PP quiere sacar al Gobierno de su "bucle de ineficacia" y que Cantabria "pase página" e inicie la recuperación

Reactivar la economía, "más empleo y menos impuestos" e iniciar una transición hacia la normalidad, prioridades del PP para el nuevo curso

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

El PP ha advertido al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) que, en el curso político que ahora arranca, no va a darle "tregua" para sacarle de su "bucle de ineficacia" y lograr así que la comunidad autónoma "pase página" de la pandemia y "abrir paso a la recuperación".

"Es una urgente necesidad que el Gobierno de Miguel Ángel Revilla se ponga a gobernar. No puede seguir limitándose a administrar la pandemia", ha afirmado la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en un desayuno informativo en el que ha expuesto las prioridades de su partido de cara a este nuevo curso político, el tercero de la legislatura y que, a su juicio, va a ser "decisivo" y "determinante para encauzar, o no, el futuro de la región".

Para Buruaga, el Ejecutivo que lidera Miguel Ángel Revilla es un gobierno "sin rumbo y sin proyecto" que es un "lastre" para Cantabria, "no da pie con bolo" y con sus "recetas" está provocando una "incertidumbre paralizante" que "aleja" a los inversores, frena el consumo y "deprime" a los ciudadanos.

Además, según ha dicho, se trata de un bipartito "incapaz" de defender a la comunidad de un Pedro Sánchez que "ningunea y maltrata sistemáticamente a Cantabria".

Frente a esta "situación de absoluta incertidumbre" con la que, a su juicio, Cantabria inicia el curso, el PP se ha marcado como "ejes" de su acción política la "transición a la normalidad sanitaria" --que según señala, es también "normalidad social"--; la recuperación económica; "más empleo y menos impuestos", y el fortalecimiento de los servicios píblicos esenciales.

TRANSICIÓN HACIA LA NORMALIDAD

Para el PP Cantabria debe iniciar ya la transición desde una situación de pandemia a otra de normalidad. Para ello, en materia sanitaria, cree que "es hora" de "tomar el pulso" a al atención no Covid y "plantar cara" a problemas que llevan "seis años pudriéndose en un cajón", como el déficit de profesionales sanitarios o la mejora de una Atención Primaria "tremendamente debilitada", especialmente en zonas rurales.

Buruaga cree que "los recortes" en sanidad ya no se pueden "tapar con propaganda", como la que, a su juicio, envuelve el proyecto de protonterapia de Valdecilla. "Yo terminé Valdecilla en 16 meses. El señor Revilla va a necesitar tres legislaturas, la pasada, la presente y la siguiente, para instalar un aparato que debñia estar ya funcionando". ha dicho.

"Esta es la película de siempre: lluvia de anuncios, baños de propaganda y sequía de resultados", ha dicho.

CRECIMIENTO ECONÓMICO, EMPLEO Y MENOS IMPUESTOS

Y en cuanto a la economía, el PP quiere que el "rebote económico" provocado por la salida de la pandemia se convierta en un "verdadero crecimiento económico y creación de empleo.

Como receta, el PP defenderá la necesidad de "bajar impuestos para crecer más y crear más empleo", "reactivar el consumo y la inversión y tratar con justicia a las familias". "Se puede y se debe hacer", ha defendido Buruaga, que considera que es el "momento oportuno" para ello.

También el PP, reclama al Gobierno un "verdadero plan de recuperación", una "hoja de ruta" con la que, según ha señalado, el bipartito no cuenta.

EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA

Otra de las prioridades para el PP será exigir al Gobierno que ejerza y ponga en valor" la autonomía de Cantabria.

En este sentido, Buruaga ha señalado que "ir a los bolos y calzar albarcas está muy bien" pero "no es ejercer la autonomía". "La autonomía exige autogobierno, reivindicación eficaz y un Gobierno sólido y firme capaz de defender a los cántabros de los continuos agravios del Gobierno de la nación", ha apostillado.

En esta ámbito, Buruaga ha resaltado dos cuestiones que "preocupan" al PP: la reforma del sistema de financiación autonómica, en la que Cantabria "se la juega", y la "agenda de infraestructuras".

