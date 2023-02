El PP culpa al Gobierno de Cantabria de no haber hecho un seguimiento del “escándalo” de los trenes

El Grupo Parlamentario Popular pedirá explicaciones al Gobierno de Cantabria acerca del papel que ha jugado en torno al “escándalo” de los trenes de Cercanías, ya que le responsabiliza en parte de lo ocurrido por no haber hecho un seguimiento y comprobar que se estuvieran construyendo como “nos han hecho creer estos tres años”.

El PP ha destacado que, desde que salió a la luz el problema con las medidas de los trenes para Cantabria y Asturias que había impedido su construcción, el Gobierno regional solo ha mostrado “indignación y reproches” al Ministerio de Transportes y a Adif, pero también “tiene muchas explicaciones que dar” acerca de “por qué en estos tres años de engaño no estaba donde tenía que estar”.

“Llevamos tres años escuchando que los trenes se estaban fabricando en Beasáin y resulta que no podían” porque “estaba todo mal planteado”, ha señalado el diputado 'popular' Iñigo Fernández, que se ha preguntado si “nadie se ha molestado en comprobar lo que estaba pasando” y “dónde estaban los responsables del seguimiento” por parte del Ejecutivo cántabro.

Por ello, Fernández ha anunciado este jueves en rueda de prensa que su grupo, además de la solicitud de información y las preguntas registradas en el Congreso de los Diputados, ha presentado a nivel regional una interpelación que formulará en el Pleno del Parlamento cántabro el próximo lunes, 20 de enero, una batería de 14 preguntas y una petición de comparecencia del director general de Transportes, Felipe Piña, quien a su juicio era responsable de hacer el seguimiento.

Para el popular, ahora “no sirve” con que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, “quiera solucionar el problema haciendo aspavientos y paripé”, sino que tiene que dar explicaciones después de conocerse que “llevamos la legislatura entera hablando de estos trenes y no se han empezado a construir”. En este sentido, ha exigido conocer si el Ejecutivo cántabro “lo sabía”, pues si es así “es cómplice del engaño”, y si no, “negligente por no haber comprobado la veracidad de lo que se nos estaba diciendo”.

En el Pleno del próximo lunes se debatirán otras dos iniciativas sobre el problema de los trenes, una del PRC, que para Fernández “no es ni un tirón de orejas”, y otra de Ciudadanos. El PP apoyará ambas, pero considera que la suya va más allá al no centrarse solo en reprobar al Gobierno central, sino también en pedir al regional conocer “en qué medida ha tomado parte en este engaño”.

Reunión con la Ministra

Además, el debate en la Cámara se producirá el mismo día en el que Revilla y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se reunirán con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para abordar la situación. El diputado popular ha vaticinado que la ministra “se sacará algún conejo de la chistera y Revilla quedará encantado, porque cualquier cosa le vale si viene de los ministros de Pedro Sánchez”. Por ejemplo, cree que la titular de Transportes prometerá que va a acortar los plazos de construcción de los nuevos trenes o, como ya dijo, que “rodarán cabezas”.

Aunque “ya sabemos luego que cabezas ruedan”, ha apostillado Fernández, aludiendo a que solo se ha cesado a “un alto cargo cuya jubilación estaba prevista para los próximos meses”. Aún así, ha advertido que “les diga lo que les diga” la ministra a los presidentes, “no podemos creerla, porque el Gobierno está instalado en la mentira permanente”.