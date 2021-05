Movellán cree que la victoria del PP en Madrid es el inicio de una "ola" que "llegará a Cantabria"

Cree que tanto Pedro Sánchez como Revilla tienen "un pie fuera del Gobierno" tras el resultado "histórico" de los 'populares'

SANTANDER,6 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional del PP por Cantabria, Diego Movellán, confía en que la victoria del partido en las elecciones de la Comunidad de Madrid es el inicio de una "ola" que se extenderá por todo el país y que "llegará a Cantabria".

Así lo ha dicho el 'popular' este jueves en una rueda de prensa que ha ofrecido para valorar los resultados de las elecciones madrileñas y lo que supondrán, a su juicio, para el futuro del país y de Cantabria.

Y es que, en su opinión, lo ocurrido este martes 4 de mayo es "la escenificación del final del sanchismo" y de sus socios de gobierno en las comunidades autónomas, como el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC).

"Estamos ante el principio del fin del sanchismo, es el principio del triunfo del PP encabezado por Pablo Casado, y esta es una ola que también va a llegar a Cantabria. Me atrevo a decir que este es también el principio del fin de la era de Miguel Ángel Revilla", ha sentenciado Movellán.

En este sentido, ha señalado que Revilla "se ha puesto muy nervioso" y dice que "estas elecciones no son extrapolables" al resto del país o que "no tienen nada que ver con lo que pudiera pasar" en Cantabria. "Yo les digo que sí. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar", ha apostillado.

El 'popular' ha criticado que el Ejecutivo autonómico liderado por regionalistas y socialistas ha "abandonado" a los jóvenes que tienen que irse a trabajar a otros países, a las familias, a los más de 6.000 trabajadores en ERTE, a los 44.000 desempleados, a los hosteleros y a los comerciantes, y cree que "pagarán ese abandono en las urnas".

Además, ha añadido que Cantabria tiene las restricciones "más duras del país" y son "ineficaces", porque pese a ellas "suben las cifras de contagios.

DISCURSO "CLARO" Y BASADO EN LA LIBERTAD

En este sentido, ha apostado por trasladar a las comunidades el mensaje del PP que ha llevado a Isabel Díaz Ayuso a lograr una victoria "histórica" en Madrid, y que se basa en hablar "claro" e incidir en el respeto a la libertad individual de los españoles, que están "en riesgo" con medidas restrictivas "durísimas" que "no tienen resultado".

De este modo, confía en que "en Cantabria pronto tendremos un Gobierno del PP" gracias a personas "muy preparadas" y capaces de "conseguir un éxito como en Madrid" y "ya contamos los días para que Pablo Casado sea el próximo presidente de España", ha dicho, opinando que la victoria del partido en la capital representa "el comienzo de la reunificación del voto del centro derecha".

"Este martes han sido los madrileños, en unos meses serán los andaluces y en dos años será el resto de España el que va a poner fin a esta etapa tan nefasta".

A preguntas de la prensa sobre si el PP pactaría con Vox en Cantabria para acceder al Gobierno, Movellán ha respondido que los 'populares' aspiran a una "mayoría amplia" para gobernar en solitario, pero están "dispuestos a hablar con todos" y no ponen "líneas rojas".

PABLO IGLESIAS

Por otro lado, el diputado se ha referido al anuncio de Pablo Iglesias de retirarse de la política advirtiendo que para el PP es "momento de celebrar, pero no es momento de dejar de pelear". "Me gustaría decir que el castigo de las urnas ha devuelto el comunismo a Galapagar, pero no es así", ha apuntado.

En este sentido, ha dicho que "el espíritu de aquellos que legalizan, consienten y alientan la okupaicón ilegal de viviendas, de quienes día a día están degradando las instituciones o quienes tienen la responsabilidad de empleo y han conseguido las peores cifras del desempleo sigue en puestos clave de este Gobierno".

Por ello, ha hecho un llamamiento a los cántabros "que estén escarmentados de tanta palabrería" a que ayuden al PP a ser una alternativa "fuerte" también en Cantabria, para "coser lo que gobiernos irresponsables como el de Sánchez y Revilla están descosiendo.