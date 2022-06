El Parlamento aprueba, sin el PSOE, una iniciativa para pedir al Ministerio que mejore las playas de Santander

El Parlamento de Cantabria ha aprobado, con el voto a favor de todos los partidos salvo el PSOE, una iniciativa del PP en la que insta al Gobierno regional a exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que “asuma su competencia y responsabilidad” de mantener en perfecto estado las playas santanderinas de Los Peligros, La Magdalena y Bikinis.

Así, ante el “deterioro” que están experimentando estos arenales, la Cámara exige que se garanticen las condiciones de seguridad tanto de las playas como de sus accesos y que se acometan las inversiones necesarias para reparar las instalaciones y hacer los rellenos de arena que sean precisos antes de la llegada del verano.

El diputado 'popular' Iñigo Fernández ha sido el encargado de defender esta proposición no de ley (PNL) que ha recabado el apoyo de PRC, Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras que el PSOE se ha desmarcado en esta ocasión de sus socios regionalistas.

Fernández ha denunciado que los accesos a Peligros, La Magdalena y Bikinis, ante el estado de sus escaleras o pasarelas, están “como si ayer mismo hubiera tenido lugar el Desembarco de Normandía”, y ha remarcado que la Ley de Costas obliga al mantenimiento al Ministerio, la Demarcación de Costas y la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Así, ha culpado a la ministra Teresa Ribera y a la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, de que Cantabria vaya a ofrecer “una imagen deplorable” a sus turistas en algunos de los lugares “con mayor atractivo” para ellos.

Sin embargo, el PSOE ha argumentado que lo que pretende Fernández es “echar una mano” a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, para “tapar la gestión que no ha hecho de las playas. Además, ha explicado que fue el Ayuntamiento el que eligió la opción de los espigones en La Magdalena como alternativa para no tener que aportar arena cada año, pues el Ministerio advirtió de que los rellenos podían acometerse ”puntualmente“, pero no como solución para mantener las playas ”porque no es sostenible“. ”Es tirar el dinero al mar“, ha resumido Javier García-Oliva.

Mientras, los regionalistas han apoyado la iniciativa porque no quieren “que se siga desmantelando la costa”, aunque han señalado que Santander no es el único municipio con este problema, sino que “se está produciendo un deterioro progresivo”, con situaciones similares también en Langre, San Vicente u Oyambre. Como ha dicho la diputada Ana Obregón, se trata de una “guerra de competencias” y una forma de “tirarse los trastos” que se repite cada verano.

Por su parte, Cs se ha preguntado por qué no se acometen los rellenos de arena en Santander y sí en otras ciudades y ha pedido “no permitir esa discriminación”; mientras que Vox ha defendido que estos aportes de arena son “la única solución” y que Santander “no puede estar constantemente bajo esta incertidumbre” de si los va a tener.

Por otro lado, el Pleno de este lunes también ha aprobado una PNL de Vox para que en los concursos públicos de adjudicación de servicios de restauración que liciten las administraciones sea un requisito valorable que el 100% de la utilización de productos seade origen español o procedente de la Unión Europea.

Esta iniciativa ha contado con el voto a favor de todos los grupos salvo el PP, que se ha abstenido. Y aunque la han apoyado para poner de manifiesto su apoyo a la comercialización de productos locales, los portavoces han considerado que es una proposición “populista” y que la exposición que ha hecho Vox contempla ideas que entran en colisión con las leyes de libre mercado.

Además, han remarcado que el principio de preferencia comunitaria está “desfasado” según los expertos y se ha demostrado que es “peor el remedio que la enfermedad”, pues si no se importan productos tampoco se podrán exportar.