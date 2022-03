Los pescadores cántabros amenazan con amarrar la flota por el precio del combustible cuando el bocarte se aleje

Los pescadores de Cantabria han amenazado con amarrar la flota por el elevado coste del combustible cuando el bocarte se aleje de los puertos, dado el mayor consumo de carburante que van a necesitar para desplazarse y ante la bajada del precio del kilo de esta especie. Así se lo han trasladado al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, quien confía, no obstante, en que los pescadores no dejen de pescar, salvo que se dé "una situación extrema".

A preguntas de la prensa, el consejero ha indicado que "por fortuna" el bocarte, cuya campaña comenzó el pasado 1 de marzo con la descarga de más de 350.000 kilos de unas 67 embarcaciones en Santoña y Laredo, está apareciendo "muy cerca" de los puertos, lo que hace que el consumo de combustible sea menor. No obstante, ha advertido que está en contacto tanto con la Federación de Cofradías de Cantabria como los presidentes de los puertos, y los cerqueros ya están manifestando que en cuanto el bocarte se desplace la situación se va a volver "difícil" y "amenazan con el amarre de la flota".

"Si bajan los precios, y ya está empezando a bajar el precio del kilo del bocarte, se va a hacer inasumible el kilo traído enmarcado al litro de combustible y tendrán que cerrar", ha añadido. Aunque el consejero ha destacado que los profesionales de Cantabria son "muy profesionales" y cree que no van a dejar de pescar salvo que se de "una situación extrema".

En este sentido, Blanco ha apuntado que las cuatro comunidades del Cantábrico, Galicia, Asturias, País Vasco y Cantabria, tienen "la misma preocupación" sobre lo que va a ocurrir con el incremento constante que está teniendo el combustible. Y ha recordado que el próximo lunes, 14 de marzo, está programado un Consejo Consultivo a las 16.30 horas por videoconferencia y el miércoles 16, en Madrid, está prevista una Conferencia Sectorial extraordinaria para hablar del sector primario en su conjunto.

"He estado escuchando estos días a la flota decir que no son recibidas por el Ministerio, yo entiendo que en estos momentos el Ministerio esté buscando salidas a la situación tan preocupante que se nos avecina", ha dicho. Así lo ha señalado durante la presentación de la campaña Mares Circulares 2022, en la que también ha participado el alcalde de Santoña, Sergio Abascal, quien ha recordado que en los primeros días de la campaña del bocarte las capturas han sido "muy buenas" y cree que son los pescadores y la Cofradía los que tendrán que valorar la situación, teniendo en cuenta el precio al que se venden en las lonjas y los gastos que asumen.

"Yo creo que, salvo circunstancias extremas, no van a bajar la bandera y no se va a parar la costera, teniendo en cuenta también que en estos primeros días no ha habido que hacer grandes desplazamientos, la pesca estaba relativamente cerca y puede equilibrarse ese aumento en los gastos, principalmente del combustible", ha valorado.

“Gravísimo problema de abastecimiento”

Por otro lado, el consejero ha destacado el "gravísimo" problema de abastecimiento que está empezando a tener el sector, según la Federación de Alimentos Compuestos, por la subida de los carburantes a la hora de importar el cereal. A su juicio, las soluciones pasan por que la Unión Europea busque mercados alternativos, recursos y ayude al sector. Y ha reiterado su "insatisfacción" respecto a la Política Agraria Común (PAC), que "viene con menos dinero al Estado español". "No se puede bajar de volumen de ayudas al sector como se ha hecho", ha dicho.

Del mismo modo, ha lamentado que "España apenas produce el 25 por ciento de lo que consumimos" y ha abogado por ser autosuficientes y buscar "qué es lo que tenemos que producir" porque "campo hay". Finalmente, Blanco ha recordado que el Ejecutivo autonómico lanzó la semana pasada una inyección económica de 10,5 millones de euros para ayudar al sector.