Pascual anuncia que los plazos para la unidad de protonterapia en Valdecilla se retrasan al final de la legislatura

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha señalado que los plazos del proyecto de la unidad de protonterapia en el Hospital Valdecilla “se van al final de la legislatura yendo todo bien”. Ha apuntado que hay que ser “muy exquisitos” la redacción de los pliegos para que la empresa adjudicataria pueda desarrollarlo “sin sustos” ni “retrasos” y, aun con todo, los plazos “se van a final de legislatura yendo todo bien”.

“Es una obra complicada, larga, que luego requiere la aprobación del Consejo Superior de Energía Nuclear, que también lleva su trámite”, ha explicado Pascual.

Según ha indicado, al pasar de uno a once los hospitales públicos interesados en esta unidad, el escenario ha “cambiado” y hay que “redibujar cómo se va a sacar rendimiento a esta máquina” con una inversión que va a superar los 50 millones de euros y que no cuenta con financiación externa, porque “con la población que tenemos no habría forma”.

No obstante, ha añadido que el Hospital Valdecilla seguirá siendo el primer hospital público en contar con esta unidad porque los demás “tienen que hacerlo todos igual”. Así lo ha indicado Pascual (PP) este domingo en una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, en la que ha subrayado la “mala gestión” del anterior Ejecutivo autonómico (PRC-PSOE) en materia de sanidad.

Aumento de plantilla

El titular de Sanidad cree que los recursos económicos son “suficientes”, si bien se va a necesitar “más dinero” por el crecimiento de los costes y para “seguir progresando”, dado el avance de la medicina, el conocimiento, las nuevas tecnologías y fármacos, y la necesidad de contar con más plantilla, que hay que incrementar en casi un 15 por ciento.

De esta forma, Pascual ha avanzado que el presupuesto se va a intentar “ajustar” al gasto real, un objetivo que “no se lo puede plantear al consejero de Hacienda en un año, hay que plantearlo en cuatro años”. “El consejero de Hacienda es consciente de que al final de la legislatura no van a ser 1.300 millones”, ha añadido.

Finalmente, el consejero de Salud ha abogado por “repensar” el proyecto del Hospital de Laredo para hacerlo “atractivo” para a traer profesionales y que el de Castro Urdiales sea “un complemento”.