El PP pide al Gobierno cántabro que facilite financiación a las gasolineras con créditos al 0%

El Partido Popular pedirá en el Parlamento que el Gobierno de Cantabria financie a las estaciones de servicio de la región con créditos al 0%, a través del Instituto Cántabro de Finanzas, los 20 céntimos de descuento por litro de combustible que éstas tienen que efectuar hasta que el Ejecutivo de España cambie el proceso de devolución.

“El Gobierno de Cantabria no puede abandonar a otro colectivo más, el de las pequeñas gasolineras que tienen que asumir de su propio bolsillo los 20 céntimos de descuento hasta que el Gobierno de España les devuelva, no se sabe cuándo, esas cantidades adelantadas”, ha afirmado este sábado la secretaria autonómica del PP de Cantabria y diputada regional, María José González Revuelta.

En un comunicado ha señalado que la mayoría de las 130 gasolineras cántabras son pequeñas empresas que “no pueden esperar a que el Gobierno de España realice las devoluciones mientras tienen que poner de su propio bolsillo cantidades con las que no cuentan y para lo que tienen que acudir a los bancos pagando los correspondientes intereses”.

“No hay derecho a que el Gobierno de España utilice a las gasolineras, pequeñas empresas en su mayoría, para financiar la rebaja de los combustibles teniendo la cara dura de decirles que esperen a la devolución efectiva del descuento y admitiendo que se pueden producir retrasos por desajustes con los trámites”, ha sentenciado.

El PP considera que, ante este “desastre de gestión de Pedro Sánchez”, el Gobierno PRC-PSOE que preside Miguel Ángel Revilla “no se puede quedar parado una vez más, esperando a ver qué pasa, como un simple espectador”.

“Tiene que ayudar a nuestras empresas y tiene un instrumento muy útil como es el Instituto Cántabro de Finanzas para que mediante créditos al 0% de interés financie el descuento que tienen que realizar por la venta de combustible, al menos de esta forma las estaciones de servicio no tendrán tensiones de tesorería y no les supondrá un coste extra”, ha detallado González Revuelta, para quien de no ser así, “muchas de ellas se verían abocadas al cierre en los próximos días”.

“Ni Revilla ni Sánchez parecen ser conscientes de lo que significa para una pequeña empresa adelantar un dinero del que carece, en plena Semana Santa, con unas ventas superiores a la media, lo que supone un coste absolutamente inasumible para la mayoría de ellas”, ha abundado González Revuelta.

A su juicio, el Gobierno está colocando a las estaciones de servicio en una situación “insostenible”, sobre todo a las pymes y autónomos que son “muchas” de ellas, “lastrando su liquidez y colocando a parte de ellas al borde del concurso de acreedores, puesto que no se sabe ni cómo ni cuándo les van a ser devueltas las cantidades que día a día tiene que adelantar”.

“El Gobierno de Cantabria no puede solucionar el problema de fondo pero sí puede ayudar y le pedimos que lo haga, como ya lo han hecho Galicia y la Comunidad Valenciana. No es posible que siempre seamos los últimos en tomar decisiones, al menos que copien lo que otros ya están haciendo pero que alivien en la medida de lo posible a estos pequeños empresarios y autónomos”, ha concluido, recordando que esta medida, de carácter regional, sería complementaria a otras que el PP va a presentar en el Congreso de los Diputados.