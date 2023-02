El PP exige a Revilla que “deje de escudarse en el sumario” y cese ya a Gochicoa por la “trama” de carreteras

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha exigido al jefe del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), que “deje de escudarse” en el sumario de la 'trama de carreteras' “para no hacer nada” y cese “inmediatamente” al consejero de Obras Públicas, el también regionalista José Luis Gochicoa.

“Y si Revilla no le cesa, el consejero tiene que dimitir por vergüenza torera, por decencia. Se tiene que marchar porque quien no se entera de nada, quien no sabe lo que adjudica y lo que firma, quien no hace seguimiento y no controla la gestión de sus subordinados, es negligente en el ejercicio de su responsabilidad y quien es parte del problema no puede presentarse ante los cántabros como la solución”, ha defendido este martes Buruaga, quien ha aprovechado una rueda de prensa sobre otro tema (el proyecto de ley de Vivienda) para insistir en la petición de cese de Gochicoa.

Así se ha manifestado después de que Revilla haya insistido en que está a la espera de leer el sumario completo del caso para ver si hay alusiones a algún político y ha señalado que, en función de ello, esta semana anunciará si adopta alguna medida.

Buruaga considera que “es difícil de creer, pero sobre todo imposible de justificar”, que ni Gochicoa ni el director general de Obras Públicas, Manuel del Jesús, --ambos “inmediatos superiores” del jefe de Carreteras, Miguel Ángel Díez, detenido y en prisión provisional por su implicación en esta “presunta trama de corrupción”-- “tuvieran la menor idea de lo que lleva ocurriendo delante de sus ojos años, en asuntos de su competencia y bajo su responsabilidad”.

Y es que, según ha afirmado Buruaga, “hasta la emergencia” de un contrato “la declara y la firma el consejero”.

“Yo no digo que haya responsabilidades de otro tipo, pero responsabilidad política, negligencia, culpa in vigilando, como mínimo, y tiene que responder de las actuaciones de las personas que dependen directamente de él, políticamente de él, que es el caso del jefe de servicio”, ha afirmado Buruaga en relación a Gochicoa.

La líder del PP ha insistido en que la responsabilidad jurídico-penal por este asunto que “escandaliza a los cántabros” le corresponde dirimirla a la Justicia, pero ha insistido en que es quien tiene que depurar la responsabilidad política y de gestión es a Revilla.

“Aquí no hay nada que investigar en el ámbito de la responsabilidad política y de gestión. La respuesta no está en el sumario, ni está en los servicios jurídicos, ni está en los técnicos. La respuesta a esta gravísima crisis política, de credibilidad, de honorabilidad y de gestión la tiene el presidente Miguel Ángel Revilla”, ha afirmado Buruaga.

Por ello cree que Revilla debe aclarar “inmediatamente qué ha pasado en la Consejería de Obras Públicas” y depurar “de una vez” responsabilidades políticas y de gestión y no “escurrir el bulto” --algo en lo que para Buruaga el líder regionalista es “experto”-- y “fingir” o “hacer como que no ha pasado nada”.

“Se equivoca si piensa que esta vez le va a salir bien y lo va a arreglar dejando el tiempo pasar. Es hora de tomar su propia medicina y de actuar con la misma contundencia, rapidez y ejemplaridad que exige a los demás”, ha reclamado Buruaga a Revilla.

La líder del PP considera que “cada día que pasa sin explicaciones y sin asunción de responsabilidades políticas, todo parece más turbio y las cosas se ponen peor” y se está generando “una grandísima alarma social” y “dañando la imagen” de Cantabria y la “buena reputación” de la función pública y del tejido empresarial.