Y es que en materia de infraestructuras, Buruaga ha denunciado que el 'papeluco' "está muerto", "sin fechas, ni euros" y ahora también "sin firmante autorizado" tras la salida de José Luis Ábalos del Ministerio de Fomento y su dimisión como secretario de Organización del PSOE. "Es la mayor estafa en los 40 años de historia de la autonomía", ha dicho.

Buruaga ha denunciado que las obras "no andan" y ha señalado que las dos únicas que se van a terminar esta legislatura son el ramal de continuidad de la A-67 Sierrapando-Barreda y los accesois al puerto de Raos, dos actuaciones que llevan las "siglas del PP" y de Íñigo de la Serna en su etapa como ministro de Fomento.

La líder del PP ha asegurado que su partido hará "frente común" con "todo aquel que defienda los intereses de Cantabria ante el Gobierno de la Nación" pero ha aclarado que "jamás será complices de la sumisión regionalista a Sánchez".

Buruaga ha recordado que el PP es el primer partido de la oposición y hará oposición "firme", "exigente y sin dar tregua al Gobierno" pero también "responsable, constructiva y dialogante a la vez".

Y ha precisado que el PP no se mete con el Gobierno "porque le toca, como dice Revilla". "El Gobierno puede contar con nostros para todo los serio pero no vamos a comulgar con sus ruedas de molino ni a decir a todo amén porque somos el primer partido de la oposición, no sus aplaudidores", ha recalcado.

PRESUPUESTOS 2022

También Buruaga ha asegurado que su partido está "abierto al diálogo" y al "acuerdo" con el Gobierno sobre los Presupuestos de Cantabria para el próximo año pese a que, según ha dicho, hasta ahora, por parte del Ejecutivo PRC-PSOE "nunca ha habido ningún ofrecimiento ni propuesta" y ha "rechazado", con "excusas", todas las medidas planteadas por los populares.

Pese a todo, ha asegurado que el PP "no se va a rendir", aunque ya ha aclarado que "solo apoyará un Presupuesto dirigido a la recuperación" y que esté "alineado" con sus prioridades, esto es en reactivar la economía, la inversión, crear empleo y en el que se plantee una reducción de impuestos y que apueste por fortalecer los servicios públicos.

Además, Buruaga ha reconocido las dificultades que el PP tiene en llegar a acuerdos en materia económica especialmente con el PSOE porque tienen "diferencias de modelo muy importantes". "Para nosotros endeudarse, subir impuestos y entorpecer la inversión no es una política social, para nosotros eso es la receta de la ruina", ha dicho.

EL PP APOYARÁ LA PETICIÓN DE CS DE DIMISIÓN DEL CONSEJERO DE SANIDAD

Por otra parte, a preguntas de los medios de comunicación, Buruaga ha confirmado que el PP apoyará la petición de cese del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), que llevará el próximo lunes, 13 de septiembre, Cs al Pleno del Parlamento.

Buruaga ha asegurado que su partido la apoyará porque "es un clamor social" y porque, a su juicio, la gestión de la pandemia "ha ido de mal en peor".

Por ello, el PP "no va a avalar" a un consejero "insolvente" y al que, en su opinión, "le sobra mucha soberbia" y que "ha fracasado" porque "no ha conseguido controlar la pandemia" y, además, "ha causado un grave daño a la economía regional porque ha sido incapaz de conciliar la salud y la economía".

Además, le ha acusado de haber sumido a Cantabria en el "caos" y la "inseguridad jurídica y económica importante", ha causado un "daño inmenso a la confianza de los ciudadanos" y al sector de la hostelería y a la imagen pública de la región".

Buruaga ha aludido al verano de "petardazos judiciales" en el que los tribunales han tenido que ir anulando "todas las ocurrencias socialistas" en relación a las restricciones y que, además Revilla ha apoyado "con estusiasmo" y las ha "hecho suyas", lo que, según ha dicho, convierte al presidente en el "responsable máximo del problema sanitario".