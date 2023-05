Piña se compromete a depurar “responsabilidades” por el incendio del MAS en noviembre de 2017

El candidato del PRC a la Alcaldía de Santander, Felipe Piña, se ha comprometido a depurar “responsabilidades” por el incendio del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), ocurrido el 20 de noviembre de 2017.

Piña ha censurado que 2.360 días después del suceso “todavía no se ha dado ninguna explicación al respecto” y el museo “lleva cerrado cinco años y medio sin depurar responsabilidades”.

“Es un caso más de la desidia de un equipo de Gobierno que no gestiona, que se le han acabado las ideas, que no tiene proyectos, pero que encima todas las situaciones sobrevenidas de emergencia, como es este caso, no se solucionan con una agilidad mínima”, ha valorado Piña este lunes en declaraciones a la prensa para presentar propuestas en materia cultural.

El candidato regionalista ha criticado que “tampoco se dan explicaciones de por qué fallaron los sistemas de alarma” y otras cuestiones relacionadas con el inventario, como “qué es lo que se ha destruido, qué es lo que no”. “No sabemos prácticamente nada los santanderinos”, ha señalado.

“Desde el momento en que gobernemos se van a depurar las responsabilidades pertinentes, en este y en los demás casos, y, por otro lado, apostaremos decididamente por la riqueza que puede ocasionar a la ciudad el ser un epicentro de la cultura, en este caso en el norte de España”, ha aseverado.

Así, Piña ha abogado por llegar a acuerdos con otras administraciones e “ir de la mano” también de la iniciativa privada. En este punto ha puesto como ejemplo el Centro Botín, que “simboliza el siglo XXI”; el Archivo La Fuente o el Reina Sofía.

Asimismo, ha destacado proyectos en ejecución como el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), con 55 millones de euros de inversión, para “poner a Santander en la cabecera de todo el conglomerado que lleva por sí la cultura” y también el turismo.

“Gente de todos sitios que vengan a llenar la ciudad de vida, de riqueza y, por tanto, ese futuro anillo cultural que esté bien constituido: El MAS y también la Biblioteca Menéndez Pelayo serán parte de ese conjunto que, por cierto, nunca se nombra a estos dos edificios fundamentales para la cultura de la ciudad”, ha sentenciado.