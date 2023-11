El programa municipal 'Pandemia filosófica' regresa del 20 al 30 de noviembre al centro cívico de Tabacalera con cuatro charlas abiertas al público general y a estudiantes de Bachillerato, y con el objetivo de acercar las miradas y reflexiones de diversos filósofos sobre temas de actualidad o intrínsecamente ligados a la condición humana.

La mirada personal, la reflexión crítica y el auge o el interés actual por las discusiones filosóficas impulsan esta cuarta edición que han presentado este miércoles la concejala de Cultura, Noemí Méndez, y Belén Ulloa, directora de Panacea Cultural y responsable del proyecto.

“La filosofía importa y mucho. Tenemos en Santander una gran cantera de filósofos jóvenes que han contribuido a convertir este ciclo en un programa estable”, ha destacado la concejala, que ha animado a los ciudadanos a sumarse a las cuatro charlas, que este año contará con la participación de estudiantes de enseñanzas medias del IES Santa Clara.

Aunque la filosofía está por todas partes, la pandemia del coronavirus dejó una mayor querencia por la filosofía y los temas clásicos de esta disciplina como cuestiones de actualidad. Este es el origen de este ciclo que, siguiendo el éxito de ediciones pasadas, prevé la asistencia de un centenar de personas a cada jornada.

Las jornadas se desarrollarán los días 20, 24, 28 y 30 de noviembre, a 19.30 horas, con acceso gratuito y sin necesidad de inscripción previa.

Juan Arnau Navarro será quien inaugure esta 'Pandemia filosófica' el lunes 20. Astrofísico, especialista en filosofías orientales y profesor de Filosofía en la Universidad de Complutense de Madrid, Arnau reflexionará sobre el pensamiento de la antigua India y su capacidad para aportar luz al mundo contemporáneo.

Arnau es actualmente uno de los más importantes divulgadores del pensamiento oriental en España. Autor de obras ya de referencia como 'La mente diáfana. Historia del pensamiento indio', también ha traducido del sánscrito algunos de los principales textos del hinduismo, como la 'Bhagavadgita' o las 'Upanisad'.

El viernes 24, Ignacio Pajón Leyra ofrecerá la ponencia 'Democracia y persuasión: contribuciones y peligros de la sofística para el mundo actual'. Profesor de Filosofía Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, además de editor y dramaturgo, Pajón es un brillante investigador y divulgador de la filosofía helenística, que engloba algunas de las corrientes de pensamiento que más interés están despertando en los últimos años, como el estoicismo, el cinismo y el escepticismo.

Su conferencia versará sobre la actualidad del movimiento sofístico, que desempeñó un papel esencial en el desarrollo de la democracia en la antigua Atenas.

Josefa Ros Velasco protagoniza el encuentro abierto al público general, pero pensado específicamente para los jóvenes, que se ha programado para el martes 28 de noviembre. Especialista en estudios del aburrimiento desde una perspectiva multidisciplinar, ofrecerá una charla que lleva por nombre 'El aburrimiento necesita a la Filosofía, pero la Filosofía no necesita al aburrimiento'.

Autora de 'La enfermedad del aburrimiento', Ros Velasco es investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige el proyecto 'Pre-bored. Well-being and prevention of boredom in Spanish nursing homes', con el que persigue conocer las causas y las consecuencias de la experiencia del aburrimiento en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid y proponer soluciones coherentes con las necesidades de los mayores y los recursos de las instituciones.

'Ética ecofeminista ante la crisis ecosocial: más allá del antropocentrismo y el androdentrismo' es la charla con la que Angélica Velasco clausurará esta cuarta edición el jueves 30 de noviembre.

Una sesión dirigida especialmente a estudiantes de Bachillerato que previamente en el aula han trabajado con sus profesores sobre algunos de los artículos publicados por esta doctora en Filosofía.

Especialista en ética ambiental y praxis del cuidado para la sostenibilidad y el ecofeminismo, Velasco establece una conexión entre el feminismo y los derechos de los animales. Profesora de la Universidad de Valladolid, ha publicado diversos textos sobre ecofeminismo, ética y derechos de los animales.