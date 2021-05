Okuda decora un mural de 140 metros cuadrados en el centro comercial Bahía Real de Camargo

CAMARGO, 25 (EUROPA PRESS)

El municipio de Camargo cuenta desde este martes con una obra del artista cántabro, Óscar San Miguel, 'Okuda', que ha decorado un mural de 140 metros cuadrados en el centro comercial Bahía Real.

Okuda lleva trabajando en esta obra, titulada 'The rest of the rainbow zebra', desde el 23 de mayo y se calcula que esté finalizada este martes.

La obra está ubicada en una fachada del parking del centro comercial, que une la tienda Sport Direct con el restaurante Muerde la Pasta, y ha sido presentada este martes por el propio artista, así como por la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, y el director de Desarrollos de Citygrove para España, Manuel Gonzalo de Ligne, entre otros.

Okuda ha explicado que se trata de una composición en horizontal, en la que cabe un recorrido de personajes, inspirados en el arte clásico, en el que hay un "equilibro" entre animales y humanos.

En cuanto al color, ha indicado que ha tenido "muy claro" el círculo cromático a aplicar para conseguir el volumen deseado en esta obra.

El artista cántabro ha reconocido que tras la pandemia del Covid ha "innovado" en los dos murales pintados desde entonces --en Cantabria y en Ronda--, en los que sus elementos tienen "más volumen" y son "más orgánicos", y se combinan con sus tradicionales "digitales", como la cebra.

Asimismo, ha señalado que el "llevar el arte a centros comerciales" ya se está llevando a cabo en China lo que, a su juicio, es "bueno", dado que "trae a nuevos públicos a los museos" y "trae el arte a otro tipo de públicos".

Por su parte, la regidora ha destacado que Okuda crea "expectativa", tanto a nivel regional como nacional y europeo, y ha puesto como ejemplo la obra de El Faro de Ajo.

Así, ha valorado que disponer de una obra del artista en Camargo supondrá un "reclamo" para la gente, lo que es "importante" para el Consistorio, que "apuesta" por la cultura. "Es el primero de las sorpresas que nos dará para el municipio", ha dicho Bolado, para quien también esta obra supone un "paso más" para fomentar el nuevo centro comercial.

"Me encanta el color y las formas geométricas", ha trasladado la alcaldesa, quien se ha mostrado "fan" de Okuda y ha avanzado que el Ayuntamiento seguirá apostando para tener "alguna pieza más" de Okuda.

Por su parte, De Ligne ha explicado que el objetivo es "dar un toque más" al diseño vanguardista del parque y cree que el arte urbano es una "forma fantástica" para conectar comercio, ocio y arte.

"Sabíamos que Okuda había colaborado en otros proyectos en el extranjero y quisimos traerlo a este proyecto", ha añadido el director, quien también espera que no sea la única obra que el artista haga en el centro comercial.