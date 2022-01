El ocio nocturno se concentra para exigir el pago de 30.000 euros a 21 discotecas cántabras

Representantes del ocio nocturno de Cantabria se han concentrado este martes ante la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno autonómico para exigir que se paguen ya las ayudas para 21 discotecas de la región, que deberán recibir cada una 30.000 euros.

En la concentración, el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, ha considerado una "vergüenza" que por parte de Economía, departamento que dirige la socialista María Sánchez, no se haya efectuado aún el pago de estas ayudas, cuando ya salieron aprobadas "hace 50 días" de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, que lidera Javier López Marcano, y más aún cuando esta Navidad el ocio nocturno ha vuelto a estar cerrado por el aumento de la incidencia del coronavirus.

Ya el lunes Cuevas, afirmó que "no hay derecho" que en la Consejería de Economía "tengan ese dinero retenido y que no se pague". También el presidente de los hosteleros cántabros exigió este lunes que las indemnizaciones y las partidas económicas destinadas por las limitaciones por la pandemia se habiliten a "la misma velocidad" que las restricciones", ya que, según dijo, el sector vive una situación en la que "la herida es muy grande". En concreto, señaló que los empresarios del ocio nocturno se encuentran "ahogados" y tienen "muchísimos problemas", porque "no pueden pagar" y porque "hay un goteo de cierres".

"No se ha cumplido el plazo"

La Consejería de Economía ha informado a elDiario.es que el plazo para el pago de las citadas ayudas no ha concluido. Este departamento desmiente a la patronal hostelera y asegura que Industria trasladó a Economía su trámite el 27 de diciembre y que desde el 29 ya estaba la orden de pago realizada para la que hay 10 días. "Probablemente el pago se realizará este miércoles", aseguran desde la Consejería, que achacan la tardanza a que el departamento que dirige López Marcano no requirió el pago de urgencia. Asimismo, consideran "desproporcionada" la protesta llevada a cabo por los hosteleros porque antes "no se han puesto en contacto con la Consejería para preguntar por el estado de las ayudas.