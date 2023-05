El PP dice que las encuestas en Cantabria “son claras: o Buruaga o Frankenstein”

La candidata del PP a la Presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado que lo que advierten todas las encuestas es que los cántabros van a elegir en las elecciones del 28 de mayo “entre Buruaga o Frankenstein”, porque el presidente y candidato del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, ya solo tiene el salvavidas de lo que denomina “la extrema izquierda” -en referencia a Podemos-IU-, obviando que según esos mismos sondeos, su formación necesitaría a la extrema derecha de Vox para formar gobierno.

“Lo que advierten las encuestas, también la de hoy, está muy claro: o Buruaga o Frankenstein. Estas elecciones no son entre Buruaga o Revilla, sino entre Buruaga o Frankenstein, Buruaga o una Cantabria podemizada y esquilmando los sueldos, las viviendas y las herencias de los cántabros”, ha dicho la presidenta en su intervención en un acto de campaña en Laredo tras conocer la encuesta de GAD3 para el Diario Montañés publicada este domingo, que señala al PP como el partido más votado en Cantabria.

La 'popular' ha remarcado que Revilla “hace tiempo que ya no dice que va a ganar, solo dice que va a ser presidente y solo puede serlo pactando con Podemos, porque al PRC y al PSOE no les va a dar la suma, así que o es presidente con Podemos, o no lo será”. “Todos sabéis que querrá ser presidente a toda costa, gane las elecciones o las pierda, porque eso jamás le ha importado”, ha apostillado.

Por ello, ha alertado de que la posibilidad de un Gobierno del PRC con Sánchez y Podemos es “un peligro muy real”, porque Revilla “ya solo tiene el salvavidas de la extrema izquierda”, por lo que ha llamado a Cantabria a “movilizarse al máximo contra eso”. Y ha pedido a la sociedad que ponga en manos del PP una mayoría para gobernar, que “en vez de resignarse a cuatro años más de decadencia y de demagogia, otorgue la responsabilidad democrática a su partido, que es el único capaz de liderar el cambio y de gobernar para todos y con todos”.

“Cuanto más ladren, más y mejor cabalga el PP”, ha dicho, al tiempo que también ha apelado los populares a “no confiarse ni despistarse”. Y es que, según Buruaga, “aunque las encuestas y la calle dicen que el Partido Popular va bien, que la región quiere el cambio y lo quiere ya, hay que mantener los pies en el suelo y mucha humildad porque no se ha logrado nada hasta que se cuente el último voto y se proclame el resultado”.

Por ello, ha conminado a los candidatos a las distintas alcaldías a seguir trabajando todos los días, y les ha lanzado un mensaje esperanzador: “No vamos a dar ningún voto por ganado porque la confianza hay que ganarla cada día, pero tampoco por perdido porque ninguno es inalcanzable ni irrecuperable. Vamos a pelearlos todos”.

En su intervención también ha subrayado que Cantabria necesita a los mandos una persona capaz de tomar decisiones, que “no se arrugue ante los problemas, que no se esconda de sus responsabilidades”, y ha asegurado que ella aspira a gobernar Cantabria, a tomar decisiones “valientes” y a gestionar “con seriedad”. Así, se ha referido a su etapa como vicepresidenta y consejera de Sanidad, en la que “acabó Valdecilla, el único proyecto de gran envergadura que ha visto la luz en Cantabria desde 2015”.

“Donde había un problema encontré una solución. Yo hice más en cuatro años de vicepresidenta que Revilla en 40 años en política”, ha apostillado Buruaga. El acto de este domingo ha servido también para presentar a los candidatos a las alcaldías del Partido Popular en Laredo, Ampuero, Arredondo, Colindres, Guriezo, Liendo, Limpias, Ramales, Rasines, Ruesga, Soba y Voto.

De éstos, se estrenan como candidatos Miguel González, en Laredo; Felipe Pérez, en Arredondo; Nacho Sáinz, en Limpias, Óscar Elizonso, en Soba y Santiago del Campo, en Voto, que toma el relevo del actual alcalde del PP, José Luis Trueba, que será el primer suplente. Mientras, repiten Patricio Martínez, en Ampuero; César Peral en Colindres; Adolfo Izaguierre en Guriezo; Juan Rozas, en Liendo; Loli Sáinz, en Ramales; Gabriel Viar, en Rasines, y David Setién, en Ruesga.