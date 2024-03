Media sobre el caso Obras Públicas: “Al Gobierno no le corresponde estar aireando los avances de la investigación”

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha subrayado este lunes que, en el caso de la trama corrupta destapada hace un año en la Consejería de Obras Públicas, al Gobierno de Cantabria “no le corresponde estar todos los días aireando los avances que va siguiendo la investigación, que muchos de ellos, la mayor parte, ni los conocemos”.

Media se ha pronunciado así en respuesta a la prensa sobre las preguntas que formulará Vox este lunes en el Pleno del Parlamento sobre la 'trama de Carreteras' y la investigación abierta por presunto fraude en la contratación pública y cohecho en la empresa Gesvican como pieza separada.

El actual responsable de Fomento ha subrayado que el Ejecutivo de Cantabria “no es un gobierno que vive del teatro ni todo el día en el teatro”. “Hay unos jueces que están trabajando en estas cuestiones, dejémosles trabajar”, ha instado.

Media ha defendido que lo que “compete” al Ejecutivo es “apoyar a la Administración de justicia para que se imparte esa justicia. Y es lo que estamos haciendo. Cada vez que nos piden papeles, nosotros los facilitamos; cada vez que nos piden cualquier cuestión, nosotros la facilitamos. Y en eso es en lo que vamos a estar”, ha asegurado.

Ha explicado que cuando la investigación se ha puesto en marcha, el Gobierno lo ha dado a conocer, pero “en muchísimas cuestiones no tenemos conocimiento de las cosas que están pasando ahí”, ha afirmado.

“Ni vamos a estar aquí diciendo a quién imputan en el caso de que haya algún imputado, ni vamos a estar todos los días intentando sacar cuestiones para tener un titular de periódico. Esa no es la política del Partido Popular ni de la presidenta de Buruaga y, por supuesto, a mí no me van a encontrar en esa política”, ha zanjado.

Media se ha pronunciado así en declaraciones a la prensa tras presidir la Comisión de coordinación de medidas contra la ocupación ilegal.