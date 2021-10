Los PGC de 2022 incluirán partidas para impulsar el diagnóstico precoz de autismo en menores

Rechazada una iniciativa de Vox que pedía introducir diversas medidas para prevenir el suicidio en el Plan de Salud Mental de Cantabria

SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)

PRC y PSOE llevarán al Parlamento de Cantabria una iniciativa para poner en marcha en la comunidad autónoma el diagnóstico precoz del autismo en menores e incluirán partidas presupuestarias para ello en los Presupuestos regionales para 2022.

Estos dos grupos, que sustentan con mayoría absoluta al Gobierno en la Cámara, lo han dado a conocer este lunes en el Pleno durante el debate de una proposición no de ley presentada por el PP, que, entre otros puntos, pedía la aprobación por parte del Gobierno regional de un protocolo de detección precoz y atención del trastorno del espectro del autismo.

Dicha iniciativa ha sido rechazada por 14 votos a favor (PP, Cs y Vox) y 20 en contra (PRC y PSOE).

Los socialistas han votado 'no' porque, aunque no rechazan "el fondo", no coinciden con el PP en "la forma". Además, han defendido que la Consejería de Sanidad está afrontando "con rigor" el tratamiento del autismo y está trabajando en "nuevos mecanismos" para mejorar la atención.

De hecho, la diputada Yolanda Algorri ha explicado que la Consejería está "planteando una reorganización" de la asistencia en este ámbito para abarcar todas las etapas de la vida.

Por su parte, el PRC ha votado en contra de la propuesta popular por no ceñirse a lo específicamente solicitado por las familias afectadas e incluir otros aspectos que ya están en marcha, "mezclando todo", según ha explicado la diputada María Ángeles Matanzas, que ha señalado que la iniciativa del PP es "bastante general" y debería concretar "algo más".

Los regionalistas han lamentado el uso político y partidista que los populares cántabros han hecho, a su juicio, de la petición trasladada por las familias afectadas, que demandaban el consenso de todos los representantes de la Cámara cántabra.

De este modo, se han comprometido a presentar una iniciativa parlamentaria que "se centre y se ciña" a lo demandado: el diagnóstico precoz del trastorno del espectro autista, para abordar el trastorno a la mayor brevedad posible y favorecer la atención y los cuidados que los menores que lo padecen precisan y en el que se deben implicarse las consejerías de Sanidad, Política Social y Educación.

Para los regionalistas, es fundamental que las tres consejerías del Gobierno de Cantabria se signifiquen claramente, ya que, según han reconocido, cada vez son más las familias que precisan de apoyo y asesoramiento porque el trastorno del espectro autista no afecta igual a cada individuo y el diagnóstico precoz, actualmente está establecido entre los 3 o 4 años, permite abordarlo con mayor antelación y establecer un entorno más favorable para el desarrollo del individuo.

SUICIDO

Con idéntico resultado, ha decaído una iniciativa de Vox que pedía incluir, dentro del Plan de Salud Mental de Cantabria, medidas orientadas a la prevención del suicidio, una realidad sobre la que, según han coincidido los grupos, hay aún "opacidad", constituyendo un "tabú".

Aunque todos los grupos han subrayado la importancia de este problema, PRC y PSOE han votado en contra porque, según han señalado, es una cuestión en la que el Ejecutivo ya está trabajando con "rigor y seriedad" en esta materia y las cuestiones que se plantean "ya han sido introducidas" por el Gobierno dentro de las acciones que está llevando a cabo.

En el debate, se ha señalado que, según datos del Instituto de Estadística, 22 personas se suicidaron en la comunidad en 2020.