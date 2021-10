Los PGE de 2022 incluirán 22 millones para Valdecilla, según Revilla

"El Gobierno de Cantabria no está ocioso y no para de intentar conseguir lo máximo para Cantabria", afirma el presidente regional

SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 volverán a incluir una nueva partida de 22 millones para el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y también incluirán, entre otras, partidas para la duplicación de vía del tramo Santander-Torrelavega y para el soterramiento del ferrocarril en Torrelavega.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), durante su respuesta a las varias preguntas formuladas por los grupos de la oposición sobre los compromisos del Estado con la comunidad y cómo van a garantizarse en los próximos PGE.

Estas nuevas partidas en los PGE anunciadas por Revilla se suman a otras que él y otros miembros del Ejecutivo regional han ido dando a conocer en días previos, como son los 11 millones que se incluirán para el polígono de La Pasiega y otros 11 para el Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) de Cantabria.

Estas dos últimas y la partida de Valdecilla han sido comprometidas a él mismo por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"El Gobierno de Cantabria no está ocioso y no para de intentar conseguir lo máximo para Cantabria. No para", ha subrayado el presidente regional y líder del PRC.

Como ya hizo hace unos días tras reunirse con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en el Pleno de este lunes Revilla ha vuelto a asegurar que en materia de infraestructuras se está cumpliendo "absolutamente todo" lo comprometido por el Ejecutivo central con Cantabria, aunque "con retraso". "Todo lo que está firmado se está cumpliendo", ha reiterado el regionalista.

CANTABRIA, EN EL CORREDOR ATLÁNTICO PARA 2023, SEGÚN REVILLA

Y dentro de las preguntas sobre infraestructuras, varios grupos le han cuestionado acerca de la inclusión de Cantabria en el corredor básico de transporte ferroviario del Atlántico después de que Revilla anunciara el pasado viernes que el Gobierno de España se había comprometido a reclamar ante la UE la incorporación de la comunidad a este corredor.

Varios grupos han asegurado que la incorporación no será hasta al menos 2027, mientras que Revilla lo ha desmentido y ha asegurado que será para 2023.

"Vamos a estar en la red básica porque este Gobierno actúa, funciona", ha asegurado el regionalista, que ha subrayado que "los primeros que están interesados" en la inclusión de Cantabria en la misma es el Gobierno de España.

Y ello --ha dicho-- no porque el Ejecutivo de Sánchez "quiera más o menos" a Cantabria sino porque si la comunidad está en esa red la conexión entre Palencia y Santander "la paga la UE".

Según Revilla, el Gobierno de España va a hacer esa reclamación a Europa esta misma semana y él hará lo propio en Bruselas en noviembre donde acudirá a defender la inclusión de Cantabria en el corredor ferroviario atlántico. "Tenemos la seguridad de que va a ser así, porque es una cosa de lógica", ha confiado el presidente.

"Fíjense si no estamos adelantándonos ya a los acontecimientos que en los fondos de Europa que tienen que llegar a Cantabria ya está incluida la petición --y según dice la ministra, la seguridad-- de que los fondos europeos van a pagar el trayecto de Palencia hasta Reinosa y también la duplicidad de la línea férrea que ya está en ejecución de Santander a Torrelavega, con lo cual ya estamos en la red básica por mucho que usted diga que no, lo va a ver", ha dicho Revilla a un diputado de la oposición.

Respecto a la línea con Palencia, Revilla ha afirmado que en este momento ya están "en obra" dos tramos de la línea entre Cantabria y Palencia, como son Amusco-Osorno y norte de Palencia-Amusco.

Los tramos Osorno-Calahorra de Boedo y Calahorra de Boedo-Alar del Rey, ambos también dentro de la provincia de Palencia, se licitarán, según ha señalado, "en el primer trimestre de 2022". El Alar del Rey- Aguilar de Campoo estará en el 2023 y el de Aguilar a Reinosa está en estudio de impacto ambiental para redactar el proyecto.

Además, Revilla ha asegurado que el Gobierno "no renuncia" a la conexión con Bilbao, que está en estudio informativo. En relación a esta línea, ha señalado que para diciembre de este año y enero se hará una consulta al Gobierno de Cantabria sobre las opciones viables para acometer el proyecto, algo que "probablemente" se llevará a debate al Parlamento.

"Fíjese si no estamos trabajando, si no estamos haciendo esfuerzos. Pues sin parar...", ha insistido el presidente regional, que cree que a algunos grupos de la oposición les "molesta" y le supone "grandes disgustos" que estas actuaciones salgan adelante.

BRONCA CON EL PP Y APUNTE PARA EL PRESIDENTE DE CYL

Especialmente fuerte ha sido hoy el enfrentamiento con el PP, partido que, según ha vaticinado, se va a poner "bronco" y va a "dar caña" hasta las elecciones. "Van a volver a perder ante el PRC por más que griten y me interrumpan", ha dicho Revilla.

Además, durante su intervención, y hablando de la autovía A-73 entre Aguilar y Burgos y también en relación con las obras del AVE a Palencia, Revilla ha afirmado ante los populares que él "está haciendo más" por Castilla y León que el propio presidente de esa comunidad, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que "no pide nada".

"Van a aparecer una cantidad de partidas económicas en los Presupuestos gracias a la gestión nuestra que son para Castilla porque ellos no mueven un hilo", ha dicho.