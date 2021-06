Nace la Alianza por la Industria de Cantabria para "relanzar" el sector con consenso político a excepción de Vox

Cantabria ha suscrito este viernes su Alianza por la Industria para "relanzar" el sector y defender a las electrointensivas, un acuerdo que, según el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, aglutina al "95 por ciento de la sociedad" y del que se ha autoexcluido Vox, que cree que solo se trata de "propaganda" y un acto "masturbatorio" del Gobierno autonómico PRC-PSOE.

Sí participan, en cambio, de esta Alianza impulsada por el Gobierno el resto de grupos parlamentarios (PRC, PP, PSOE y Cs); CC.OO, UGT, CEOE, Federación de Municipios, las Cámaras de Comercio de Cantabria y de Torrelavega, colegios profesionales, la Universidad de Cantabria y la Universidad Europea del Atlántico y la Autoridad Portuaria.

El acto de constitución de esta Alianza se ha celebrado en el patio del Parlamento de Cantabria, en el que los 17 firmantes han suscrito el documento de adhesión y en el que han intervenido Revilla; el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano, y el presidente de la Cámara regional, Joaquín Gómez.

Los tres se han felicitado del amplio consenso político alcanzado --que no ha sido completo al no sumarse Vox-- en la tarea de "relanzar" el que, según Revilla, es el "sector más clave" y "más estable" de la economía. Tanto Revilla como Marcano han valorado el casi total consenso político alcanzado para constituir esta Alianza, algo que, según ha destacado el presidente, es un "milagro" hoy en España en un momento en el que --ha dicho-- "los partidos no se dan tregua", "no se está de acuerdo en nada", "ni siquiera" en luchar contra el coronavirus.

Por ello, ha reconocido que "le llena de satisfacción" que se haya escenificado en el Parlamento un acto en el que "prácticamente todos" han estado "de acuerdo en algo": apostar y apoyar a la industria y reivindicar una solución para las electrointensivas frente al alto coste de la energía.

"Creo que es algo que nos debiera hacer sentir a todos orgullosos", ha afirmado Revilla, que ha asegurado que se va de este acto de constitución de la Alianza por la Industria "con las pilas cargadas". Respecto a la no adhesión de Vox a la Alianza, ha apuntado que "le apena" que no haya habido total consenso político pero le parece algo "bastante previsible dada la actitud que este grupo tiene".

Además de subrayar este acuerdo por la industria, Revilla ha destacado el momento en que se ha suscrito: en el que se está a la espera de la llegada de los fondos europeos a empresas de Cantabria que han presentado proyectos que "apuestan por la modernidad" y también en un contexto "muy difícil" para las electrointensivas por el alto coste de la energía.

Revilla ha alertado que si no se modifica el Estatuto del Consumidor Electrointensivo de España las industrias de este tipo que hay en Cantabria "no podrán ser competitivas" en el exterior, lo mismo que le ocurrirá a las de Galicia o Asturias, con las que se va a hacer un "frente común" para reivindicar cambios en esta normativa.

El presidente regional ha señalado que si las electrointensivas en España, y concretamente las de estas comunidades, no son competitivas por el alto precio de la energía habrá deslocalizaciones. Por su parte, el consejero de Industria se ha mostrado "infinitamente satisfecho" de la creación de la Alianza y, como Revilla, ha resaltado que "lamentablemente" este tipo de "consensos" y encuentros "no son frecuentes" y ha afirmado que desde el Gobierno se "aboga por ellos".

Los objetivos

Cuestionado por los pasos que de ahora en adelante dará esta Alianza, Marcano ha señalado que uno de ellos está ya "consumado" que es una "defensa a ultranza" de las demandas de las industrias alto electrointensivas, uniéndose con Galicia y Asturias.

Además, ha señalado que habrá que abordar con "valentía y rigor" otros dos asuntos: la transición energética verde y la transición digital, a los que nadie --ha dicho-- "puede ser ajeno".

También se trabajará en dos proyectos "muy avanzados", uno dirigido a crear un grupo potente para que la tecnología que exporta la comunidad logre tener retorno y otro consistentes en la puesta en marcha del Digital Innovation Hub de Cantabria, que tiene que adjudicar la Comisión Europea. Y el presidente del Parlamento ha celebrado que la Cámara regional haya sido "testigo" de la firma de esta Alianza, a la que ve como un "ejemplo de unidad y reivindicación social".

Gómez ha reivindicado que "la sociedad necesita de grandes consensos, de reflexión y diálogo, frente a los discursos de descalificación y desesperanza que por sí solos no solucionan el futuro". "Cantabria necesita impulso, alternativas, iniciativas empresariales e industriales capaces de generar empleo y de competir en un mercado global", ha apuntado el presidente de la Cámara, que ha reivindicado que para poder ser más competitivos en la comunidad, se necesita una electricidad más barata. "Y para conseguirlo se nos tiene que escuchar como una sola voz", ha subrayado.

Reacciones

Aunque el PP se ha sumado a este acuerdo por la industria, en un comunicado, su presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga ha advertido que la Alianza "no puede quedar en una foto de cara a la galería". Buruaga ha explicado que el "voto de confianza" que su partido ha dado al Gobierno de Cantabria sumándose a la Alianza por la Industria electrointensiva es "leal y sincero, pero no incondicional" y va a exigir "resultados" y "una reivindicación eficaz" ante el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez.

Para la líder del PP, la Alianza suscrita hoy "es la respuesta y el mecanismo de defensa a los ataques que viene sufriendo la industria electrointensiva por parte del Gobierno de la nación y su talibanismo energético". "Toda Cantabria se une consciente de que la unidad de acción nos hace más fuertes para reclamar del Gobierno de España, que es quien tiene la capacidad de decisión, un marco regulatorio energético estable y predecible y un precio final de la energía competitivo que blinde el futuro de la industria electrointensiva", ha señalado.

La presidenta ha dicho que esta alianza es un "primer paso importante que marca la hoja de ruta a seguir y permite crear un frente y una estrategia común con las comunidades autónomas del noroeste, pero no puede quedar en una foto de cara a la galería ni el papel mojado".

Por su parte, Vox se ha negado a unirse a esta Alianza por la Industria al considerar que se trata de un "acto masturbatorio" y "de propaganda" del Gobierno, según ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar el acto, su portavoz parlamentario, Cristóbal Palacio. Además, ha denunciado que de esta Alianza "se ha excluido a la economía real de Cantabria, y por eso VOX no está".

También ha sostenido que lo que se ha denominado Alianza por la Industria se refiere exclusivamente a la industria electrointensiva, "ignorando" al resto del sector y es una "mera declaración de intenciones, sin ninguna medida concreta en defensa de todo el sector y sin contar con toda la industria". En este sentido Palacio se ha referido a que los firmantes han enviado a representantes "de segundo nivel" de los sindicatos y las empresas mientras al resto de la industria Cantabria se la ha "ignorado". "Si yo hago una alianza por la industria tengo que contar con la industria", ha dicho.

Otros también se han pronunciado, como CC.OO, que ve "importante" que los agentes implicados se unan para impulsar cambios que garanticen la permanencia y estabilidad de las empresas de la región, como las electrointensivas. Sin embargo, el secretario general de la Federación de Industria, César Conde, ha advertido que "más que una declaración de intenciones" el sindicato quiere ver "hechos".