La oposición critica la limitación al ocio nocturno y Revilla dice que Cantabria es "ejemplo" de buena gestión

La oposición ha acusado al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) de haber "engañado a todos" al hacer "tragar" a los ciudadanos y a la hostelería el pasaporte COVID como un "mal menor" y "alternativa" a las restricciones para luego "colarles", con "nocturnidad y alevosía", la limitación de horarios del ocio nocturno. Mientras, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, insiste en que "está todo abierto" y considera que la comunidad es un "ejemplo" en la gestión de la pandemia.

"¿A quiénes estamos cerrando?", ha replicado Revilla (PRC) después de que la presidenta del PP de Cantabria y líder de la oposición, María José Sáenz de Buruaga, le haya recriminado en el Pleno del Parlamento la decisión adoptada por el Gobierno regional de obligar al ocio nocturno a cerrar a las 3.00 en municipios en nivel 1 y 2 de riesgo COVID, algo que también en otro momento de la sesión ha hecho el portavoz parlamentario de Cs, Félix Álvarez.

Tanto Buruaga como Álvarez creen que el bipartito ha "engañado" a los cántabros y a la hostelería al haber planteado el pasaporte COVID para evitar otras restricciones que luego ha implantado, como es la limitación "a traición" de horarios al ocio nocturno. "Nos dijo hace diez días que precauciones todas pero restricciones ni una más y yo no puedo estar más de acuerdo con usted, señor Revilla, pero con usted pasa siempre lo mismo: que del dicho al hecho hay un abismo", le ha reprochado la líder popular a Revilla esta tarde en el Pleno.

"Siga hablando de eso", le ha replicado el presidente regional, que ha puesto un "notable alto" a la gestión que se está haciendo en Cantabria de la pandemia y ha señalado que es la cuarta comunidad que más ha vacunado, la quita que más pruebas PCR y rastreo ha hecho y donde ha fallecido menos gente por el COVID pese a ser una región muy envejecida. "Los datos son contundentes", ha apostillado.

Para Revilla, se está "funcionando de maravilla", las cosas van "bastante bien" y además ha considerado una "buena noticia" el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a implantar el pasaporte COVID ya que, según ha dicho, ello permite no tener que limitar más los aforos en la hostelería.

Frente a esta evaluación positiva de Revilla a la gestión de la pandemia, PP y Cs le han recriminado que el Gobierno regional intente controlar la pandemia con "restricciones", en lugar de apostar por medidas "preventivas", como facilitar o subvencionar a la población los test de antígenos; incrementar los puntos para pruebas PCR, agilizar la dosis de refuerzo a la población general o tratar de "repescar" a aquellos que aún no se han vacunado con campañas de sensibilización o puntos de vacunación sin cita previa.

"Llevan dos meses mirando al cielo", se ha quejado Buruaga, que ha asegurado que se han "relajado" las labores de rastreo y ha denunciado que se vaya a prescindir de parte de los rastreadores. "Menos protección y más restricciones. Esa es su fórmula", ha denunciado la líder del PP, que cree que esa reducción del personal de rastreo en el "momento más crítico" de la sexta ola por cuestiones presupuestarias o "porque le da la gana" es una "temeridad absoluta" y traerá consecuencias.

Respecto a los rastreadores, Revilla ha señalado que a fecha de hoy hay 180 personas haciendo labores de rastreo (60 del Ejército) y ha explicado que si es necesario recuperar algunos de los contratos que se den de baja, se hará.

El presidente regional ha afeado a la oposición que presente un "panorama dantesco" de la situación de Cantabria y le ha recriminado que haga afirmaciones que, según ha dicho, no son ciertas. "Búsquese otro tema, porque este no cuaja", le ha recomendado Revilla a la líder del PP.

'No' a la subvención de los test de antígenos y otras medidas

Además de este cruce de declaraciones entre Revilla y Buruaga, en el Pleno ha sido rechazada, por los votos en contra de PRC, PSOE y mixto-Vox, una propuesta que planteaba que el Gobierno regional subvencionara el 50% del coste de los test de antígenos a los ciudadanos y otras medidas para luchar contra la expansión del coronavirus en esta sexta ola.

La propuesta, que constaba de cinco medidas, había partido inicialmente de Cs pero ha sido transaccionada finalmente, con el PP, introduciéndose algunas variaciones respecto al texto inicial.

Sin embargo, no ha contado con el respaldo ni de los dos grupos que sustentan con mayoría absoluta al Gobierno en la Cámara, esto es PRC y PSOE, y tampoco con el de Vox, aunque por distintas razones.

Regionalistas y socialistas se han mostrado de acuerdo con todas las medidas planteadas pero no con la de subvencionar los test de antígenos ya que, a su juicio, éstos pueden dar al ciudadano una sensación de "falsa seguridad" y, además, consideran que no son la medida para frenar los contagios.

Por su parte, Vox ha votado en contra de la propuesta al no estar de acuerdo con una de las medidas, la relativa a la obligatoriedad del pasaporte Covid en la hostelería y otros ámbitos ya que, en su opinión, es una fórmula "claramente discriminatoria, además de inconstitucional" que "vulnera" derechos y libertades, como la de no vacunarse, crea dos tipos de ciudadanos (los vacunos y lo no vacunados) y supone una "estrategia de enfrentamiento" entre unos y otros. Además, ha advertido que tanto vacunados como no vacunados pueden ser transmisores del virus.

PRC y PSOE han criticado la intervención del diputado de Vox que, según han censurado, ha sido "de traca" y llena de "barbaridades".

Por su parte, Cs ha lamentado que se haya rechazado la iniciativa que, a su juicio, contenía "medidas absolutamente lógicas" y que habría que haber tomado ya hace varias semanas.

En cuanto a los test de antígenos, ha indicado que aunque no hay un "100% de seguridad", sí permiten "acotar muchísimo las probabilidades" de estar contagiado sin saberlo y permiten localizar asintomáticos antes de que éstos acudan a eventos multitudinarios o reuniones sociales, muy frecuentes en las fechas navideñas.

Para Cs, el Gobierno de Cantabria, dos años después de la irrupción del Covid, "sigue arrastrando los pies" tras la pandemia y le ha instado a dejar de estar "paralizado" y "salir a buscar el virus". "Al virus se le gana yendo a por él y no escondiéndose porque siempre acaba encontrándote".

"Nos ha pillado el toro 6 veces", ha censurado Álvarez, que cree que el Gobierno, en lugar de "tocarse la narices" y "no hacer nada", debería "reaccionar, tomar la delantera al virus" y adoptar medidas que sirvan para mitigar la pandemia.

PRC y PSOE no se han mostrado de acuerdo con la afirmación de Cs de que el Gobierno no esté haciendo nada y han criticado que cuando el Ejecutivo ha tomado medidas se le ha acusado de "estrangular" la economía y cuando no las toma se le reprocha "dejación".