marcano ha tomado posesión de su cargo el día en el que cumple 66 años --nació el 26 de enero de 1955-- en un acto celebrado en el Gobierno de Cantabria y presidido por el jefe del Ejecutivo regional y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla (PRC), quien se ha felicitado de la vuelta de su compañero de partido a la política de primera línea de la política y de que, además, lo haga "limpio absolutamente" de las causas judiciales que se le imputaron en su día. "Javier vuelve a donde tenía que haber estado siempre", ha subrayado.

En el acto, que se ha celebrado con aforo limitado por las circunstancias sanitarias de la pandemia, han estado presente gran parte de los que serán sus compañeros en el Consejo de Gobierno --tanto del PSOE, con el vicepresidente regional Pablo Zuloaga al frente, como del PRC-- y arropado por algunos familiares, entre ellos su hijo Javier López Estrada, alcalde de Torrelavega y diputado regional.

Marcano, que ha jurado el cargo, se ha felicitado de disfrutar "de un privilegio" que, según ha dicho, "pocas veces se produce en la vida", como es el de ser nombrado consejero, cargo que ya ha ocupado en otras etapas del bipartito PRC-PSOE, aunque con algunas modificaciones en sus competencias (ya había llevado Turismo, además de Cultura y Deporte, pero no Industria).

El recién nombrado consejero ha señalado que vuelve al Gobierno por el "afán y vocación de servicio público" que, según ha dicho, le ha compañado toda su vida y "consciente" --ha afirmado-- de que su regreso se debe "más por el sentido de cumplimiento" a la palabra dada de Revilla --que en reiteradas ocasiones expresó su intención de recuperarle en cuanto quedara absuelto de las causas judiciales en las que resultó imputado-- que "por méritos propios".

Marcano se ha comprometido a ser "leal" a quien le ha nombrado --esto es a Revilla-- y a los que desde ahora serán sus compañeros en las tareas de Gobierno-- y "digno" de los cántabros a los que va a representar.

"Ese es mi firme propósito que espero cumplir a lo largo de toda la vida y el tiempo que el presidente me mantenga en el cargo", ha afirmado.

Además, el regionalista ha asegurado ser "consciente" de que es "el último en llegar" al Gobierno y que se incorpora a un proyecto ya "estable, sólido" y que está "en marcha" y "consolidado".

Por ello, ha indicado que se propone no alterar "en modo alguno el ritmo de trabajo" y "no provocar el menor cambio de dirección" en la marcha del Gobierno y de las áreas que le competen porque, a su juicio, "la dirección es muy correcta". "Me propongo sumar esfuerzos", ha indicado.

Además, Marcano se ha mostrado "agradecido" a quienes le han precedido en el cargo, esto es a Marina Lombó, que le cede Turismo y se queda con Educación y Formación Profesional, y a Francisco Martín, que ha cesado como consejero de Innovación, Industria, Transportes y Comercio y estará al frente de la Autoridad Portuaria de Santander.

A ambos les ha reconocido "la buena tarea" realizada en las áreas "que hereda" y se ha comprometido a utilizarles "como modelo" y ser un "seguidor cumplidor y fiel".

REVILLA SOBRE MARCANO: ES UN HOMBRE CON IDEAS PARA CANTABRIA

Por su parte, el presidente autónomo ha vuelto a agradecer a Marcano la "generosidad absoluta" que mostró en 2015 al dimitir como diputado regional después de que Podemos lo pusiera como condición para apoyar la investidura de Revilla como presidente de Cantabria, motivo por el que tuvo que regresar a su profesión de docente en el IES Marqués de Santillana de Torrelavega.

Revilla ha ensalzado a Marcano como un alguien con "constantes ideas" en la cabeza y "positivas" para Cantabria. Ha reconocido que, en el momento actual, algunas de estas ideas del nuevo consejero pueden ser "exageradas" pero cree que es "bueno" que las tenga para ponerlas en marcha cuando la pandemia pase.

El presidente regional ha advertido a su compañero de partido que regresa "en un momento complicado" por la pandemia, aunque ha expresado su "confianza" en que "esto va a pasar".

Por ello, cree que en estos momentos hay que hacer una cierta "abstracción" de la situación sanitaria e "imaginar" las cosas que hacer en cuanto la situación cambie.

Entre las tareas encomendadas a Marcano, además de La Pasiega, Revilla le ha encomendado "recuperar" el sector turístico y el aeropuerto Santander-Seve Ballesteros que tras haber logrado superar el millón de pasajeros ahora es, según ha afirmado, "una ruina" por la caída del tráfico a causa del Covid.

También ha recordado que en dos años se celebrará el próximo Año Jubilar Lebaniego.

Por otra parte, Marcano será también presidente del Consejo de Administración de Sodercan, sociedad encargada de gestionar las ayudas directas del Gobierno a sectores como la hostelería o el turismo para paliar los efectos del coronavirus.

"Sé que vas a hacer esto y muchísmo más. No necesito estimularte. Estás ya estimulado de casa", ha afirmado Revilla, que, además, ha indicado a Marcano que llega a un Gobierno "sólido" y en el que sus miembros, pese a pertenecer a dos partidos políticos distintos, se llevan "muy bien".