Pérez Manso será el número dos en la candidatura de Ciudadanos a la Alcaldía de Santander el próximo 28 de mayo

El actual concejal de Innovación, Contratación y Deportes, Felipe Pérez Manso, será el número dos de la candidatura a la Alcaldía de Santander por Ciudadanos, que encabeza Javier Ceruti, y con la que esperan ser “decisivos” en la formación del Gobierno local.

La lista completa, así como la del resto de municipios de Cantabria, y la candidatura autonómica, se presentarán el próximo miércoles 3 en un acto en Santander que contará con la presencia de la diputada y expresidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Así lo ha anunciado, a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno local, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Javier Ceruti, que espera obtener uno o dos concejales, y que solo ha avanzado que el número dos por Santander será Pérez Manso, que ocupaba la tercera posición en las elecciones de 2019, detrás de María Luisa Sanjuán, que dimitió como concejala en 2020.

Cs Santander presentará su lista completa a la Alcaldía de la capital --en cuyo equipo de Gobierno está actualmente con el PP-- este viernes en un pequeño acto, a las 19.00 horas, en el Body de Mataleñas, y el miércoles en el evento que contará con Arrimadas.

Ceruti, que ha confesado que sin Pérez Manso “no me meto en este fregado”, espera que Cs obtenga una representación “decisiva” en la conformación del próximo Gobierno local.

El concejal, que ya encabezó la candidatura municipal de Ciudadanos en 2019 que obtuvo dos ediles, ha afirmado que afronta las elecciones “con la mayor ilusión y con la esperanza fundada de obtener una representación que nos permita ser decisivos en la conformación del nuevo Gobierno”.

En este sentido, ha explicado que Cs encargó en febrero una encuesta “puramente objetiva” para conocer la situación, que luego ha aparecido “manipulada con interpretaciones distintas, cambiando las asignaciones”. La misma, en la que se ha entrevistado a 700 personas, otorga representación a Cs “en un contexto en que puede ser decisiva” para la formación del Gobierno. En concreto, la encuesta da a Cs un concejal “con proyección hacia el segundo”.

Ceruti ha señalado que Cs está “para cambiar las cosas: lo hicimos en la anterior campaña y vaya si han cambiado en este Ayuntamiento. Y ahora que hemos empezado a ver desde dentro todo lo que hay, que cambien muchísimo más”, ha dicho.

Sobre la campaña, ha avanzado que será “muy inusual” porque mostrará “lo que hemos hecho”. “Lo habitual es llenar las cabezas de la gente de promesas vanas y nosotros queremos decir qué prometimos y qué hemos podido cumplir: rendir cuentas”, ha señalado.

Según el portavoz de Cs, este partido ha “conseguido mucho” durante su gobierno de coalición con el PP “y es tan bueno que algunos se lo apropian”.

Al respecto, ha vuelto a precisar que no ha dicho que no pactaría con el PP sino “con quien no tiene palabra”, que son “personas físicas”, en relación a la alcaldesa y el segundo teniente de alcalde, Gema Igual y César Díaz (PP). Por lo que si el PP “pusiera sobre la mesa otros interlocutores, podríamos hablar”. Pero “si la alcaldesa es la alcaldesa con ella no pactaremos” porque ha incumplido “partes muy importantes de los acuerdos de Gobierno”, ha enfatizado.

En este sentido, Ceruti ha reprochado que en el PP, “cuando han visto que estábamos cambiando han empezado a echar el freno”, y “han frenado iniciativas buenas para la ciudad por puro interés político. Mi predisposición no es precisamente positiva”, ha asegurado.