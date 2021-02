PP insta a un Revilla a usar su "status de socio de Sánchez" en defensa de las electrointensivas

Buruaga le acusa de estar "callado" y "no mover un dedo" y le intepelará el lunes, 15 de febrero, sobre su "hoja de ruta" para ayudar al sector

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

La líder del PP autonómico, María José Sáenz de Buruaga, ha instado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), a dejar de estar "callado", "reaccionar" y ser "la voz" que defienda ante el Gobierno central la industria electrointensiva de la comunidad, usando para ello su "status de socio" de Pedro Sánchez para lograr medidas que ayuden al sector a reducir sus costes energéticos para poder competir con sus rivales europeos.

En rueda de prensa, Buruaga ha anunciado que el lunes, 15 de febrero, formulará una interpelación en el Pleno del Parlamento a Revilla para conocer "cuál es la hoja de ruta y las soluciones que propone, si es que propone alguna, y marcarle el camino a seguir" con los planteamientos de los 'populares' para ayudar a estas empresas.

"Lo que queremos saber es qué va a hacer Miguel Ángel Revilla en el futuro inmediato. Si va a seguir callado y plegado a Pedro Sánchez o va a reccionar de una vez y ser la voz de nuestra industria electrointensiva", ha explicado Buruaga, que "confía" en que el presidente regional "no rehuya" su interpelación puesto que, según ha señalado, "no es un asunto menor ni sectorial", sino un tema de "región en el que Cantabria y su tejido industrial se la juegan".

Buruaga ha explicado que elecrointensivas cántabras como Ferroatlántica, Forgins&Castigns de Reinosa o la Global Steel Wire (GSW) tienen que hacer frente a "un coste eléctrico de más del doble" que sus competidores directos de países europeos como Francia y Alemania, lo que les supone "una brecha inasumible" que "dispara" los costes de producción y hace "casi imposible competir" en el mercado internacional "con el evidente riesgo de deslocalización que estos supone a corto y medio plazo".

La dirigente popular ha aclararado que se trata de un problema, no del precio de la luz en el mercado mayorista, "sino de los precios finales de la energía eléctrica y de las políticas de apoyo a la industria electrointensiva".

Así, ha indicado que los gobiernos de Francia, Alemania y otros países de la UE establecen un sistema de compensaciones y retribuciones para el sector que o bien en España no existen o que el Ejecutivo de Sánchez "ha recortado drásticamente".

Además, la presidenta del PP ha opinado que el Estatuto del Consumidor Electrointensivo que vio la luz el pasado 15 de diciembre tampoco contribuye a arreglar la brecha de costes energéticos puesto que se ha convertido "en un café para todos que no sa solución a los que más lo necesitan" y sus medidas resultan "del todo insuficientes" para los consumidores más electrointensivos.

Buruaga ha señalado que, según los cálculos de la industria hiperelectrointensiva, "como mucho se ahorrarán con este Estatuto medio euro por MWh, "una cantidad irrisoria que no resuelve nada cuando el coste eléctrico industrial es de 45 euros en España, 21 en Francia y 20 en Alemania, y más hablando de industrias en las que la factura eléctrica supone hasta el 50% de sus costes totales de producción.

También ha insistido que el nuevo Estatuto hace que tengan la consuderación de consumidores electrointensivos candidatos que hace apenas unos meses no lo eran, lo que, según ha señalado Buruaga, en la práctica supone "menos dinero a repartir entre más candidatos", algo que, se ha dicho, obliga a las empresas cántabras a competir con otras "cientos", sobre todo del País Vasco y Cataluña, para "arañar un descuento en la factura".

EL "SILENCIO ATRONADOR" DE REVILLA

Por ello, Buruaga ha criticado que en este escenario del "más difícil todavía" para las industrias electrointensivas, el Gobierno de Revilla mantenga, según ha dicho, "un silencio atronador" y sea solo una "mera comparsa" en el frente común liderado por Galicia y Asturias en defenda del sector.

"Cuando se trata de reivindicar de verdad al presidente ni está ni se le espera", ha dicho Buruaga, que le ha acusado de no implicarse en el asunto ni presionar ni antes, ni durante, ni después de la aprobación del Estatuto Electrointensivo.

La dirigente del PP ha censurado que Revilla "se ha quedado mudo" y "no ha movido un dedo" cuando, a su juicio, a estas alturas debiera haber exigido nuevas compensaciones y soluciones reales para el sector.

Buruaga ha reconocido que a las industrias de la región les queda el "cartucho" de los fondos europeos para su transición energética, si bien cree que "nada" cabe esperar de los socialistas y teme que tampoco de un PRC "rendido al PSOE" y que ha dado al Gobierno de Sánchez "un cheque en blanco para que gestione los fondos europeos como le dé la gana".

"El Gobierno de Cantabria no ha defendido a la industria electrointensiva en la aprobación del Estatuto, no la ha defendido en los Presupuestos Generales del Estado y no la ha defendido en la gestión de los fondos europeos", se ha quejado Buruaga, que ha censurado que Revilla y su Ejecutivo "hayan estado del lado de Sánchez y no de la industria de Cantabria" y además, "sin exigir nada a cambio". "Eso tiene que cambiar", ha aseverado.

Por ello, cree que hay que "obligar a reaccionar" a Revilla y al Ejecutivo y conocer cuál es su hoja de ruta pues, según Buruaga, hasta ahora el PP "ha sido el único que ha puesto en marcha una ofensiva política coordinada en contra del talibanismo energético de Pedro Sánchez" y va a seguir "dando la batalla" tanto desde el Parlamento regional, como en el Congreso y el Senado.

Buruaga ha instado a Revilla a usar "su capacidad de presión política" al Gobierno de Sánchez "en beneficio" de Cantabria y lograr que en el Estatuto Electrointensivo se incluyan medidas que logren que la cantidad a pagar por parte de estas empresas por el precio de la energía sea "similar" a la de sus competidores europeos.

Reclama que se introduzcan cambios en el sistemas de retribuciones y compensaciones para "equiparar" a España con otros países europeos "en normativa y precio de la energía".