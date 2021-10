La Mesa Láctea de Cantabria se reunirá el día 26 para abordar cómo revertir la crisis de precios

La Mesa Láctea de Cantabria se reunirá el 26 de octubre, con la asistencia de representantes de la Consejería de Ganadería y de los cuatro eslabones de la cadena alimentaria (productores, industrias, distribuidores y consumidores) para analizar las actuaciones necesarias para revertir la actual crisis del precio de la leche para el ganadero.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero del área, Guillermo Blanco (PRC), durante su participación en Hoznayo (Entrambasaguas) en una jornada organizada por las organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, AIGAS, UGAM-COAG y UPA) como parte de los actos de protesta por la situación del sector.

La jornada, que se ha desarrollado bajo el título 'El sector lácteo en la cuerda floja' ha contado, entre otros, con la presencia de la directora de la directora de la Agencia de Información y Control Alimentaria (AICA), Gema Hernández. En su intervención en la inauguración de la jornada, el consejero ha apelado a la implicación y el compromiso de todos los agentes de la cadena alimentaria para lograr un precio justo para la leche, ha informado en un comunicado el Ejecutivo.

Además, ha reafirmado el compromiso de su departamento de seguir reclamando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que trate al sector lácteo como una actividad estratégica que debido a su actual situación de crisis precisa de actuaciones urgentes e integrales, ha informado en un comunicado el Ejecutivo regional.

Blanco ha denunciado que "una parte muy importante" de los precios que se pagan a los ganaderos por la leche que producen sus explotaciones no cubren los costes de producción, cuando, según ha ha recordado, la actual ley que regula el funcionamiento de la cadena alimentaria en España establece la obligación de considerar el coste efectivo de producción en el precio del contrato, "obligando a que se especifique en el contrato la indicación expresa de que el precio pactado entre productor primario y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción".

Dado que esto "no es suficiente ni efectivo", Blanco ha trasladado a la directora de la AICA, como representante del Ministerio en la jornada, que vele por los intereses de los todos los agentes que intervienen en la cadena alimentaria de manera eficaz. "Necesitamos actuaciones desde el ámbito nacional. Por eso, miramos al Ministerio, que ya lo sabe, porque yo he reclamado directamente cada vez que he tenido oportunidad al ministro Planas", ha insistido Blanco, quien ha puesto en valor el empeño que, a su juicio, muestra el Gobierno de Cantabria de reclamar a España y a Europa que la nueva PAC tenga en cuenta las peculiaridades del sector primario de la Cornisa Cantábrica, con especial hincapié, en el sector lácteo.

El titular de Ganadería se ha mostrado partidario de tratar al sector lácteo como un sector estratégico que está en crisis y que precisa de que se le trate desde un punto de vista integral y "que no manden siempre los mismos y que no sea el mismo siempre el perjudicado". "Tenemos que ser conscientes de que el sector primario y la industria ligera de transformación es lo primero y después viene todo lo demás", ha remarcado.

En el caso de Cantabria, ha indicado que la realidad es que, en el julio de este año, más de la mitad de los ganaderos que entregan leche, no alcanzaron el precio mínimo de 0,32 euros por litro, que es el coste medio de producción que aparece en el estudio de la 'Cadena de Valor y Formación de Precios de la Leche Líquida Envasada', publicado por el Observatorio de la Cadena Alimentaria.

Blanco ha advertido que si se "ahoga" al sector primario, se estará atentando directamente contra los pueblos y ayudando a que se abandonen. El consejero ha pedido "unión" al sector para poder negociar con más fuerza lo que, en su opinión, es justo y razonable si se quiere que el sector primario vuelva al centro de la economía regional.

Tras la inauguración de la jornada por parte del consejero, los representantes de las organizaciones agrarias han introducido la jornada para, posteriormente, dar paso a la directora de la AICA, quien ha intervenido para informar sobre las posibilidades de la Ley de la Cadena para salvaguardar los derechos del sector ganadero.

Ley de la Cadena

Según ha recalcado, esta norma posibilita un escenario más favorable para luchar contra los desequilibrios de las relaciones comerciales También ha puesto en valor los derechos y mecanismos que ofrece la citada ley para salvaguardar los intereses del sector ganadero. En su intervención, ha señalado que la Ley de la Cadena recoge como infracción sancionable la destrucción del valor en la cadena, una práctica que es objeto de control por parte de la AICA.

En este sentido, la directora de la agencia ha insistido en la importancia de que todos los agentes implicados colaboren para acabar con los incumplimientos contractuales y las prácticas comerciales desleales. En concreto, ha explicado que los ganaderos solo deben aportar, a requerimiento de la AICA, los costes de producción que han asumido, para que la agencia obtenga las pruebas necesarias y pueda instruir los expedientes sancionadores por la destrucción de valor en la cadena, una infracción tipificada como grave en la ley.

Ha insistido en que, además de los controles de oficio que realiza la AICA, es importante que los ganaderos y operadores denuncien el incumplimiento de las condiciones acordadas con los compradores o cualquier práctica abusiva, ante la AICA o el organismo competente de la comunidad autónoma.

Para facilitar la presentación de una denuncia, la AICA cuenta en su página web con un sencillo formulario: https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncia Las denuncias deben incluir la identificación del denunciante y del denunciado, detallar el objeto de la denuncia y aportar la documentación que acredite los hechos denunciados. La AICA no podrá considerar una denuncia si no contiene estas premisas, y pasará a tratarla como indicio.

Según los datos aportado, desde su creación y hasta el 30 de junio de 2021, la AICA ha llevado a cabo cerca de 1.000 inspecciones en el sector lácteo (el segundo sector en inspecciones tras el de frutas y hortalizas en su conjunto), en todos los eslabones de la cadena de valor, desde el ganadero a la distribución minorista, que han recibido 365 sanciones.

En la jornada también han participado, entre otros, las directoras generales de Ganadería, Beatriz Fernández, y de Pesca y Alimentación, Marta López, del Gobierno de Cantabria.