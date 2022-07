El PP lamenta la “incapacidad” del Gobierno de Cantabria para reducir las listas de espera en la sanidad pública

El PP ha lamentado la “incapacidad” del Gobierno de Cantabria para reducir las listas de espera en la sanidad pública y ve “muy preocupante” que el número de pacientes que aguarda para someterse a una intervención quirúrgica siga creciendo “si, como afirma el consejero, el sistema está trabajando a full”.

Así se ha pronunciado este martes, en un comunicado, el portavoz de Sanidad del PP de Cantabria y exgerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, César Pascual, tras conocer que el número pacientes en lista de espera del Servicio Cántabro de Salud aumentó un 1 por ciento en el primer semestre del año y en relación al cierre del ejercicio anterior, concretamente en 153, con lo que ya son 13.606 pendientes de intervención quirúrgica.

Tras conocer los datos publicados hace unos días por el Servicio Cántabro de Salud, el también diputado regional ha atribuido esta “incapacidad” del Ejecutivo para atajar unas listas de espera “insostenibles” a una “evidente falta de previsión y planificación”.

Según Pascual, la Consejería de Sanidad “sabía” que en 2022 se iban a acumular procedimientos quirúrgicos por la demanda que no se produjo en 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia y, por lo tanto, cree que el departamento que dirige Raúl Pesquera (PSOE) “debía haberse anticipado”. “Pero, como siempre, ha optado por el caos y la improvisación”, ha dicho.

El diputado 'popular' ha censurado que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) “alardee” de que la actividad quirúrgica se ha incrementado un 13% en el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2021, que fue “un año de pandemia”. “Si esto es lo que el consejero socialista de Sanidad entiende por trabajar a full apaga y vámonos”, ha dicho Pascual, quien ha advertido de que un incremento del 7% en la entrada de pacientes en lista de espera resulta “insostenible si no se gestiona de otra manera”. “Y este Gobierno no sabe y está claro que tampoco quiere hacerlo”, ha aseverado.

Para Pascual, “consolarse” con una mínima reducción de la demora media, situada aún en cuatro meses y medio, es “un indicador de que la Consejería de Sanidad está muy alejada de la realidad que viven los pacientes y dice muy poco de lo que le importan los ciudadanos que están esperando una operación quirúrgica”.

El portavoz popular en materia sanitaria ha apuntado que la demora media no indica el tiempo que espera un paciente hasta que es operado -- un dato que el Gobierno, según ha subrayado, “no facilita”-- sino el tiempo medio que llevan esperando los pacientes desde la fecha de entrada en la lista de espera.

Además, Pascual ha reprochado a la coalición PRC-PSOE que su único argumento cuando se le cuestiona por la lista de espera sea que, en todo momento, se han realizado intervenciones quirúrgicas urgentes y todas aquellas intervenciones no demorables relacionadas con enfermedades oncológicas y otro tipo de enfermedades graves como cardiológicas.

En opinión del diputado 'popular', es un argumento “tan pobre como ruin, propio del que no tiene nada que aportar, primero porque se da por supuesto y solo faltaría que hubieran sido incapaces también de realizar las intervenciones quirúrgicas urgentes y no demorables poniendo en riesgo la vida de los cántabros y, en segundo lugar, porque este tipo de procedimientos no forma parte de las listas de espera y, por tanto, referirse a ellas es una burda maniobra de distracción”.

Además, Pascual ha advertido al Gobierno que está “incumpliendo sistemáticamente” la Ley de garantías de tiempos máximos de respuesta en atención sanitaria especializada, que le obliga en su artículo 14 a elaborar un informe anual de listas de espera y a presentarlo al Parlamento en el primer trimestre de cada año natural.

Según ha detallado el 'popular', este informe debe contener datos sobre el total de pacientes en listas de espera; tiempos medios de espera; número de pacientes que han utilizado centros privados no concertados por superación de los tiempos máximos garantizados, y medidas correctoras para atajar las listas de espera. “Está claro que quien no tiene ninguna medida, no puede presentarla”, ha zanjado Pascual.