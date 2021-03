La Policía denuncia a 133 personas por incumplir las medidas Covid

Y a tres hosteleros por no respetar las restricciones y ocho responsables de viviendas por ruidos debido a fiestas

SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)

La Policía de Santander ha denunciado este fin de semana a un total de 133 personas por incumplir las medidas contra el Covid, la gran mayoría de ellas por no usar mascarilla obligatoria -55- y por no respetar el toque de queda -43-, vigente ahora desde las once de la noche y hasta las seis de la madrugada.

Pero además, los agentes han identificado a tres personas de fuera de Cantabria, que han sido denunciadas por no respetar las restricciones de movilidad entre comunidades autónomas.

También han denunciado a 32 ciudadanos por incumplir la normativa sanitaria vigente que limita las reuniones a un máximo de seis personas.

HOSTELEROS Y VIVIENDAS

Por otro lado, tras seis controles, han formulado 23 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública.

La Policía también ha denunciado a tres hosteleros de la ciudad, uno de ellos en la calle Isaac Peral por rebasar el horario de cierre, a las 23.00 horas del viernes.

Otro, en la calle Hernán Cortés a las 16.00 horas del sábado, por ubicar el mobiliario de la terraza en lugar distinto al especificado en el plano y al sobrepasar el 75% de aforo máximo permitido en estos lugares.

Y el tercero, el mismo día y una hora después en el Paseo de Menéndez Pelayo, por instalar elementos de terraza sin presentar autorización y por no guardar la distancia mínima de 1,5 metros entre mesas y clientes, algunos de los cuales estaban consumiendo de pie sin ocupar mesa.

Finalmente, han denunciado a los responsables de ocho viviendas en diferentes calles de la ciudad, por molestias de música y voces en tono elevado debido a la celebración de fiestas.