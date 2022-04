El PP cántabro reclama un protocolo con Pedro Sánchez para fijar los plazos del tren a Bilbao: “Suena a ciencia ficción y propaganda”

La presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, ha reclamado este viernes al Gobierno regional la firma de un protocolo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para fijar los plazos de tramitación y ejecución del tren rápido Santander-Bilbao, un proyecto en el que “ahora mismo todo suena a ciencia ficción y propaganda electoral”.

La dirigente 'popular' ha hecho esta propuesta en una rueda de prensa en Castro Urdiales, donde acompañada por el portavoz del grupo parlamentario, Íñigo Fernández, se ha reunido con el grupo municipal del partido que encabeza Ana Urrestarazu para analizar los proyectos pendientes de región que afectan a este municipio.

Buruaga ha hecho hincapié en que, aunque los gobiernos central y regional “llevan ya demasiado tiempo vendiendo humo sobre el tren a Bilbao, la realidad es que a día de hoy todo está en el aire y Cantabria no sabe si la obra se va a hacer o no y en qué plazos, porque todo depende de la palabra de Pedro Sánchez, que no vale nada”.

Según ha resumido la presidenta del PP y líder de la oposición regional, el proyecto está “en el mismo punto” que en 2010, cuando el socialista José Blanco era ministro de Fomento, “que no prometió un AVE sino dos, y después dejó plantado a Revilla en Monzón de Campos”.

“No nos hemos movido de la casilla de salida”, ha sentenciado Buruaga, para señalar que hace 20 días la titular de Transportes, Raquel Sánchez, “protagonizó en Cantabria el último acto de marketing” en torno a este proyecto, presentando un estudio de alternativas y viabilidad que es “poco más que un croquis”, puesto que ni siquiera permite -ha dicho- iniciar la tramitación administrativa del proyecto. Y, además, “no concretó plazos de tramitación y tampoco asumió un compromiso de financiación”.

Buruaga ha subrayado que los cántabros “no tienen tiempo para la propaganda y las cortinas de humo; están hartos de cuentos, y quieren soluciones, hechos y realidades” y el tren a Bilbao, ha añadido, es “un proyecto de más de 2.000 millones al que nadie se atreve a poner fecha ni aproximada y en el que ahora mismo todo suena a propaganda electoral y a ciencia ficción”.

La dirigente 'popular' ha advertido de que su partido “no va a tolerar más engaños con los trenes y que ocurra con la conexión a Bilbao como con todos los grandes proyectos de infraestructuras pendientes, que se han convertido en el cuento de nunca acabar”.

Así, a su juicio, la “única” manera de asegurarse de que el tren Santander-Bilbao es “un proyecto real y un compromiso de las administraciones es marcarse fechas y objetivos y obligar al Gobierno regional a reivindicar y a atar en corto al Gobierno de Pedro Sánchez con un acuerdo entre instituciones y no un 'papeluco' firmado entre dos partidos o dos socios”.

Moción

Por ello, el grupo parlamentario popular ha presentado una moción en el Parlamento que se debatirá el lunes en el Pleno en la que insta al Gobierno regional a suscribir con el Ministerio de Transportes un protocolo que incorpore un calendario para la tramitación administrativa del proyecto y la posterior ejecución.

El Partido Popular propone que en esta legislatura se someta a información pública el estudio completo de alternativas de trazado para tramitar en la próxima la declaración de impacto ambiental, puesto que, como ha explicado Buruaga, “son los trámites administrativos y la consignación presupuestaria los que marcan el ritmo de ejecución de las obras”. La presidenta ha defendido que se trata de “plazos exigentes, pero posibles y realistas”.

Además, pide que todos los grupos parlamentarios se posicionen a favor de un tren mixto de altas prestaciones y, en concreto, de la alternativa que permite realizar el trayecto en un hora con paradas en Castro Urdiales y en Laredo y, de ahí la participación en la rueda de prensa del portavoz en este municipio, Alejandro Liz.

Al mismo tiempo, demanda garantías de que Pedro Sánchez no va a usar este proyecto como “excusa para seguir aparcando indefinidamente” la conexión de Cantabria con la red nacional de alta velocidad ferroviaria Reinosa- Alar del Rey- Palencia ni el Plan de Cercanías para Cantabria.

Tercer carril

Durante la rueda de prensa, la presidenta ha asegurado también que el PP va a seguir defendiendo la urgente necesidad de impulsar el proyecto de ampliación del tercer carril de la A-8 entre Laredo y el límite con Vizcaya pendiente, “cuatro años después”, de un estudio de alternativas que “continúa atascado, sin presupuesto y sin plazos para nada a la vista cuando podría ser una realidad en 2025”.

“Todo lo que no sea marcar objetivos y plazos al tren, todo lo que no sea poner fecha inmediatamente al tercer carril de la A-8 es hacer propaganda engañosa y tomar el pelo a los ciudadanos una legislatura tras otra, especialmente a los castreños”, ha dicho.

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castro Urdiales ha destacado la apuesta del partido por un proyecto que pretende “cambiar el desarrollo y el futuro de Cantabria y de Castro Urdiales” y ha hecho hincapié en que “el desarrollo de la comunidad no se entiende sin el desarrollo de un municipio que pone a Cantabria a las puertas de Europa y de otras comunidades autónomas”.