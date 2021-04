El PP denuncia que "el Gobierno cierra la hostelería, habilita ayudas de miseria y pone trabas cobrarlas"

Presenta una iniciativa en el Parlamento para que los empresarios del sector hostelero y el turismo que no han cobrado estas ayudas las reciban de manera "urgente"

SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular considera "inadmisible" que el Gobierno de Cantabria "cierre la hostelería, habilite ayudas de miseria" para este sector y, además, "les ponga trabas para cobrarlas".

Así lo ha señalado el diputado regional Roberto Media en una rueda de prensa en la que ha denunciado que un número "significativo" de negocios se han quedado "fuera" de las líneas de ayudas directas Cheque de Urgencia, Cheque de Urgencia II y Cheque de Urgencia III habilitadas por Sodercan para las empresas y autónomos del sector de la hostelería, el turismo y otros afectados por la crisis sanitaria del coronavirus, debido a la exigencia de inscripción en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria o en el Registro de Guías Turísticos para poder acceder a las mismas.

El parlamentario 'popular' ha criticado que "solo" a las empresas del ámbito de la hostelería y el turismo se les exija "un requisito más" para poder beneficiarse de estas ayudas, cuando en otras convocatorias de subvenciones como el denominado Cheque de Resistencia o el Cheque de Autónomos, "en ningún caso se exigió estar dado de alta en ese registro para poder percibir las ayudas".

"¿Por qué entonces no se exigió y se concedieron esas ayudas y ahora si se exige? La legislación era la misma en aquel momento y ahora. El Gobierno que las tramita, también. ¿Por qué lo que valió hace unos meses no vale hoy?", ha preguntado.

Además, ha señalado que estar inscrito en el mencionado Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria es una cuestión que "muchos profesionales del sector desconocen", ya que entró en vigor a finales de 2015.

"Con la que está cayendo, no puede ser que esta cuestión imposibilite que un bar, un restaurante o cualquier otro negocio de este sector, pueda acceder a estas pequeñísimas e insuficientes ayudas, que por desgracia, en muchos casos, es lo único que tienen", ha dicho.

Para los 'populares' no es de recibo la "total falta de empatía" del Ejecutivo PRC-PSOE con las personas de este sector, que "están sufriendo una disminución de ingresos, y en muchos casos, la pérdida total de los mismos, y ven en estas ayudas un salvavidas que no se pueden permitir no coger".

"La inscripción en un registro que no aporta nada a la actividad diaria del negocio debiera ser una cuestión subsanable, tal y como los propios decretos prevén para otros requisitos exigidos. ¿Por qué no lo es en este caso?", se ha preguntado Media, quien considera que el bipartito que preside Miguel Ángel Revilla debía haberse "puesto ya las pilas" para resolver esta "injusticia".

Media ha advertido además que el Gobierno cántabro está generando un "grave problema" al no haber resuelto formalmente esas ayudas en un tiempo "corto" y que muchos bares y restaurantes "todavía no conocen hoy, 29 de abril, si son o no beneficiarios de esas ayudas que tanto necesitan", cuando el plazo de presentación del primer Cheque de Urgencia -ha remarcado- concluyó el 28 de diciembre.

Y ha apuntado que si se les hubiera contestado en la primera convocatoria, los empresarios y autónomos podrían haber tenido conocimiento del necesario trámite de inscripción en el registro de la Dirección General de Turismo para las posteriores.

"Esta tardanza en resolver les está causando una clara indefensión ya que, al desconocer la causa de la no concesión de la ayuda, no han podido regularizar su situación. Hoy nos encontramos con muchos casos que pueden perder lo que les corresponde de los tres cheques de urgencia. Y una cosa peor, al no haberles contestado y tener guardado en un cajón esas resoluciones, muchos creen que las van a cobrar y que sólo están ante una demora en los plazos de cobro", ha abundado.

COBRO DE URGENCIA

Por ello, ha anunciado que el Grupo Popular ha registrado una proposición no de Ley para su debate en el Pleno del Parlamento con el objeto de instar al Gobierno de Cantabria a adoptar de forma "inmediata" las medidas necesarias para que estos empresarios del sector de la hostelería y el turismo que todavía no han recibido las ayudas de los cheques de urgencia por no estar inscritos en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria o en el Registro de Guías Turísticos, puedan percibirlas de manera "urgente", ya que las restricciones de actividad que ha motivado la pandemia les ha causado una "fuerte disminución de ingresos que debe ser aminorada por las administraciones públicas".

"Desde el Partido Popular vamos a exigir que se den soluciones ya. No queremos que se produzcan denegaciones definitivas de esas ayudas por un motivo puramente formal. Exigimos al Gobierno que rectifique y que después de esta injustificable demora en la tramitación y de esta falta de respuesta a estos empresarios, estime la concesión de esas ayudas mediante la realización de los trámites administrativos que considere necesarios", ha sentenciado Media.

"La situación de estos sectores es absolutamente crítica. Todos los oímos un día tras otro. No es de recibo que un mero trámite administrativo prive de esas mínimas ayudas a esas familias", ha concluido.