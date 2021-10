El PP pide incluir 10 actuaciones para Torrelavega en los PGC para que no sean "otro fraude"

Solicitan partidas para el soterramiento, el MNG, La Lechera, La Inmobiliaria, la industria o las comunicaciones

TORRELAVEGA, 26 (EUROPA PRESS)

El PP de Torrelavega ha pedido que se incluyan partidas para 10 proyectos "imprescindibles" en los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2022, con el objetivo de que no sean "otro fraude" para el municipio.

Y es que, a juicio del partido, el "fiasco" y "fracaso absoluto" que supone para la ciudad el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que "no impulsan las inversiones necesarias", hace necesario ahora que los presupuestos de la comunidad tengan "muy en cuenta" al municipio.

Así lo ha dicho este martes en rueda de prensa la portavoz del PP de Torrelavega, Marta Fernández-Teijeiro, que ha enumerado las 10 actuaciones que la formación considera que deben recoger las cuentas para ponerse en marcha "sí o sí", ya que, de lo contrario, "la legislatura habrá sido un fraude político masivo en Torrelavega e incluso en Cantabria", donde gobierna la misma coalición, PRC-PSOE.

En primer lugar, pide una partida que garantice el inicio del soterramiento ferroviario en 2022, ya que el acuerdo entre el Ministerio de Fomento a través de Adif, el Gobierno regional y el Ayuntamiento para financiar el proyecto al 70%, 30% y 20%, respectivamente, se logró en 2018 y es "inadmisible", según el PP, que todavía no hayan comenzado las obras.

También reclama un plan de relanzamiento de la industria con apoyo a las inversiones empresariales y a la contratación, concluir el PSIR de Las Excavadas y licitar sus obras en el primer semestre para que comiencen después del verano y "dejar de desentenderse" tanto de este proyecto como del futuro de Sniace.

Otra de las reivindicaciones es el ámbito de las comunicaciones, en el que los 'populares' solicitan tres actuaciones: la ejecución de la carretera Duález-Viveda y la ampliación del Puente de los Italianos, el proyecto de la estación intermodal de autobuses y la creación de una red de transporte sostenible en el Torrebus, con una conversión ecológica de la flota y las frecuencias.

En esta línea, piden también facilitar los accesos al hospital de Sierrallana, ubicado en un "punto complicado" para llegar si no es en coche particular o taxi. Así, apuestan por realizar un estudio para crear un plan de accesibilidad que incluya alternativas como la instalación de rampas o ascensores y la mejora de las líneas del Torrebus que conectan con el hospital.

También quieren inversiones "importantes" para la transformación del Mercado Nacional de Ganados tras "dos legislaturas con el PRC y el PSOE mareando la perdiz", y para la limpieza y acondicionamiento de las riberas del Saja-Besaya.

Igualmente piden acometer ya el proyecto de conversión de La Lechera en un centro de arte y cultura tras "la comedia de enredo administrativo" vivida, así como el conservatorio de música y danza "demorado una y otra vez" o las obras de rehabilitación del Palacio Municipal, para el que los 'populares' reclaman elaborar un plan de usos ante la "lentitud, incertidumbre y falta de ideas" del equipo de Gobierno municipal.

Por último, piden actuaciones en La Inmobiliaria como la creación de un aparcamiento disuasorio de acceso a la ciudad y un plan de integración sociocultural del barrio que incluya medidas sociales, formativas, de rehabilitación de viviendas, de dinamización económica y de seguridad y vigilancia, para fomentar la "conversión de un barrio multicultural" como "referente de integración".

Según Fernández-Teijeiro, la lista de proyectos es "muy larga", pero estas son las 10 prioridades que, a su juicio, "si no se acometen con rapidez" darán lugar a "la peor legislatura municipal desde 1979 y autonómica desde 1982". "No pueden ser presupuestos expansivos para Cantabria y no para Torrelavega", ha sentenciado.