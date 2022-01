Oyarbide reclama que la renovación de la Ejecutiva del PSOE de Torrelavega se celebre cuando remita la sexta ola

La candidatura que encabeza el exconcejal de Torrelavega, José Otto Oyarbide, para optar a liderar la dirección local de los socialistas torrelaveguenses ha reclamado que el proceso de renovación de la Ejecutiva Municipal del PSOE se celebre cuando remita la sexta ola de la pandemia.

En relación con la convocatoria del proceso, la candidatura ha recordado, en un comunicado, que la decisión depende directa y exclusivamente de la Ejecutiva Regional del PSC-PSOE, por lo que esperan que los plazos "sean respetuosos con la situación actual en la sexta ola de la pandemia", estableciendo un calendario y procedimiento "que anteponga la salud de los compañeros que son personas de riesgo o de aquellos que están esperando la vacunación de la dosis de refuerzo o tercera dosis".

En este sentido, Oyarbide ha alertado de las limitaciones de aforo a la hora de convocar una asamblea, que debería contar con debate y votación para más de trescientas personas, en la situación actual de alto riesgo, nivel 3, de Torrelavega y Cantabria.

"Si la Ejecutiva Regional optó hace dos meses por no designar una Gestora para el PSOE de Torrelavega, no podemos ahora ser reos de las prisas. No pasa nada por esperar el tiempo necesario para que remita la sexta ola para celebrar el proceso local, más aun teniendo en cuenta que desde el 27 de diciembre nos encontramos en nivel de riesgo alto", ha subrayado Oyarbide.

Según marca la normativa emanada del último Congreso Federal, el plazo límite para celebrar la asamblea de renovación de cargos locales finalizaría el 30 de abril. "Con una incidencia acumulada a 14 días que ahora mismo es doce veces superior a la que teníamos en el fin de semana del Congreso Regional, con más de dos mil contagios diarios por coronavirus, y con una ocupación hospitalaria y de UCI tan alta, no se debería convocar a corto plazo una Asamblea política", ha insistido el candidato.

Al respecto, este sábado ha sido convocada una asamblea informativa de la que, a día de hoy, se desconoce la propuesta que será planteada por parte de la Ejecutiva Regional. Oyarbide ha explicado su intención de trasladar todas estas cuestiones a la asamblea extraordinaria de mañana, "en la que confiamos se nos dé una respuesta solvente y se actúe para evitar cualquier duda sobre el próximo proceso orgánico. Pudiéndose votar con libertad, igualdad de condiciones y con plena transparencia", ha finalizado.