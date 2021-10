El PP pide al PRC que no apoye los PGE si el PSOE no da una solución a las electrointensivas

Buruaga urge al Gobierno regional a reaccionar ante la "grave" situación de estas empresas por el coste de la energía

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

El PP de Cantabria ha urgido al Gobierno PRC-PSOE a reaccionar ante la "grave" situación de las industrias electrointensivas de la región por el coste de la energía, que ha alcanzado cifras de "ciencia ficción" en España y supone "un lastre cada vez más pesado".

Además, la presidenta de los 'populares', María José Sáenz de Buruaga, ha pedido al jefe del Ejecutivo autonómico y líder de los regionalistas, Miguel Ángel Revilla, que use "la única baza" que tiene ante el Estado y no apoye los presupuestos generales de 2022 si su socio, el PSOE, no da una "solución inmediata" a estas empresas.

"El Partido Regionalista no puede votar los presupuestos de Sánchez si el Partido Socialista no da una solución inmediata a nuestra industria electrointensiva", ha sentenciado la líder de la oposición este jueves, en una rueda de prensa en la que ha considerado que para solventar esta coyuntura "la única baza que tiene Revilla es trazar una línea roja a la coalición" con el PSOE.

En su comparecencia ante los medios, Buruaga ha indicado que la energía supone hasta el 60% de los costes de producción para las electrointensivas, "gigantes" como Ferroatlántica, Sidenor, Reinosa Forgins & Castings, Global Steel Wire o Bondalti, que generan unos dos millares de empleos y facturan cerca de 2.000 millones anuales.

Pero ha avisado de que estas empresas se encuentran en una situación "alarmante" por la "explosión" de los precios de la energía y, también, por su desventaja respecto a competidores europeos, principalmente Francia y Alemania, con diferencias de 74 y 38 euros el megawatio hora, respectivamente.

Esta "brecha inasumible", de hasta un 150%, hace que el sector nacional vaya a pagar este año 1.500 millones de euros más de factura eléctrica que en otros países de la Unión Europa, ha indicado la portavoz del PP.

En clave regional se ha referido a los 5 millones de euros mensuales que paga de más Ferroatlántica en su planta de Boo que en la que tiene el grupo en el Francia o a los 600.000 euros que abona ahora Reinosa Forgins & Castings, que es "más del triple" que antes.

Y a su juicio, la situación de estas empresas "no pinta mejor" a medio y corto plazo, porque "o se abarata la factura" de la energía o "dejan de producir", ha planteado Buruaga, que ha defendido al respecto que estas industrias no paran "por capricho" sino por algo "insostenible".

Este escenario supone un "grave riesgo" a la industria cántabra, por un "frenazo" de la producción, de las inversiones y, también, del proceso de descarbonización, al tiempo que representa "otra amenaza para la recuperación" tras la crisis de la pandemia del coronavirus.

Así, ha reiterado que se trata de "un asunto de región", por lo que ha reafirmado el apoyo del PP al Gobierno -en iniciativas como la alianza por la industria electrointensiva cántabra.

No obstante, ha considerado que ese respaldo debería "empezar a dar resultados" en vez de seguir siendo "una foto para la galería", pues -ha dicho- "hasta ahora no ha servido para nada" por la "inacción" del PRC-PSOE ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "el que tiene en su mano la solución".

En este punto, Buruaga ha indicado que se debería reclamar la misma "receta" que en Francia o Alemania: más compensaciones y menos costes regulados, señalando que estos últimos suponen el 60% de la factura y son fijados por el Gobierno. "No es necesario inventar nada nuevo", ha sentenciado, después de defender que "reducir el precio final de la energía es perfectamente posible".

Por todo, la presidenta del PP cántabro ha aseverado que "no hay excusas" para no actuar y no corregir la situación de las electrointesivas por la factura de la luz y de forma rápida y urgente además. "Aquí se paga la energía más cara de Europa y Europa no es excusa", ha zanjado.

EL PRC-PSOE, UN CEPO DE HIERRO PARA EL AVANCE DE CANTABRIA

Y sobre el Gobierno regional, ha lamentado que ni el presidente ni el consejero de Industria, el también regionalista Javier López Marcano, no hayan lanzado ningún "órdago" al socio socialista para que "remedie de inmediato" este problema, señalando que "en ningún momento" el PRC pone "en aprietos" al PSOE para que resuelva problemas.

Por eso, la líder de la oposición ha considerado que el PRC no debe votar a favor de los PGE de 2022 si el PSOE no solventa esta situación, al ser las cuentas públicas "la única baza" que puede emplear Revilla, que a su juicio debe "trazar una línea roja a la coalición".

Al hilo de esto, Buruaga se ha preguntado de qué sirve la alianza del PRC con el PSOE, y ha manifestado que dicha "sociedad" constituye "un cepo de hierro que impide a Cantabria avanzar".

"Cuando el presidente de Cantabria tiene que hacer causa común todos los días con el presidente de Galicia o el de Casilla y León frente al Gobierno central, la pregunta es muy clara: ¿Qué hace Usted coaligado con los socialistas?", ha cuestionado Burauga, que ha considerado que Revilla "para todos los temas cruciales debe aliarse con las regiones del Partido Popular del Norte de España y para todas las cosas serias reclama ir de la mano del PP de Cantabria".

"Está muy bien la unidad de acción, hacer frente común con las comunidades del Noroeste, pero mientras el Gobierno no haga su trabajo y no ejerza una reivindicación eficaz donde la tiene que ejercer, que es en el Gobierno de la Nación, nuestras industrias están abocadas a la deslocalización y a pérdidas de inversiones y empleo, poniendo en grave riesgo su supervivencia y viabilidad" en Cantabria y España, ha concluido.