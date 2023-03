El Pleno de Torrelavega aprueba por unanimidad elaborar una ordenanza que regule la vivienda social

El Pleno de Torrelavega ha aprobado este martes por unanimidad una moción, impulsada por Ciudadanos (Cs), para desarrollar una ordenanza que regule la adjudicación de vivienda social, además de elaborar un inventario de todos los inmuebles que tiene en propiedad el Ayuntamiento e iniciar los trámites para aumentar ese parque de viviendas siempre que sea posible presupuestariamente.

Los grupos que forman el equipo de Gobierno municipal, PRC y PSOE, han apoyado la moción señalando que son “conocedores de las dificultades para el acceso a una vivienda” y reconociendo que es “necesario una actualización” de la normativa que determina cómo actuar ante casos de emergencia habitacional, como ha señalado la concejala de Bienestar Social, la socialista Laura Romano.

Un apoyo que ha llamado la atención de la oposición (PP, ACPT, Cs y Torrelavega Sí), que ha denunciado que lleva “comisión tras comisión” pidiendo al equipo de Gobierno los datos de las viviendas sociales con las que cuenta el municipio --que “de forma extraoficial” saben que rondan la treintena-- pero “se cierran en banda”, ha dicho el 'popular' Miguel Ángel Vargas, a lo que el regionalista Pedro Pérez Noriega ha respondido que ese inventario “lleva trámites complejos” y ha lamentado que se les critique también cuando “entonan el mea culpa”. “A vuestra puerta no llama nadie pidiendo una vivienda. Eso es lo que os tenéis que hacer mirar”, ha reprochado al PP.

Además, varios portavoces han opinado que a pesar de aprobar la iniciativa por unanimidad no se va a hacer “nada” en lo que queda de legislatura, pues “si no se ha hecho en cuatro años no se va a hacer en tres meses”, como han apuntado Blanca Rosa Gómez (Torrelavega Sí) e Iván Martínez (ACPT).

De hecho, este último ha señalado que “no ha habido intención de llevar a cabo una política de vivienda que dé respuesta a las necesidades reales”. “Todo el mundo tiene derecho al disfrute de una vivienda diga y adecuada y eso no pasa hoy en día en Torrelavega”, ha remarcado el edil, añadiendo que “muchas veces el que tiene que acabar 'okupando' una vivienda es porque no tiene otra alternativa”.

En este sentido, el concejal de Cs, julio Ricciardiello, que ha defendido la moción, ha destacado la necesidad de garantizar a las familias una vivienda “digna” pero ha pedido “que nadie interponga la okupación como un derecho”.

El Pleno también ha aprobado otras dos mociones, una conjunta de PRC, PP y PSOE para denominar a la plaza junto al centro cívico de Tanos con el nombre de José Miguel Guerra Revuelta, presidente de la Agrupación de danzas Virgen de la Nieves; y otra del PP con una declaración institucional de apoyo al pueblo ucraniano y que condena la invasión rusa y exige su cese, además de que respalda las actuaciones del Gobierno central y los aliados europeos para combatirla, como el envío de recursos y armamento.

Un punto que salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo ACPT, que ha querido desmarcase de la postura común que distingue entre “buenos y malos” en este conflicto y, aunque ha aclarado que “no es pro Putin”, ha criticado que existe “una campaña mediática brutal” e “información sesgada” en una guerra en la que “se está azuzando la violencia y el uso de armamento”, pese a que se está “enviando al matadero al pueblo ucraniano”. “Nadie habla de salidas pactadas, de negociación o de diplomacia”, ha censurado el concejal Alejandro Pérez.

La otra moción también ha generado debate, en esa ocasión no por su fondo, ya que la Corporación ha estado de acuerdo en reconocer la labor de José Miguel Guerra en la difusión del folclore cántabro, sino en la forma, ya que han opinado que, como en anteriores ocasiones, el asunto se debería haber aprobado en una comisión. Algo que han criticado ACPT, Cs y Torrelavega Sí, y que han llevado a los dos primeros a abstenerse.

PRC y PP han reconocido que debería haberse tramitado de esa forma, y los 'populares' han acusado al PSOE de ser el que lo ha llevado al Pleno para “sacar rédito político”.

Por otro lado, en el Pleno de hoy se ha dado luz verde --solo con los votos de PRC y PSOE, que suman mayoría absoluta-- a la creación del Servicio de Medioambiente e Infraestructura Verde, algo que, según han explicado desde el equipo de Gobierno, es “un paso más dentro de la necesaria reestructuración de los servicios municipales” y servirá para “poder atender mejor las peticiones” en esta materia al dotar al área de un técnico encargado específicamente de ello.

Sin embargo, la oposición no ha apoyado este punto porque, aunque coincide en la necesidad de esa reestructuración, señala que en el plan que les presentó PRC-PSOE hace “año y medio” se preveía actuar en todos los servicios y no creen que éste sea el más prioritario para empezar.

A su juicio, esta decisión se debe a la necesidad de dar cumplimiento a una sentencia ganada por una funcionaria, que ahora se reincorpora tras una baja maternal. Sin embargo, el portavoz del PRC lo ha negado. “La sentencia no tiene nada que ver con la creación de este servicio”, ha asegurado Pérez Noriega.

También, entre otros asuntos, se ha autorizado reforzar la Concejalía de Cultura con un técnico interino temporal de administración en el Servicio de Animación Sociocultural, que requería de una persona que pudiera gestionar pliegos, convenios o contratos; y contratar a otros dos administrativos durante seis meses para que ayuden a los torrelaveguenses a realizar los trámites para hacerse con la Tarjeta Ciudadana.

Varios portavoces han criticado que se aprueben contrataciones mediante la figura de excepcionalidad y “con cuentagotas” cuando diferentes áreas requieren de recursos humanos, por lo que han instado a realizar un debate sobre la ordenación y creación de plazas públicas en lugar de “poner parches”.

Asimismo, PP, ACPT y Cs han cuestionado la necesidad de trabajadores para gestionar la Tarjeta Ciudadana cuando existen “problemas de personal más que evidentes” en el Ayuntamiento y otras “prioridades”, además de que aún “estamos esperando a ver para qué sirve” esa tarjeta y si los ciudadanos la están utilizando.

“Era la medida estrella de la legislatura para el PRC y más bien parece que se ha estrellado”, ha señalado el 'popular' Miguel Ángel Vargas.

Frente a ello, el concejal de Dinamización, Jesús Sánchez, ha justificado que ya se han expedido tarjetas “al 10%” de los torrelaveguenses y “se está viendo que todos los días hay gente que necesita ayuda” para darse de alta. Y frente a las cifras que han dado desde la oposición, el edil ha aclarado que su puesta en marcha “no llega ni de lejos al medio millón de euros”, además de que está financiada al 50% con fondos europeos.

Al Pleno de este martes han acudido representantes de la plantilla de Aspla para trasladar su protesta coincidiendo con su 31º día de huelga. Así, han sumado su pancarta a la de la Plataforma en Defensa de Las Excavadas, cuya presencia es habitual en las sesiones plenarias de cada mes.