El PP urge impulsar sus medidas para rebajar la factura eléctrica y pide al Gobierno de Cantabria "reivindicación"

SANTANDER, 18 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha defendido la urgencia de impulsar las medidas que propone para rebajar la factura eléctrica, ha subrayado que la solución está en manos de Pedro Sánchez y ha reclamado al Gobierno de Cantabria "contundencia y reivindicación" en defensa de la industria electrointensiva de la región.

Así se han expresado este jueves la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el secretario general del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal, tras reunirse con la dirección de Ferroatlántica para mostrar el apoyo del partido a la industria electrointensiva y presentar las medidas que consideran "fundamental" trasladar a los Presupuestos Generales del Estado. Han estado acompañados por los diputados Elena Castillo, Diego Movellan y Tristana Moraleja.

La presidenta del PP de Cantabria ha advertido de que la situación de la industria electrointensiva es "alarmante", no solo por la "explosión de precios", sino porque "la brecha" con los competidores europeos- principalmente Francia y Alemania- "es cada día mayor", lo que las coloca en una "desventaja competitiva brutal", con el consiguiente riesgo de deslocalización y pérdida de inversión y empleo.

En este sentido, ha explicado que Ferroatlántica paga por su consumo mensual de energía "5 millones más" que la fábrica de su grupo que opera en Francia, y las consecuencias "están a la vista: un horno parado".

Ha defendido que reducir el precio final de la energía en España es "perfectamente posible" y la solución pasa por reclamar al Gobierno de Sánchez una regulación y unos precios competitivos, que ya aplican Alemania y Francia con "mayores compensaciones y menores costes regulados".

Para Buruaga, "no hay excusas para no actuar y no se puede perder una sola industria por la inacción del Gobierno". "Ellas son el caballo que tira de la economía y del empleo y sin ellas no hay recuperación económica posible, pero lamentablemente tenemos un presidente que en lugar de ayudar a las empresas se dedica a abrasarlas con impuestos, subidas de cotizaciones sociales y unos precios de la energía de ciencia ficción fruto de la intoxicación ideológica", ha remarcado.

La presidenta del PP ha pedido al Gobierno de Cantabria "contundencia y reivindicación" en defensa de la electrointensiva para exigir a Pedro Sánchez soluciones "a corto plazo" porque "la paciencia" de su partido se está agotando y el tiempo para estas industrias también.

Según Buruaga, el Gobierno autonómico "no puede pretender resolver los problemas con lamentos y preocupación y tiene que actuar y hacerlo ya en lugar de limitarse a promover declaraciones de intenciones genéricas que no conducen a ninguna parte como hizo en la última reunión de la alianza por la industria".

Ha recordado que su partido apoyó esta alianza como mecanismo de defensa y reivindicación para obtener resultados, por lo que "no va a admitir que se quede en una foto de cara a la galería". "No vamos a permitir que el Gobierno la siga utilizando para trasladar a los demás una responsabilidad que solo es suya", ha remarcado Buruaga.

Por su parte, el secretario general del Grupo Popular ha mostrado su "enorme preocupación" por la situación de la industria de Cantabria y ha defendido la "urgente necesidad" de impulsar medidas para rebajar la factura eléctrica por el daño que el precio de este bien básico está causando no solo a las grandes consumidoras de energía, sino a toda la industria regional, a las pequeñas y medianas empresas y a los consumidores más vulnerables.

Las medidas que el PP lleva defendiendo durante toda la legislatura y que ha propuesto a través de enmiendas a los Presupuestos del Estado para 2022 se dirigen a que el Gobierno asuma los costes de la factura eléctrica que no tienen que ver con la energía para reducirla, garantizar el acceso de las familias a un bien básico y no lastrar la competitividad de la industria.

Consisten en la rebaja del IVA al 4%, la supresión del impuesto de generación, así como trasladar a los presupuestos desde la factura, el déficit tarifario acumulado entre 2004 y 2012 que por las "malas políticas energéticas" lastran la factura eléctrica "en 2.600 millones de euros al año y el sobre coste de generar electricidad en las islas, 740 millones del año".

Además, el PP apuesta por poner en marcha medidas adicionales específicas para reducir la factura eléctrica de las industrias grandes consumidoras de energía, a través de ayudas directas por importe de 600 millones de euros equivalentes al 25% de la recaudación prevista por las subastas de los derechos de emisión, unos 3.000 millones de euros.

Según Mariscal, el problema que sufre actualmente Ferroatlántica por el elevado precio de la energía, que le ha llevado a paralizar un horno y a reducir turnos, "no es solo de Cantabria, sino de todo el país, porque si la industria cierra, España será un país menos competitivo".

"Un país que no tiene industria, que no alcanza el 20% del PIB industrial, es un país incapaz de afrontar crisis económicas como la derivada de la pandemia", ha subrayado Mariscal, quien ha hecho hincapié en que el compromiso del PP con la industria lo es con los trabajadores y con toda la sociedad. "Sin industria básica, sin acero, sin cobre, sin zinc, sin ferroaleaciones la transición energética podría descarrilar y no alcanzar la descarbonización de nuestra economía", ha concluido.