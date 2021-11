El PP reclama al Gobierno de Cantabria "mecanismos alternativos" para los exámenes de recuperación de la ESO

SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha reclamado al Gobierno de Cantabria que articule "mecanismos alternativos" para los exámenes de recuperación en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes el Real Decreto de evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional para este curso escolar que, entre otras cosas, elimina las evaluaciones extraordinarias en la ESO.

Los populares han explicado que también se ha eliminado la posibilidad de moratoria que el Ministerio concedió inicialmente a las comunidades, en la que dejaba a decisión de cada una de ellas el mantenimiento de las evaluaciones extraordinarias o no, y que, en el caso de Cantabria, los centros decidieron conservar.

El diputado y portavoz de Educación del Grupo Popular, Álvaro Aguirre, ha incidido en que el Gobierno regional "no puede permanecer una vez más en silencio, con la cabeza gacha o mirando para otro lado ante la deriva de sus socios en Madrid".

Por eso, ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento para conocer si desde el Ejecutivo cántabro se están buscando opciones "o poniendo de perfil", amparándose en que es una normativa estatal básica, tal y como ha manifestado la consejera de Educación, Marina Lombó (PRC).

Para Aguirre, "este despropósito solo va a traer mediocridad a un sistema educativo, que no tiene que ser otra cosa que el trampolín para el futuro profesional de muchas generaciones". "Con esta medida, más que un trampolín lo que vemos es una trampa", ha dicho.

En este sentido, ha criticado la postura "conformista" de la consejera de Educación, "que no ha aportado ninguna otra vía que la de acatar la decisión estatal". Y ha explicado que en otras comunidades ya se está trabajando en otros caminos, como evaluar el impacto jurídico o la solicitud de rectificación al Ministerio.

"Espero que el Partido Regionalista no compre la idea del PSOE de que todo va a ser fácil y no hay que esforzarse", ha expresado Aguirre, quien ha criticado la forma de proceder del Ministerio, "que no solo ha roto el compromiso de moratoria con las comunidades, sino que creará disparidad de criterios entre los centros al recaer toda la responsabilidad, relativa a la promoción de los alumnos, sobre los equipo docentes".

A juicio del portavoz popular de Educación, "estamos ante un nuevo desafío del Gobierno de Sánchez a las comunidades sobre el que el PRC tendrá que decidir si quiere dar la batalla o no". "Tendrá que definir si aboga por una educación basada en el esfuerzo y la excelencia, o bien, si va a sacrificar el futuro de las próximas generaciones de Cantabria por permanecer en el Gobierno", ha abundado.

Por todo ello, Aguirre preguntará al Gobierno en el Parlamento regional si tiene previsto articular algún mecanismo alternativo en relación a las pruebas de recuperación de septiembre para los alumnos de ESO este curso académico; y si tenía previsto acogerse a la moratoria prometida por el Gobierno de España en relación a las pruebas de recuperación de septiembre para los alumnos de Secundaria este curso.