Noja reforzará la seguridad con diez auxiliares de Policía Local tras los disturbios en los botellones

El Ayuntamiento de Noja ha anunciado que va a reforzar la seguridad en el municipio, donde el fin de semana pasado se registraron disturbios derivados de botellones masivos, con la contratación de 10 auxiliares de Policía Local que apoyarán durante tres meses la labor de los 13 agentes municipales con los que cuenta la villa, ante el incremento de población flotante durante los meses de verano.

Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, a la solicitud realizada en este sentido por por la Concejalía de Seguridad se han presentado 25 candidatos, que realizarán la correspondiente prueba el próximo 9 de julio en la Oficina de Turismo de Noja.

El alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha señalado que los contratados realizarán una labor de refuerzo "muy necesaria, y más tras los sucesos acaecidos en el último fin de semana", con cientos de personas realizando botellón en la zona de la playa de Ris, sin respetar las medidas sanitarias, y actos vandálicos con daños por parte de algunas de ellas.

Entre los destrozos causados, según ha revelado, figura el de uno de los desfibriladores instalados en los espacios públicos de Noja, lo que a su juicio pone de manifiesto la "poca empatía y responsabilidad de algunas personas a las que no solo no les importa destrozar el mobiliario urbano, sino que no tienen problema en romper una herramienta sanitaria de primera necesidad que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte".

Para el alcalde, estos "lamentables hechos" demuestran "la necesidad de una mayor colaboración, que la Delegación del Gobierno se resiste a realizar", ha dicho, recalcando que los 13 agentes municipales atienden una población censada de 2.588 personas, "lo que deja una ratio de menos de 200 habitantes por agente". "Pocos municipios disponen de una mejor ratio", ha precisado.

Además, ha destacado el "trabajo diario que realiza el Consistorio para educar a la juventud y alejarla de prácticas como el botellón, ofreciendo alternativas de ocio saludable".

En la misma línea, el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Torre, ha criticado la "falta de colaboración" de Delegación de Gobierno, que "lejos de ayudar a todos los municipios por igual, parece pensar únicamente en aquellos que le pueden reportar más beneficio político, haciendo de un problema de seguridad que afecta a todos, sean cuales sean sus siglas, un enfrentamiento político", ha dicho.

Por ello, y ante la "falta de efectivos" de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, que patrulla desde Ribamontán al Mar hasta Santoña, y ante la "no respuesta" de la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, a la petición de más fuerzas de seguridad, desde el Ayuntamiento la misma se va a trasladar a la Casa Real, a los gobiernos de España y de Cantabria, a los ministerios de Justicia e Interior y a la Jefatura de la Guardia Civil.

Ruiz Lavín ha incidido en la "escasez de agentes" para atender una zona "tan amplia" como la que va desde Marina de Cudeyo hasta Santoña, sobre todo en una época en la que la población aumenta tanto y se multiplican las fiestas en la calle.

Por último, el concejal Torre ha subrayado que el municipio "sigue trabajando" para atajar los problemas que se pueden producir en esta época, y ha asegurado que, a pesar de "lo llamativo" de las imágenes, "son hechos puntuales que no representan a Noja", y que "por desgracia" se están repitiendo en diferentes puntos de Cantabria.