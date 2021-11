El PP propone un acuerdo sobre las infraestructuras "para no llegar diez años tarde una vez más"

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular defenderá el próximo lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria una iniciativa en la que propone un acuerdo sobre las infraestructuras viarias y ferroviarias en la comunidad autónoma "para no llegar diez años tarde una vez más".

Se trata de una moción que, entre otros puntos, exige impulsar la autovía Burgos-Aguilar, el tercer carril Polanco-Bezana, el tercer carril Laredo-Vizcaya y la llegada de la alta velocidad a Reinosa.

En una rueda de prensa para presentar la iniciativa, el portavoz parlamentario del PP, Iñigo Fernández, ha defendido que la propuesta "tiene todo el sentido" porque "a Cantabria no puede volver a sucederle como le ha ocurrido con el Corredor Ferroviario Atlántico, que cuando se negociación entre los años 2009 y 2011, el Gobierno de Cantabria no estuvo".

"No nos puede suceder lo mismo con la autovía Burgos-Aguilar, con el tercer carril de Polanco a Bezana, con el tercer carril de Laredo a Vizcaya o con la llegada de la alta velocidad a Reinosa. No podemos volver a llegar diez años tarde como ha sucedido con el corredor ferroviario", ha dicho Fernández.

El portavoz popular ha señalado que el Gobierno de España "tiene paradas todas las inversiones en Cantabria", una situación ante la que "no se entiende tanta complacencia por parte del Gobierno PRC-PSOE".

En este sentido, ha señalado que, si bien ha comenzado la obra ferroviaria en el tramo Palencia-Osorno, los Presupuestos del Estado consignan 80 millones de euros para 2022 y la conexión de Cantabria con la alta velocidad ferroviaria asciende a 1.600 millones, es decir, "se trata de un 5%". "A este ritmo esta obra va a tardar en ejecutarse 20 años y de que no va a estar terminada hasta 2040", ha dicho.

Por otra parte, ha apuntado que la tramitación administrativa en los tramos Alar del Rey-Aguilar de Campoo y Aguilar de Campoo-Reinosa "está paralizada".

Fernández "no ve motivos para tanta complacencia" tampoco en el ámbito de las carreteras, puesto que, según ha dicho, "no hay consignación para ninguna actuación" y la autovía Burgos-Aguilar de Campoo, el tercer carril Polanco-Bezana, el tercer carril Laredo-Vizcaya "seguirán sin arrancar un año más en 2022 y no hay nada" para San Glorio, ni para las variantes de Potes, Lanestosa o Los Tornos.

MOCIÓN

Sobre la moción, consta de siete puntos y pide, entre otros aspectos, que el Parlamento considere prioritarias las obras de conexión de Cantabria con la red nacional de alta velocidad ferroviaria e instar al Gobierno de España a licitar en 2022 la ejecución de los tramos Osorno-Calahorra de Boedo y Calahorra de Boedo-Alar del Rey, y a impulsar la tramitación administrativa de los tramos de la obra Alar del Rey-Aguilar de Campoo y Aguilar de Campoo-Reinosa.

También insta al Gobierno de Cantabria a "reactivar" el convenio para la integración ferroviaria de Torrelavega firmado en 2018 por el Ayuntamiento, el Ejecutivo regional y el Ministerio de Fomento.

Además, instar al Gobierno de España a retomar la tramitación de los tramos pendientes de la autovía A-73 entre Burgos y Aguilar de Campoo y, en particular, el tramo Aguilar de Campoo-Báscones de Valdivia, una vez que el tramo Báscones de Valdivia-Pedrosa de Valdelucio, cuyos trabajos comenzaron a ejecutarse en el año 2017, ya ha entrado en servicio.

Igualmente, instar al Gobierno de España a continuar los trámites administrativos para el inicio de las obras en la autovía A-67 en el tramo comprendido entre Polanco y Santa Cruz de Bezana, cuyo proyecto de trazado se aprobó, con carácter provisional, el 28 de marzo de 2018.

Asimismo, instar al Gobierno de España a "reactivar" el proyecto de ampliación a un tercer carril y rectificación de trazado del tramo de la autovía A-8 entre Laredo y el límite de provincia con Vizcaya; resolver la contratación e iniciar los trabajos de la segunda fase del Desfiladero de La Hermida; así como "reactivar" la tramitación administrativa de las obras de la variante de Potes, los accesos a los puertos de San Glorio y Los Tornos y la variante de Lanestosa.