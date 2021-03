El paro subió en 713 personas en febrero en Cantabria

El número de parados registrados en las oficinas de empleo en Cantabria subió en 713 personas en febrero, lo que supone un 1,6% más que en enero, más que en el conjunto del país, donde se incrementó un 1,1%. Además, hubo 5.613 parados más en Cantabria, un 14,4%, en relación con febrero de 2020, en este caso por debajo del aumento medio nacional del 23,5%.

De este modo, Cantabria cuenta con 44.486 desempleados en el segundo mes del año, ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 44.436 desempleados en febrero (+1,1%), su mayor alza en este mes desde el año 2013, cuando se incrementó en 59.444 personas. El Ministerio de Trabajo ha atribuido este repunte del desempleo al "fuerte impacto" de la tercera ola de la pandemia y a las "severas restricciones" que se han impuesto para frenarla.

Con este aumento del paro, el quinto consecutivo, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el segundo mes del año la cifra de 4.008.789 desempleados. No se superaban los 4 millones de parados desde abril de 2016. El dato de paro de febrero, al igual que ocurrió en los meses anteriores, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.

En Cantabria, en febrero, el paro aumentó en dos sectores, servicios, con 725 desempleados más, y el colectivo sin empleo anterior, con 86 más. Sin embargo, bajó en la construcción, con 68 personas menos, en la agricultura (-25) y en la industria (-5).

De este modo, el sector servicios sigue aglutinando a más de siete de cada diez demandantes de empleo en la región al sumar esta actividad económica 33.640 desempleados, seguido del colectivo sin empleo anterior (3.599), la industria (con 3.460 parados), la construcción (3.030) y la agricultura (757).

Más de la mitad de las personas apuntadas al paro en Cantabria en el segundo mes del año eran mujeres, 25.125, frente a 19.361 hombres, y el grueso del total tenían más de 25 años (40.655, respecto a 3.831 menores de dicha edad). Entre el primer grupo, los m.323ayores de 25 años, eran más numerosas las mujeres (23.332 frente a 1 hombres), mientras que en el segundo (los menores de 25) eran mayoría los hombres (2.038 respecto a 1.793).

Extranjeros

Del total de parados apuntados a las oficinas del antiguo Inem en febrero en Cantabria 5.139 eran extranjeros, 106 más que en enero, un repunte del 2,1%, por encima de la media del 1,9%. En comparación con igual mes de 2020, el desempleo entre este colectivo creció en 1.219 personas, un 31,1%, en este caso por debajo del conjunto del país, donde subió un 44,5%.

La mayor parte de los extranjeros que buscaban trabajo en Cantabria son de países extracomunitarios, 3.666 frente a 1.473 que proceden de estados europeos. Y el grueso de todos ellos quiere encontrar empleo en el sector servicios (3.503), seguido de la construcción (381), la industria (202) y la agricultura (184). Además, 869 de los inmigrantes parados en la región no han tenido trabajo con anterioridad.

Contratos

El incremento del paro en febrero se vio acompañado de un retroceso de la contratación del -5,9%, ya que durante el mes pasado se rubricaron en la región 12.772 contratos, lo que supone 807 menos que en enero. En España la contratación descendió más en términos mensuales un -6,9%.

Además, Cantabria perdió 3.792 contratos en comparación con febrero de 2020, un -22,9%, un punto menos de lo que lo hizo España (-23,9%). De los 12.772 contratos rubricados en febrero, el 9,5% fueron indefinidos (1.215) mientras que el resto, 11.557 (90,5%), tenían carácter temporal.

La contratación indefinida subió un 17% en Cantabria en términos mensuales, con 178 contratos más, cuando en el conjunto del país creció un 6,6%; mientras que en comparación con febrero de 2020 cayó un -18,9%, con 284 contratos menos, por debajo del país, donde se desplomó un -25,68%. Por su parte, los contratos temporales se redujeron un -7,8% en febrero en Cantabria, con 985 menos, un retroceso inferior al medio (-8,3%). En el interanual, la caída en Cantabria fue del -23,3%, con 3.508 contratos menos, en línea con el conjunto de la nación (-23,7%).