El Ayuntamiento de Santander ofrece 4,5 millones de euros a Defensa por la finca de La Remonta

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha ratificado este jueves, sin ningún voto en contra, la adenda de la cesión de la finca de La Remonta pese a la reiterada advertencia de Ciudadanos -a cargo del área de Urbanismo y de las negociaciones con el Ministerio de Defensa- de que este hecho es "poner una soga al cuello" al Consistorio en la negociación porque "debilita su postura de manera extrema". Actualmente, el Ayuntamiento de Santander negocia la adquisición de la finca, ofreciendo un precio por ella de 4,5 millones de euros.

Con los votos a favor de PP, PRC y Unidas por Santander (UxS) y la abstención de PSOE, Cs y Vox, ha salido adelante una moción del PRC, con transaccional popular, para ratificar la adenda al convenio sobre La Remonta firmado con el Ministerio de Defensa en 2015 para prorrogar por cinco años, desde la firma de la adenda, la concesión demanial vigente sobre parte de la finca -95.000 metros cuadrados- y ampliarla a toda la superficie -alrededor de 285.000 metros cuadrados-, y que a su vez permita continuar las conversaciones para acordar la transmisión definitiva de la propiedad "de manera asumible" para ambas partes, Ayuntamiento y Ministerio.

Mientras para populares y regionalistas es el momento y se puede dar "pasos adelante" para liberar el terreno al uso público porque "La Remonta tendría que estar ya en manos del Ayuntamiento para el disfrute de los santanderinos", para el portavoz de Cs y concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), encargado de negociar con el propietario del terreno, el Ministerio de Defensa, aprobar la moción supone "empeorar la posición negociadora del Ayuntamiento".

Una negociación que "no es fácil" pero en la que se han producido avances y "aproximaciones", por lo que esta moción "debilita al Ayuntamiento" por el riesgo de un procedimiento expropiatorio y que el precio no sea el mínimo legal en términos técnicos que plantea el Consistorio -4,5 millones de euros.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento está negociando con el mínimo precio posible de la valoración técnica "y hemos conseguido no movernos del precio inicial", con lo que la negociación "no está yendo mal".

Sin embargo, si se firma el acuerdo, el edificio existente en la finca, deteriorado y que ha llegado a estar 'okupado', la responsabilidad sería municipal, con lo que "quitaríamos el problema" a Defensa y se perdería "esa baza de negociación", lo que debilitaría la postura municipal "de manera extrema", ha explicado. Además, Ceruti ha advertido que se perdería "otra baza", la del aplazamiento del pago a diez años, además de la libertad de aceptar el precio, que podría determinar una junta expropiatoria y decirse en los tribunales.

Por eso, para el concejal, el acuerdo plenario es "una soga al cuello y machaca la posición negociadora del Ayuntamiento. Estamos tirando piedras contra nuestro tejado", ha afirmado.

El portavoz del PP, César Díaz, ha dicho que no ve "inconveniente" en ratificar la adenda porque automáticamente el Ministerio cederá al Ayuntamiento la totalidad de la finca, que ya se podría abrir al uso público, y mientras se abriría un plazo de cinco años para negociar el precio con Defensa.

También ha defendido la necesidad de que el plan general contemple un parque de uso público en la finca, así como que su cesión gratuita es cuestión de "voluntad política" porque hay que desafectar la parcela para que pase de ser un bien demanial a patrimonial y entonces sí se podría ceder gratis. "Una cosa es que el Ministerio no quiera (cederla gratuitamente) y otra que no pueda", ha subrayado.

Y respecto a la negociación del Ayuntamiento con Defensa, ha dicho que está en manos de Cs y que "se está cumpliendo la adenda".

Mientras el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, promotor de la moción, no ha querido entrar en la capacidad negociadora del Ayuntamiento y ha insistido en que el PRC quiere que la cesión "se convierta en realidad". "Que la negociación esquilme la posibilidad de disfrute para Santander me parece lamentable", ha declarado.

Para el regionalista, "no tiene misterio: La Remonta tendría que estar ya en manos del Ayuntamiento para el disfrute de los santanderinos".

Por su parte, el portavoz socialista, Daniel Fernández, también ha considerado que ya existe una negociación abierta con el Ministerio y la moción "puede complicarla", al tiempo que ha asegurado que el Ministerio "no puede" ceder gratuitamente la finca, como ya ha advertido.

Para Fernández, ningún asunto "nunca ha merecido tanto un acuerdo", por lo que ha pedido al Ayuntamiento que "haga lo que tenga que hacer" para que la ciudad disfrute de un gran parque.

Mientras, el portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha insistido en su postura de una concesión de toda la finca a largo plazo "50-99 años" para "no esquilmar los recursos municipales"; y el de Unidas por Santander (UxS), Miguel Saro, se ha mostrado favorable a la moción pero ha recordado que la cesión gratuita depende del Ministerio.

Movilidad

Por otra parte, se ha aprobado la moción del Grupo Socialista, con transaccionales de PP y UxS, para la construcción de aparcamiento disuasorio en La Marga. En la misma se insta a la alcaldesa y al equipo de Gobierno PP-Cs, así como al presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Martín, y al Gobierno de Cantabria a cumplir el acuerdo plenario de 2018 y el Plan de Movilidad Sostenible de Santander y a defender que se agilicen los trámites necesarios para que se construya el aparcamiento disuario.

Una moción que solo ha contado con el voto en contra de Vox, para quien "los parking disuasorios no resuelven nada", y la abstención de PRC.

También ha salido adelante la moción socialista, con todos los votos a favor excepto el PP, para impulsar, a través de una mesa de trabajo, una ordenanza de vehículos de movilidad personal. El portavoz del PSOE ha instado al equipo de Gobierno a que "haga cumplir la norma", y ha recordado que solo se han emitido cuatro sanciones firmes a patinetes que circulaban de forma temeraria. "Tenemos que poner en orden en una ciudad que parece el Lejano Oeste", ha dicho.

Saro se ha mostrado partidario de sancionar el mal uso del patinete y de refundir todas las normas de movilidad en un solo texto; y Fuentes-Pila ha coincidido en la importancia de ordenar y regular "de forma inmediata" estas formas de movilidad.

El PP ha votado en contra por razones "de forma" y más que fondo, pues ha sido objeto de varias iniciativas plenarias -que el PSOE ha reprochado que no se cumplen-, además de porque hasta hora la Dirección General de Tráfico no había modificado el reglamento y no había seguridad jurídica en la que apoyarse el Ayuntamiento, que asimismo tiene competencias "limitadas", relativas a "cuestiones menores".

Además, Díaz ha anunciado que el Consistorio ya tiene un borrador de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que todos los grupos han expresado su interés en conocer.