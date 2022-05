El PP acusa al Gobierno de Cantabria de “llevar al límite” a las gasolineras tras 15 días sin el crédito “prometido”

El PP ha acusado al Gobierno de Cantabria de “llevar al límite a las gasolineras” después de que el sector haya denunciado este martes que el crédito “prometido” desde el Ejecutivo regional hace 15 días no ha llegado, al igual que tampoco lo ha hecho el pago por el anticipo del descuento del Gobierno central.

La secretaría autonómica del PP, María José González Revuelta, ha asegurado que el encuentro que mantuvo el pasado 21 de abril con los representantes del sector el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, además de que “fue forzado por la presión de las estaciones de servicio y por una iniciativa del Grupo Popular en el Parlamento regional”, solo sirvió para “cubrir el expediente”.

“Han pasado 15 días desde que las estaciones de servicio enviaron la documentación al Gobierno y el mecanismo que iba a permitir avalar los créditos a las gasolineras no se ha puesto en marcha”, ha lamentado en un comunicado González Revuelta, quien ha considerado “vergonzoso” que Revilla haya dicho hoy que el crédito “llegará pronto” cuando que se trata de pequeñas empresas que “pueden tener pendientes 100.000 euros a las costillas que les hagan imposible comprar más combustible para seguir abiertas”, poniendo, por tanto, en riesgo la supervivencia de muchas de ellas.

En este sentido, González Revuelta ha explicado que lo que está ocurriendo con el impago a las estaciones de servicio ya se advirtió en el Pleno, porque el Gobierno “no había hecho los deberes cuando se reunió con las estaciones de servicio, ni tenía una propuesta, ni siquiera se había puesto a estudiarlo”, ha dicho.

Para la secretaría autonómica, la coalición de Gobierno (PRC-PSOE) es “un desastre que no solo no ha tenido una actitud proactiva con el sector y actúa a remolque del resto y obligado por las circunstancias”, sino que cuando los ciudadanos piden ayuda “nunca está para resolver sus problemas”, “¿Cuánto tiempo necesita el Gobierno de Revilla para solucionar este problema?”, ha abundado.

En este sentido, la 'popular' se ha preguntado por qué si en otras comunidades “han respondido a la llamada de socorro del sector con rapidez, Cantabria no lo ha hecho”. “Nuestras advertencias se han cumplido, han pasado 20 días desde que Revilla se reunió con las estaciones de servicio y éstas siguen esperando”, ha reiterado, pidiendo al Ejecutivo que “haga algo ya, no sea que la ayuda llegue cuando ya no la necesiten”.