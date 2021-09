El PP pide adjudicar la obra del nuevo puente de Serdio "antes" de derribar el actual

El Partido Popular ha pedido al Gobierno de Cantabria PRC-PSOE que adjudique la obra del nuevo puente de Serdio "antes" de derribar el actual. Así se ha manifestado este jueves en rueda de prensa el diputado del PP Roberto Media, tras el anuncio del Ejecutivo, ayer, de la paralización del derribo de la infraestructura, que ADIF había programado para este viernes, por un periodo de quince días y la colocación de una pasarela peatonal, según apostilla el parlamentario.

A su juicio, "no sirve de nada la pasarela peatonal anunciada por el Gobierno si dentro de quince días se tira el puente sin fecha exacta para el inicio de las obras". "Evitemos que ocurra una desgracia", ha pedido el diputado, para quien "no hay excusas" y el proyecto "debe aprobarse de forma inmediata", porque -ha comparado- "no estamos hablando del proyecto para construir la Sagrada Familia o el Escorial. El proyecto de este pequeño puente debe estar aprobado con todos permisos", ha sentenciado.

Según el diputado, se deben aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos que permiten agilizar los trámites de contratación. "¡Si hay que declarar la obra de emergencia, que se haga!", ha exclamado Media. Y ha añadido: "Si se quiere colocar esa pasarela peatonal que se haga, pero todo ello con independencia de la necesidad de que allí no se tire nada hasta que se pueda garantizar que la obra del nuevo puente comienza el mismo día del derribo del actual".

Por otra parte, Media ha animado al Gobierno a que "se plante" ante el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y su representante en Cantabria, la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones. En este sentido, ha comentado que a pesar de que hace casi un mes el consejero de Desarrollo Rural, el regionalista Guillermo Blanco, "alababa la colaboración y el contacto continuo" que ADIF y Delegación de Gobierno mantenían con el presidente y jefe del PRC, Miguel Ángel Revilla y el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, "esta semana, se ha conocido que tanto ADIF como Delegación de Gobierno tenían la intención de demoler el puente de Sel del Rey este viernes 3 de septiembre sin que nadie lo supiera".

"Si no es por los vecinos afectados Revilla, Gochicoa y Blanco se hubieran enterado por los medios de comunicación que el puente se había tirado", ha denunciado Media, quien se ha preguntado "qué pretendían provocar este viernes actuando con tanto oscurantismo". Además, ha recordado a Gochicoa que el Gobierno pidió que no se tirase ese puente hasta que hubiera una solución definitiva y "casi ve las fotos de los escombros en el periódico del día siguiente", ha subrayado.

"Señor Gochicoa, ¿en qué consisten sus intensas conversaciones con ADIF?¿Se entera usted de algo?", se ha preguntado el diputado, quien ha señalado que tanto el Gobierno de Cantabria como el Ayuntamiento de Val de San Vicente "se tienen que poner las pilas". En este sentido, ha indicado que el pleno del Ayuntamiento de Val de San Vicente aprobó hace tres años una moción del Partido Popular para que Delegación de Gobierno se dirigiera a ADIF y que los puentes que estaban en una situación "deplorable", fuesen revisados.

Sin embargo, Media ha señalado que "iba pasando el tiempo y los vecinos se quejaban de que nadie hacía nada". "El Ayuntamiento no cumplía sus propios acuerdos, el Gobierno se ponía de perfil y ADIF no daba señales de vida", ha resumido. Por último, Roberto Media ha exigido a ADIF y al Gobierno de España que "se dejen de ese sucio juego de ocultar sus verdaderas intenciones y respeten a los vecinos y al resto de administraciones".